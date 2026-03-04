Чиновник на заводе — аппарат на прокачке: в Великом Новгороде начали тотальную переборку власти

Великий Новгород превратился в полигон для обкатки новой управленческой прошивки. Здесь стартовал образовательный модуль программы "Лидеры и проводники изменений. Регион", который должен превратить чиновничий аппарат в гибкую систему, работающую без сбоев. Пока страна пытается нащупать баланс между гигантскими амбициями и реальными ресурсами, новгородцы решили зайти со стороны "бережливости". Речь не об экономии на скрепках, а о тотальной переборке движка государственного управления.

Бережливость как антидот от системного износа

Любая государственная машина со временем страдает от критического износа процедур. Регламенты наслаиваются друг на друга, создавая трение там, где должен быть свободный ход. В Новгородской области решили не ждать, пока шестеренки заклинит окончательно. Программа, разработанная мастерской "Сенеж", — это попытка провести капитальный ремонт системы "на ходу". К 2030 году бережливые технологии должны пропитать 60% базовых отраслей, от тяжелого машиностроения до регистратуры в сельской больнице.

Это не просто лекции в душных залах. 70 действующих управленцев прошли через "Опалубку" — фабрику процессов, где на пальцах объясняют, как лишнее движение руками или лишняя подпись на бумаге сжирает время и деньги налогоплательщиков. Когда чиновник видит, как его собственная волокита создает затор на трассе социальных услуг, сознание меняется быстрее, чем после любого выговора.

"Внедрение бережливых технологий — это не косметический ремонт, а полная переборка несущих конструкций регионального управления в строгом соответствии с запросами жителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по проектному финансированию Алексей Крупин.

Синергия с Росатомом: когда мирный атом лечит очереди

Участие госкорпорации "Росатом" в проекте "Эффективный регион" дает Новгородской области то, чего не купишь за бюджетные субсидии — методологию. Если атомщики смогли выстроить безупречные цепочки на сложнейших производствах, то настроить работу МФЦ для них — задача понятная. Губернатор Александр Дронов подчеркивает: с 2022 года реализовано более 550 проектов. Результаты уже можно потрогать руками: очереди в поликлиниках сократились в разы благодаря "Вежливым регистратурам". Это та самая ювелирная огранка дефекта, когда старая, неповоротливая система вдруг начинает работать с точностью швейцарского хронографа.

Сфера внедрения Ожидаемый результат (эффект) Здравоохранение Ликвидация "живых" очередей, цифровой контур пациента Образование Оптимизация документооборота, прозрачность процессов Социальная сфера Индивидуальное сопровождение участников СВО и их семей Госуслуги Сокращение времени ожидания ответа на запрос вдвое

Однако внедрение новшеств часто натыкается на аллергическую реакцию старых кадров. Не все готовы признать, что привычные методы работы — это уже давно пустой бак, на котором далеко не уедешь. Поэтому основной упор "Сенеж" делает именно на психологическую переподготовку лидеров. Чтобы изменения не остались на бумаге, нужны не исполнители, а проводники, способные заразить идеей эффективности остальных.

"Эффективность управления сегодня напрямую завязана на понимании макроэкономических трендов и умении рационально распределять бюджетный ресурс там, где он даст максимальную отдачу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дорожная карта 2031: разворот железнодорожной стрелки

Итогом сессии станет не пачка отчетов, а реальная дорожная карта развития региона до 2031 года. Это момент, когда нажимается железнодорожная стрелка: либо область продолжает катиться по старым рельсам инерции, либо переходит на скоростной путь догоняющего развития. Участники разбиты на группы по ключевым вызовам: демография, энергоэффективность, транспорт. Каждая группа должна выдать "прикладной инструмент", а не абстрактные пожелания.

Новгородская область не зря стала первой в цикле 2026 года. Седьмое место по уровню зрелости бережливого управления в стране — это серьезный аванс. Но лидерство в рейтингах — вещь хрупкая. Если за красивыми фасадами "фабрик процессов" потеряется реальный человек с его бытовыми проблемами, вся конструкция окажется очередным примером пафоса при внутренней неустойчивости. Пока что регион демонстрирует решимость доказать обратное.

"Главный риск подобных программ — уход в имитацию деятельности. Но системный мониторинг и жесткие KPI позволяют вовремя заметить сбитый прицел и скорректировать курс", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аудитор Павел Никитин.

Ответы на популярные вопросы о программе

Что такое бережливые технологии в госуправлении?

Это набор методов, направленных на выявление и устранение любых потерь: времени, ресурсов, лишних этапов согласования. Цель — сделать так, чтобы госуслуга оказывалась максимально быстро и качественно с минимальными затратами.

Кто такие "лидеры изменений"?

Это управленцы новой волны, которые не просто исполняют приказы, а умеют анализировать процессы, находить узкие места и внедрять инновации, способные качественно улучшить жизнь граждан.

Какую роль играет "Росатом" в гражданских проектах?

Госкорпорация выступает методологом, перенося свой опыт управления сложнейшими производственными системами на социальную и государственную сферу в рамках программы "Эффективный регион".

