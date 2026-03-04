Гастроэнтеролог ушел в дефицит: вместо профильного обследования пациентам Петрозаводска предлагают суррогаты

Ситуация с доступностью узкопрофильной медицинской помощи в Петрозаводске достигла критической отметки. Жители микрорайона Кукковка сообщают о невозможности попасть на прием к офтальмологу в поликлинике №4 в течение почти полугода. Система предварительной записи через интернет и телефон практически парализована, а личное обращение в регистратуру превращается в испытание на физическую выносливость.

Пациенты вынуждены занимать очередь у дверей медицинского учреждения с пяти утра, задолго до начала работы персонала. При этом лимиты на выдачу талонов крайне жесткие: ежедневно на весь густонаселенный район выделяется всего четыре номерка. Тем, кому не хватило места в основной очереди, предлагают "лист ожидания", записи в котором растянулись уже до глубокой осени.

Острая нехватка кадров и инфраструктурный кризис вызывают серьезные опасения у горожан, особенно на фоне строительства новых амбулаторных объектов. Логичный вопрос о том, кто будет работать в строящихся зданиях, если текущие штаты укомплектованы лишь частично, остается одним из самых острых в региональной повестке.

Дефицит кадров и лист ожидания на ноябрь

В Министерстве здравоохранения Карелии подтвердили наличие проблемы, объяснив её банальной нехваткой специалистов. На данный момент в поликлинике №4 прием ведет всего один врач-офтальмолог. Это создает колоссальную нагрузку на специалиста и практически обнуляет шансы на плановый осмотр для большинства прикрепленного населения. Ситуация, когда пациента записывают на прием через 4-5 месяцев, формально вписывается в работу "листа ожидания", но фактически нарушает принципы своевременности оказания помощи.

"Длительное ожидание приема узкого специалиста — это не только вопрос комфорта, но и риск декомпенсации хронических состояний. Если речь идет о патологиях зрения или сердечно-сосудистых заболеваниях, задержка на полгода может привести к необратимым изменениям в организме", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Для решения оперативных задач ведомство предлагает использовать систему маршрутизации, однако на практике перераспределение потоков пациентов между учреждениями работает с перебоями. Люди жалуются, что даже при наличии строящейся поликлиники на Кукковке, кадровый вопрос остается "подвешенным", что провоцирует рост социального недовольства.

Альтернативные маршруты получения помощи по ОМС

В качестве временного решения Минздрав предлагает жителям Петрозаводска обращаться в Центр охраны зрения на улице Анохина. Данное учреждение принимает пациентов по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), что позволяет получить консультацию бесплатно. Однако и здесь есть свои нюансы: запись открывается дискретно, примерно раз в две недели, и требует от пациентов определенной сноровки при работе с электронными сервисами.

Место получения помощи Условия и особенности записи Поликлиника №4 Только через лист ожидания в регистратуре (глубина записи — до ноября). Центр охраны зрения (ул. Анохина) Прием по ОМС, запись открывается раз в полмесяца, проще попасть взрослым.

Для многих пожилых людей, составляющих значительную часть пациентов офтальмолога, поездки в другой район города и необходимость отслеживать окна записи становятся серьезным барьером. Это вынуждает граждан искать помощи в частных клиниках, что ложится дополнительной нагрузкой на семейный бюджет в условиях инфляции.

Травматологи и гастроэнтерологи: общая картина кризиса

Проблема не ограничивается только офтальмологией. Жители Петрозаводска сообщают о невозможности попасть к травматологам-ортопедам и гастроэнтерологам. В некоторых случаях терапевты открыто признают отсутствие профильных врачей в штате и предлагают альтернативы, которые слабо соотносятся с диагнозом (например, визит к хирургу вместо гастроэнтеролога при необходимости проведения ФГДС).

"Когда система здравоохранения сталкивается с кадровым дефицитом, первым страдает первичное звено. Важно понимать, что отсутствие профилактического осмотра или своевременной диагностики ЖКТ может привести к запущенным формам болезней, которые потребуют уже экстренной госпитализации", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Сложности с проведением инструментальных исследований, таких как ФГДС, также вынуждают пациентов ждать месяцами. В условиях транспортных проблем, когда из-за закрытия железнодорожных переходов в Петрозаводске мобильность населения падает, путь до любой работающей поликлиники превращается в логистический квест.

"В условиях стресса из-за невозможности получить лечение, у пациентов часто обостряются психосоматические расстройства. Хроническая тревога за собственное здоровье лишь усугубляет физическое состояние", — подчеркнула психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о доступности медицины

Законны ли сроки ожидания приема узкого специалиста в несколько месяцев?

Согласно программе государственных гарантий, предельный срок ожидания консультации врачей-специалистов при оказании плановой медицинской помощи не должен превышать 14 рабочих дней со дня обращения. Нарушение этих сроков является поводом для обращения в страховую компанию, выдавшую полис ОМС.

Что делать, если в моей поликлинике нет нужного врача?

Администрация поликлиники обязана организовать прием в другом медицинском учреждении, с которым заключен договор о содействии, или выдать направление по форме 057/у для получения бесплатной помощи в сторонней организации, работающей в системе ОМС.

Как работает "лист ожидания"?

Это система фиксации данных пациента, когда свободные слоты для записи отсутствуют. Регистраторы должны связаться с пациентом при появлении свободного времени (например, если кто-то отказался от приема), но на практике этот механизм часто используется для формального переноса обязательств на неопределенный срок.

