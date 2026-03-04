Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чиновник на заводе — аппарат на прокачке: в Великом Новгороде начали тотальную переборку власти

Великий Новгород превратился в полигон для обкатки новой управленческой прошивки. Здесь стартовал образовательный модуль программы "Лидеры и проводники изменений. Регион", который должен превратить чиновничий аппарат в гибкую систему, работающую без сбоев. Пока страна пытается нащупать баланс между гигантскими амбициями и реальными ресурсами, новгородцы решили зайти со стороны "бережливости". Речь не об экономии на скрепках, а о тотальной переборке движка государственного управления.

Великий Новгород, Кремль сверху
Фото: commons.wikimedia.org by Красный, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бережливость как антидот от системного износа

Любая государственная машина со временем страдает от критического износа процедур. Регламенты наслаиваются друг на друга, создавая трение там, где должен быть свободный ход. В Новгородской области решили не ждать, пока шестеренки заклинит окончательно. Программа, разработанная мастерской "Сенеж", — это попытка провести капитальный ремонт системы "на ходу". К 2030 году бережливые технологии должны пропитать 60% базовых отраслей, от тяжелого машиностроения до регистратуры в сельской больнице.

Это не просто лекции в душных залах. 70 действующих управленцев прошли через "Опалубку" — фабрику процессов, где на пальцах объясняют, как лишнее движение руками или лишняя подпись на бумаге сжирает время и деньги налогоплательщиков. Когда чиновник видит, как его собственная волокита создает затор на трассе социальных услуг, сознание меняется быстрее, чем после любого выговора.

"Внедрение бережливых технологий — это не косметический ремонт, а полная переборка несущих конструкций регионального управления в строгом соответствии с запросами жителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по проектному финансированию Алексей Крупин.

Синергия с Росатомом: когда мирный атом лечит очереди

Участие госкорпорации "Росатом" в проекте "Эффективный регион" дает Новгородской области то, чего не купишь за бюджетные субсидии — методологию. Если атомщики смогли выстроить безупречные цепочки на сложнейших производствах, то настроить работу МФЦ для них — задача понятная. Губернатор Александр Дронов подчеркивает: с 2022 года реализовано более 550 проектов. Результаты уже можно потрогать руками: очереди в поликлиниках сократились в разы благодаря "Вежливым регистратурам". Это та самая ювелирная огранка дефекта, когда старая, неповоротливая система вдруг начинает работать с точностью швейцарского хронографа.

Сфера внедрения Ожидаемый результат (эффект)
Здравоохранение Ликвидация "живых" очередей, цифровой контур пациента
Образование Оптимизация документооборота, прозрачность процессов
Социальная сфера Индивидуальное сопровождение участников СВО и их семей
Госуслуги Сокращение времени ожидания ответа на запрос вдвое

Однако внедрение новшеств часто натыкается на аллергическую реакцию старых кадров. Не все готовы признать, что привычные методы работы — это уже давно пустой бак, на котором далеко не уедешь. Поэтому основной упор "Сенеж" делает именно на психологическую переподготовку лидеров. Чтобы изменения не остались на бумаге, нужны не исполнители, а проводники, способные заразить идеей эффективности остальных.

"Эффективность управления сегодня напрямую завязана на понимании макроэкономических трендов и умении рационально распределять бюджетный ресурс там, где он даст максимальную отдачу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дорожная карта 2031: разворот железнодорожной стрелки

Итогом сессии станет не пачка отчетов, а реальная дорожная карта развития региона до 2031 года. Это момент, когда нажимается железнодорожная стрелка: либо область продолжает катиться по старым рельсам инерции, либо переходит на скоростной путь догоняющего развития. Участники разбиты на группы по ключевым вызовам: демография, энергоэффективность, транспорт. Каждая группа должна выдать "прикладной инструмент", а не абстрактные пожелания.

Новгородская область не зря стала первой в цикле 2026 года. Седьмое место по уровню зрелости бережливого управления в стране — это серьезный аванс. Но лидерство в рейтингах — вещь хрупкая. Если за красивыми фасадами "фабрик процессов" потеряется реальный человек с его бытовыми проблемами, вся конструкция окажется очередным примером пафоса при внутренней неустойчивости. Пока что регион демонстрирует решимость доказать обратное.

"Главный риск подобных программ — уход в имитацию деятельности. Но системный мониторинг и жесткие KPI позволяют вовремя заметить сбитый прицел и скорректировать курс", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аудитор Павел Никитин.

Ответы на популярные вопросы о программе

Что такое бережливые технологии в госуправлении?

Это набор методов, направленных на выявление и устранение любых потерь: времени, ресурсов, лишних этапов согласования. Цель — сделать так, чтобы госуслуга оказывалась максимально быстро и качественно с минимальными затратами.

Кто такие "лидеры изменений"?

Это управленцы новой волны, которые не просто исполняют приказы, а умеют анализировать процессы, находить узкие места и внедрять инновации, способные качественно улучшить жизнь граждан.

Какую роль играет "Росатом" в гражданских проектах?

Госкорпорация выступает методологом, перенося свой опыт управления сложнейшими производственными системами на социальную и государственную сферу в рамках программы "Эффективный регион".

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, макроэкономист Артём Логинов, аудитор Павел Никитин
