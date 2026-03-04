Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Урбанистическая талия требует затяжки: огромная природная стена встанет на пути новых кварталов Санкт-Петербурга

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Санкт-Петербург готовится затянуть "зеленый пояс" вокруг своей урбанистической талии. Законодательное Собрание в первом чтении одобрило инициативу, которая должна превратить разрозненные лесопарки в единый экологический щит. Проект, инициированный губернатором Александром Бегловым, — это не просто высадка аллей, а попытка создать колоссальную рекреационную зону площадью более 170 тысяч гектаров, объединяющую территории города и Ленинградской области.

Человек и природа: естественная среда жизни
Фото: NewsInfo.Ru by Илья Шеховцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек и природа: естественная среда жизни

Новые полномочия и старые границы

Законопроект фактически переключает железнодорожную стрелку управления зелеными насаждениями. Городское правительство получает карт-бланш на реализацию проекта, который годами буксовал в бюрократических тупиках. Теперь Смольный сможет оперативно определять границы "пояса" и устанавливать режимы охраны, не дожидаясь бесконечных согласований на каждом метре лесополосы.

Однако масштаб задумки — 170 тысяч гектаров — вызывает вопросы об устойчивости всей конструкции. Часто подобные мегапроекты в России напоминают глиняные ноги: пафосный фасад при отсутствии реальных механизмов контроля за каждым гектаром. Чтобы "пояс" не превратился в фикцию на бумаге, потребуется жесткая ревизия земель, где каждый захваченный самостроем участок должен быть изъят с точностью мастера маникюра, работающего с воспаленной кутикулой.

"Создание единого реестра земель "зеленого пояса" — это вопрос юридической гигиены. Без четкой фиксации прав собственности мы получим бесконечные судебные споры с девелоперами, которые уже положили глаз на эти окраины", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Экологический каркас или ювелирная работа с ландшафтом

Основная цель проекта — купировать вирусную нагрузку мегаполиса на окружающую среду. Санкт-Петербург задыхается в кольце новостроек, и "зеленый пояс" должен стать тем фильтром, который не даст городу превратиться в сплошной бетонный массив. Это попытка исправить сбитый прицел градостроительной политики прошлых десятилетий, когда промзоны и жилые кварталы поглощали естественные леса без оглядки на розу ветров.

Параметр проекта Значение / Описание
Общая площадь зоны Более 170 000 гектаров
Участники соглашения Санкт-Петербург и Ленинградская область
Статус земель Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Важно понимать: включение земель в рекреационную зону — это не просто запрет на вырубку. Это сложная инженерная задача по связности экосистем. Если пустить процесс на самотек, мы получим разбитое корыто вместо легких города. Нужна ювелирная огранка каждого лесопарка, создание условий для миграции животных и сохранения гидрологического режима, иначе "зеленый статус" останется лишь строчкой в отчете чиновников.

"Для бизнеса такие ограничения — это всегда риск. Мы видим, как рынок недвижимости сталкивается с охлаждением, и вывод новых территорий из оборота под "зеленый пояс" может еще сильнее затормозить стройку в пограничных районах", — объяснил в интервью Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Интеграция с Ленобластью: общая кухня интересов

Петербург и область долгое время напоминали жильцов старой коммуналки, которые никак не могли поделить конфорки на общей кухне. Город хотел парков, область — налогов от новых заводов и кварталов. "Зеленый пояс" — это попытка наконец договориться о правилах общежития. Лесопарки области станут прямым продолжением городских зеленых зон, создавая бесшовный ландшафт.

Однако здесь кроется и главная опасность: короткое замыкание интересов двух субъектов федерации. Пока одни рисуют на картах парки, другие могут обнаружить, что по этим же лесам должны пройти важные трассы. Если логистика вступит в конфликт с экологией, мы увидим привычный затор на трассе принятия решений, где каждый будет тянуть одеяло на себя.

"Экологические проекты такого масштаба требуют прозрачного финансирования. Нельзя допустить, чтобы средства ушли "в песок", как это порой бывает при реконструкции дорожной инфраструктуры. Здесь нужен жесткий аудит каждого этапа", — подчеркнул аудитор Павел Никитин.

Ответы на популярные вопросы о "зеленом поясе"

Можно ли будет строить жилье в границах "зеленого пояса"?

Нет, статус рекреационной зоны подразумевает строжайший запрет на капитальное строительство, не связанное с инфраструктурой отдыха и спорта. Любая попытка возвести человейник в этих лесах станет прямым нарушением закона.

Отразится ли создание "пояса" на стоимости жилья в Петербурге?

Косвенно — да. Ограничение предложения новых участков под застройку на окраинах при стабильном спросе всегда ведет к росту цен. Те, кто уже купил квартиры рядом с будущим "поясом", окажутся в выигрыше — вид на лес из окна станет гарантированным.

Будут ли входить в зону частные лесные угодья?

Законопроект предполагает механизм включения различных типов земель, но приоритет отдается государственному лесному фонду. С частными собственниками государству придется договариваться отдельно, что может стать точкой напряжения.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков, аудитор Павел Никитин
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы природа экология санкт-петербург ленинградская область
Новости Все >
Рейсы с Ближнего Востока срываются один за другим: для россиян готовят срочное решение
Рубль на распутье: мартовскими решениями закладываются новые маршруты движения валютных курсов
Запах вышел за пределы квартиры: чем может обернуться жалоба соседей
Мерц добивается роли Европы в переговорах по Украине: почему ЕС остался за бортом переговоров
Не только фронт решает судьбу Запорожья: Ближний Восток может сыграть неожиданную роль
Неожиданный разворот рынка: новые автомобили по цене подержанных снова стали реальностью
Сайты с горящими турами заманивают россиян: на странице есть признак, который выдает обман
Великая история любви: 8 марта в театре Модерн сыграют Ремарка
Migranteu: влияет ли второе гражданство на налоговый статус человека
Смена лидера в Иране может изменить противостояние с США: новый курс способен удивить Вашингтон
Сейчас читают
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Наука и техника
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Красота и стиль
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Последние материалы
Память машины стирается за секунду: ошибки демонтажа АКБ заставляют электронику забыть своего владельца
Рейсы с Ближнего Востока срываются один за другим: для россиян готовят срочное решение
Рубль на распутье: мартовскими решениями закладываются новые маршруты движения валютных курсов
Коварство белой тишины: резкое потепление весной грозит превратить избыток снега в катастрофу
Тело просит отдыха, а мышцы горят: одна ошибка в вечерней тренировке крадет ночное восстановление
Урбанистическая талия требует затяжки: огромная природная стена встанет на пути новых кварталов Санкт-Петербурга
Чиновник на заводе — аппарат на прокачке: в Великом Новгороде начали тотальную переборку власти
Ловушка в прихожей: как гора коробок и лишних пар обуви незаметно пожирает полезные метры квартиры
Гастроэнтеролог ушел в дефицит: вместо профильного обследования пациентам Петрозаводска предлагают суррогаты
Пакет с миллионами в руках чужого деда: обычная замена домофона в Северодвинске превратила пенсионера в курьера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.