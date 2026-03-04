Цифровое небо над Сургутом: новая точка притяжения мобильного сигнала появилась в жилом массиве

В эпоху тотальной цифровизации доступ к качественной связи становится таким же базовым ресурсом, как вода или тепло. "Россети Тюмень" завершили важный этап инфраструктурного развития в ХМАО-Югре, обеспечив электроэнергией новую базовую станцию сотовой связи. Объект принадлежит одному из крупнейших мобильных операторов Уральского федерального округа и нацелен на ликвидацию "серых зон" в покрытии динамично растущего Сургута.

Фото: Pexels by Jiří Malý, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вышка сотовой связи в Чехии

Особое внимание уделено микрорайону "Марьина гора" в восточной части города. Эта локация активно застраивается, и потребность в стабильном LTE-соединении и чистом голосе при звонках здесь критическая. Синхронизация работы энергетиков и телеком-провайдеров позволяет жителям новых кварталов не чувствовать цифрового разрыва, получая полноценный мобильный доступ в Интернет с первых дней заселения в новые квартиры.

Инженерные решения для "цифрового неба"

Для того чтобы оборудование сотовой вышки работало без сбоев в суровых климатических условиях Севера, специалисты "Россети Тюмень" выделили 15 кВт мощности. На первый взгляд, цифра небольшая, однако специфика телекоммуникационных объектов требует высочайшей категории надежности. Любое колебание напряжения может вывести из строя дорогостоящие приемопередатчики.

В рамках проекта был построен участок кабельной линии электропередачи протяженностью более 100 метров. Энергетики не ограничились стандартными решениями и установили современную столбовую трансформаторную подстанцию мощностью 25 кВА. Такая компактная архитектура идеально подходит для городского ландшафта, сохраняя эстетику микрорайона и обеспечивая при этом необходимую трансформацию энергии.

"Стабильное энергоснабжение базовых станций — это фундамент для бесперебойной работы сотовой сети. Мы понимаем, что в ХМАО-Югре связь является жизненно важным инструментом безопасности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по проектному финансированию Алексей Крупин.

Социальный аспект и региональное развитие

Технологическое присоединение новых объектов — это не просто сухие цифры отчетов, а реальное улучшение качества жизни. Развитие микрорайона "Марьина гора" требует опережающего темпа строительства сетей. Без качественной связи современные жилые комплексы быстро превращаются в "бетонные коробки" без доступа к госуслугам, онлайн-банкингу и образовательным платформам.

Работа "Россети Тюмень" в этом направлении коррелирует с общими трендами по стране. Например, в отдалённых посёлках Приангарья внедряют гибридную модель оказания медпомощи, где связь также играет ключевую роль. Для Югры развитие цифрового контура — это еще и поддержка промышленного сектора, который все чаще использует IoT-решения (интернет вещей) для мониторинга процессов.

Параметр подключения Значение Выданная мощность 15 кВт Мощность подстанции 25 кВА Длина кабельной линии > 100 метров Тип учета Интеллектуальный (дистанционный)

Интеллектуальный контроль и надежность

Современная энергетика уходит от практики ручного снятия показаний. На новом объекте в Сургуте установлен интеллектуальный прибор учета. Устройство обладает функцией дистанционной передачи данных, что позволяет энергетикам в режиме реального времени отслеживать качество и объем передаваемой электроэнергии. Это сводит к минимуму риск аварийных ситуаций из-за перегрузок.

Подобные системы мониторинга становятся стандартом. В других регионах цифровизация затрагивает даже более сложные сферы: умная платформа управляет миллионами машин в Красноярске, используя схожие принципы Big Data. В случае с базовой станцией, умные счетчики гарантируют, что оператор связи будет платить только за фактически потребленное электричество, а любые сбои в сети будут зафиксированы мгновенно.

"Автоматизация учета — важный шаг к прозрачности во взаимоотношениях поставщика и потребителя. Это исключает человеческий фактор и ошибки в расчетах", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Синергия энергетики и связи

Сургут сегодня — это локомотив развития региона. Восточная часть города, где расположен микрорайон "Марьина гора", демонстрирует высокие темпы урбанизации. Своевременное подключение инфраструктурных объектов предотвращает социальную напряженность, которая часто возникает в новостройках. Пока жители Петрозаводска решают проблемы с РЖД или обсуждают транспортную сеть до 2030 года в Барнауле, сургутские энергетики стараются работать на опережение.

Технологическое присоединение является одним из основных видов деятельности "Россети Тюмень". Как системообразующая территориальная сетевая организация, компания несет ответственность за устойчивость всей энергосистемы макрорегиона. Подключение вышки — это лишь звено в цепи масштабных работ по модернизации сетей, которые включают в себя как жилой сектор, так и стратегические промышленные предприятия.

Инфраструктурный каркас Тюменской матрешки

География деятельности компании охватывает Тюменскую область, ХМАО-Югру и ЯНАО. Каждый подключенный объект — будь то школа, завод по производству оборудования (как завод в Ульяновске внедривший свои мозги в станки) или базовая станция — укрепляет экономический каркас страны. В условиях санкционного давления важность собственной инфраструктуры возрастает кратно.

Интересно, что развитие сетевого хозяйства напрямую влияет и на другие сферы. Например, доступность цифровых сервисов стимулирует промышленный туризм в Самаре и других городах, так как туристам необходима возможность делиться контентом здесь и сейчас. Для Югры же — это вопрос комфорта в условиях Крайнего Севера, где каждая минута стабильной связи может быть критически важна в зимний период.

"Инвестиции в инфраструктуру — это долгосрочный вклад в капитализацию региона. Югра остается одним из самых привлекательных субъектов для девелопмента", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о подключении сетей

Зачем базовой станции связи отдельная подстанция?

Это обеспечивает автономность объекта и защищает общую внутридомовую сеть от возможных скачков напряжения, вызванных мощным телекоммуникационным оборудованием.

Как быстро энергетики подключают такие объекты?

Сроки зависят от удаленности от существующих сетей. В данном случае потребовалось строительство 100 метров линии, что при налаженных процессах занимает от нескольких недель до месяца.

Кого еще подключают "Россети Тюмень"?

Компания работает со всеми социально значимыми объектами: школами, больницами, промышленными предприятиями, а также с частными потребителями в рамках программ льготного техприсоединения.

