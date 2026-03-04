Урбанистическая талия требует затяжки: огромная природная стена встанет на пути новых кварталов Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург готовится затянуть "зеленый пояс" вокруг своей урбанистической талии. Законодательное Собрание в первом чтении одобрило инициативу, которая должна превратить разрозненные лесопарки в единый экологический щит. Проект, инициированный губернатором Александром Бегловым, — это не просто высадка аллей, а попытка создать колоссальную рекреационную зону площадью более 170 тысяч гектаров, объединяющую территории города и Ленинградской области.

Новые полномочия и старые границы

Законопроект фактически переключает железнодорожную стрелку управления зелеными насаждениями. Городское правительство получает карт-бланш на реализацию проекта, который годами буксовал в бюрократических тупиках. Теперь Смольный сможет оперативно определять границы "пояса" и устанавливать режимы охраны, не дожидаясь бесконечных согласований на каждом метре лесополосы.

Однако масштаб задумки — 170 тысяч гектаров — вызывает вопросы об устойчивости всей конструкции. Часто подобные мегапроекты в России напоминают глиняные ноги: пафосный фасад при отсутствии реальных механизмов контроля за каждым гектаром. Чтобы "пояс" не превратился в фикцию на бумаге, потребуется жесткая ревизия земель, где каждый захваченный самостроем участок должен быть изъят с точностью мастера маникюра, работающего с воспаленной кутикулой.

"Создание единого реестра земель "зеленого пояса" — это вопрос юридической гигиены. Без четкой фиксации прав собственности мы получим бесконечные судебные споры с девелоперами, которые уже положили глаз на эти окраины", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Экологический каркас или ювелирная работа с ландшафтом

Основная цель проекта — купировать вирусную нагрузку мегаполиса на окружающую среду. Санкт-Петербург задыхается в кольце новостроек, и "зеленый пояс" должен стать тем фильтром, который не даст городу превратиться в сплошной бетонный массив. Это попытка исправить сбитый прицел градостроительной политики прошлых десятилетий, когда промзоны и жилые кварталы поглощали естественные леса без оглядки на розу ветров.

Параметр проекта Значение / Описание Общая площадь зоны Более 170 000 гектаров Участники соглашения Санкт-Петербург и Ленинградская область Статус земель Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Важно понимать: включение земель в рекреационную зону — это не просто запрет на вырубку. Это сложная инженерная задача по связности экосистем. Если пустить процесс на самотек, мы получим разбитое корыто вместо легких города. Нужна ювелирная огранка каждого лесопарка, создание условий для миграции животных и сохранения гидрологического режима, иначе "зеленый статус" останется лишь строчкой в отчете чиновников.

"Для бизнеса такие ограничения — это всегда риск. Мы видим, как рынок недвижимости сталкивается с охлаждением, и вывод новых территорий из оборота под "зеленый пояс" может еще сильнее затормозить стройку в пограничных районах", — объяснил в интервью Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Интеграция с Ленобластью: общая кухня интересов

Петербург и область долгое время напоминали жильцов старой коммуналки, которые никак не могли поделить конфорки на общей кухне. Город хотел парков, область — налогов от новых заводов и кварталов. "Зеленый пояс" — это попытка наконец договориться о правилах общежития. Лесопарки области станут прямым продолжением городских зеленых зон, создавая бесшовный ландшафт.

Однако здесь кроется и главная опасность: короткое замыкание интересов двух субъектов федерации. Пока одни рисуют на картах парки, другие могут обнаружить, что по этим же лесам должны пройти важные трассы. Если логистика вступит в конфликт с экологией, мы увидим привычный затор на трассе принятия решений, где каждый будет тянуть одеяло на себя.

"Экологические проекты такого масштаба требуют прозрачного финансирования. Нельзя допустить, чтобы средства ушли "в песок", как это порой бывает при реконструкции дорожной инфраструктуры. Здесь нужен жесткий аудит каждого этапа", — подчеркнул аудитор Павел Никитин.

Ответы на популярные вопросы о "зеленом поясе"

Можно ли будет строить жилье в границах "зеленого пояса"?

Нет, статус рекреационной зоны подразумевает строжайший запрет на капитальное строительство, не связанное с инфраструктурой отдыха и спорта. Любая попытка возвести человейник в этих лесах станет прямым нарушением закона.

Отразится ли создание "пояса" на стоимости жилья в Петербурге?

Косвенно — да. Ограничение предложения новых участков под застройку на окраинах при стабильном спросе всегда ведет к росту цен. Те, кто уже купил квартиры рядом с будущим "поясом", окажутся в выигрыше — вид на лес из окна станет гарантированным.

Будут ли входить в зону частные лесные угодья?

Законопроект предполагает механизм включения различных типов земель, но приоритет отдается государственному лесному фонду. С частными собственниками государству придется договариваться отдельно, что может стать точкой напряжения.

