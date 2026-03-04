Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Тьма вместо прибыли: самоуправство владельца здания в Кургане признано незаконным в суде

Россия » Урал » Курган

Конфликт в торговом центре "Пушкинский" города Кургана, обернувшийся для местного предпринимателя серьезными финансовыми потерями, получил логическое завершение в суде. Попытка владельца инфраструктуры навязать свои условия через "рубильник" была признана незаконной не только антимонопольной службой, но и арбитражными инстанциями двух регионов. Эта история стала наглядным пособием того, как законодательство защищает бизнес от злоупотреблений со стороны владельцев коммерческой недвижимости.

электроэнергия
Фото: freepik.com by montypeter is licensed under Free More info
электроэнергия

Механизм давления был прост: "Компания Крым", управляющая площадями ТЦ, потребовала от арендатора подписания договора энергоснабжения на своих условиях. Получив отказ, организация попросту обесточила павильон, парализовав работу предпринимателя. Ситуация затронула фундаментальные правила недискриминационного доступа к инфраструктуре, которые запрещают препятствовать перетоку ресурса, даже если между сторонами существуют правовые разногласия по оформлению документов.

Суть энергетического конфликта в торговом центре

Инцидент в курганском ТЦ "Пушкинский" начался с того, что ООО "Компания Крым" выдвинуло требование о заключении прямого договора энергоснабжения. Предприниматель, оценив предложенные условия, отказался от подписания, что послужило поводом для самовольного отключения подачи ресурса. С точки зрения антимонопольного законодательства, такие действия классифицируются как злоупотребление доминирующим положением или нарушение правил доступа к сетям.

"Законодательство в сфере энергетики строго запрещает сетевым организациям и собственникам объектов электросетевого хозяйства препятствовать перетоку электрической энергии для потребителей. Даже отсутствие письменного договора не дает права на мгновенное отключение без соблюдения установленной процедуры", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Важным аспектом дела стало то, что ограничение режима потребления затронуло не только освещение, но и работу торгового оборудования. В современных реалиях, когда цены на маркетплейсах и в офлайн-ритейле зависят от бесперебойности бизнес-процессов, подобные "акции" собственников помещений могут привести к банкротству малого предприятия.

После обращения пострадавшего в Курганское УФАС, ведомство провело проверку и признало ООО "Компания Крым" нарушителем. Компания не согласилась с вердиктом и прошла через серию судебных разбирательств, пытаясь оспорить решение в Арбитражных судах Курганской и Челябинской областей. Все инстанции подтвердили: действия по отключению были незаконными.

Инстанция / Решение Вердикт суда
Курганское УФАС Признание нарушения, штраф 50 000 рублей, предписание восстановить подачу.
Арбитражный суд Курганской области Решение антимонопольного органа оставлено в силе без изменений.
Апелляционный суд (Челябинск) Жалоба компании отклонена, правомерность санкций подтверждена.

Суды подчеркнули, что собственник торгового центра обязан соблюдать правила недискриминационного доступа. Попытка использовать электричество как рычаг в договорном споре признана недопустимой практикой, нарушающей баланс интересов сторон.

Экономические потери бизнесмена и ответственность компании

Незаконное ограничение энергии привело к "простою" торговой точки. Предприниматель понес убытки, связанные с необходимостью оплачивать аренду за нефункционирующее помещение, выплачивать зарплаты сотрудникам и искать альтернативные источники питания. Кроме того, пострадала репутация перед покупателями, которые не смогли получить товары вовремя.

"В ситуациях с незаконным отключением ресурсов бизнесмен имеет право требовать не только отмены штрафов, но и полного возмещения упущенной выгоды через суд. Это стандартная практика защиты прав потребителей услуг", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Татьяна Федорова.

В то время как на федеральном уровне обсуждается контроль тарифов ЖКХ со стороны ФАС, региональные прецеденты показывают, что антимонопольный контроль эффективен и в частном секторе аренды коммерческой недвижимости. Штраф в 50 тысяч рублей стал лишь административной частью наказания; теперь предприниматель может инициировать гражданский иск о взыскании всех задокументированных убытков.

Как защитить свой бизнес от коммунального шантажа

Для минимизации рисков при аренде площадей в крупных ТЦ, эксперты рекомендуют детально прописывать в договоре порядок ограничения подачи ресурсов. Любое отключение должно быть обосновано техническими регламентами или длительной задолженностью, подтвержденной документально, а не просто желанием арендодателя обновить условия сотрудничества.

