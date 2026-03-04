Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Голос в цифровой пустоте: жалобы жителей Архангельска всё чаще пролетают мимо местных кабинетов

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Цифровой мост или фасад с трещинами?

ЦУР Архангельской области сегодня — это своего рода "серверная" для региональной политики. С момента запуска в 2020 году система прошла путь от амбициозного эксперимента до основного узла связи. 1192 госпаблика — это внушительная цифра, превращающая социальные сети в цифровую канцелярию. Но давайте будем честны: когда в системе зафиксировано свыше 110 тысяч обращений, мы имеем дело не просто с диалогом, а с критическим износом традиционных каналов обратной связи.

Архангельск, причал
Фото: commons.wikimedia.org by Engine9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Это напоминает старую коммуналку: все жильцы шумят на общей кухне, и чтобы их услышали, приходится кричать громче других. Система "Инцидент Менеджмент" здесь выступает в роли администратора, который пытается распределить потоки жалоб, чтобы не случилось короткого замыкания в цепи между исполнительной властью и гражданином.

"Цифровизация госуправления — это тонкая работа с ожиданиями граждан. Если мы видим рост обращений в геометрической прогрессии, значит, базовые институты на местах либо не справляются, либо утратили доверие, вынуждая людей стучаться сразу в 'цифровую дверь' губернатора", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Алексей Кузьмин, специалист по персональным данным.

Системные сбои в логике управления

Когда среднее время ответа драматически падает с шести часов до двух с половиной, возникает риск превращения реального решения проблем в "ювелирную огранку дефекта". Оперативность — это прекрасно, но иногда она граничит с имитацией бурной деятельности. В геополитике регионального масштаба это выглядит как попытка сделать качественный макияж на лице с глубокими морщинами — косметический ремонт поверх гнилого фундамента.

Период Объем обращений
2020 год 26 857
2023 год 68 653
2025 год 110 978

Рост числа "инцидентов" — это не всегда признак эффективности системы. Это часто симптом того, что на местах образовался затор на трассе, где бюрократические шестеренки крутятся в разные стороны, не создавая движения вперед.

"Когда жалоба становится единственным способом добиться реакции, мы видим вирусную нагрузку на исполнительную власть. Должностные лица привыкают работать в режиме 'пожарной бригады', забывая о стратегическом развитии", — отметил в беседе с Pravda. Ru Артём Логинов, макроэкономист.

Вызов на ближайшее время: от количества к качеству

Система достигла точки, когда "утирать нос" нерадивым муниципалитетам бесконечным потоком отчетов становится накладно. Решение 74% обращений — достойная цифра для галочки, но в реальности это означает, что каждый четвертый вопрос остается "висеть" в ожидании чуда или повторного, более жесткого инцидента. Власть понимает: если за быстрым ответом не следует топор правды — то есть решение по существу, — доверие населения превратится в разбитое корыто.

"Технология только тогда имеет вес, когда она опирается на реальные ресурсы, а не на пустой бак административного ресурса. Без изменения логистики принятия решений на муниципальном уровне цифровая инфраструктура будет лишь катализатором общественного раздражения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Роман Лаврентьев, специалист по корпоративному праву.

Ответы на популярные вопросы о ЦУР

Чем ЦУР отличается от обычной администрации?

ЦУР — это надстройка, своего рода цифровой аналитический центр, который собирает данные напрямую из соцсетей, минуя долгие бюрократические цепочки, чтобы ускорить реагирование на локальные аварии и системные сбои.

Поможет ли обращение в госпаблик решить проблему с ЖКХ?

Да, это самый быстрый способ зафиксировать проблему. Система "Инцидент Менеджмент" делает обращение публичным и контролируемым, что значительно усложняет работу тем, кто привык "класть жалобы под сукно".

Экспертная проверка: специалист по персональным данным Алексей Кузьмин, макроэкономист Артём Логинов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