Если "свет погас" по воле владельца здания, предпринимателю следует незамедлительно зафиксировать факт отсутствия энергии (акт с участием свидетелей, фото- и видеофиксация) и направить официальную претензию. Параллельно стоит подать заявление в УФАС и прокуратуру. В условиях, когда дефицит кадров и инфляция и так давят на бизнес, юридическая грамотность становится критическим фактором выживания.

"Любые попытки принуждения к сделке через ограничение жизнеобеспечивающих ресурсов — это прямой повод для проверки регулятором. Компании должны понимать, что экономия на юристе при составлении договора может обернуться серьезными репутационными и финансовыми потерями", — подчеркнул финансовый консультант Илья Кравцов.

Важно помнить, что даже в случае задолженности существуют строгие регламенты уведомления потребителя. Внезапное отключение "день в день" практически всегда является незаконным. Для малого бизнеса, где каждая скрытая финансовая утечка критична, своевременная защита своих прав через антимонопольные органы — наиболее эффективный путь.

Ответы на популярные вопросы о спорах по электроэнергии

Имеет ли право владелец ТЦ отключать свет за долги по аренде?

Нет, прямое отключение электроэнергии в качестве меры обеспечения обязательств по аренде чаще всего признается незаконным, если иное прямо не предусмотрено сложной схемой договора, и то — с множеством оговорок. Энергоснабжение — это отдельный вид правоотношений.

Куда жаловаться в первую очередь при незаконном отключении?

Первым делом необходимо обратиться в территориальное управление ФАС и прокуратуру. Также полезно вызвать полицию для фиксации факта самоуправства со стороны персонала торгового центра.

Можно ли взыскать ущерб, если товар испортился из-за отсутствия энергии?

Да, прямые убытки (порча товара, повреждение оборудования) и косвенные (упущенная выгода) подлежат возмещению в судебном порядке при наличии доказательной базы и подтвержденного факта незаконного отключения.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы курган бизнес электроэнергия
Новости Все >
Мерц добивается роли Европы в переговорах по Украине: почему ЕС остался за бортом переговоров
Не только фронт решает судьбу Запорожья: Ближний Восток может сыграть неожиданную роль
Неожиданный разворот рынка: новые автомобили по цене подержанных снова стали реальностью
Сайты с горящими турами заманивают россиян: на странице есть признак, который выдает обман
Великая история любви: 8 марта в театре Модерн сыграют Ремарка
Migranteu: влияет ли второе гражданство на налоговый статус человека
Смена лидера в Иране может изменить противостояние с США: новый курс способен удивить Вашингтон
62% земли — и ни шага без разрешения: как новые правила сужают пространство Палестины
Иран ломает военные планы США: наземная операция превращается в катастрофический риск
Сектор Газа живёт в постоянном страхе: одно обвинение превращает мирного жителя в мишень
Сейчас читают
Помидорный гороскоп на 2026 год: когда сеять томаты, чтобы получить урожай мечты
Садоводство, цветоводство
Помидорный гороскоп на 2026 год: когда сеять томаты, чтобы получить урожай мечты
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Новости Кудымкара
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Садоводство, цветоводство
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Последние материалы
Звёзды замерзают до жути в космосе : самые холодные из них могут оказаться чужими мегаструктурами
Мерц добивается роли Европы в переговорах по Украине: почему ЕС остался за бортом переговоров
Пульс на большом экране: новая система превращает хаотичные тренировки в чёткий план на результат
Ближний Восток вспыхнул — союзники США просят о помощи: мир балансирует на грани
Четыре бюстгальтера вместо одного: челябинские врачи совершили чудо для измученной пациентки
Хирургическое вмешательство силовиков: подпольные схемы регистрации в ХМАО теперь караются сроком
Не только фронт решает судьбу Запорожья: Ближний Восток может сыграть неожиданную роль
Крыша течёт громче, чем шумят заголовки: жителей Салезарда перестала волновать мировая политика
Тьма вместо прибыли: самоуправство владельца здания в Кургане признано незаконным в суде
Неожиданный разворот рынка: новые автомобили по цене подержанных снова стали реальностью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.