Тьма вместо прибыли: самоуправство владельца здания в Кургане признано незаконным в суде

Конфликт в торговом центре "Пушкинский" города Кургана, обернувшийся для местного предпринимателя серьезными финансовыми потерями, получил логическое завершение в суде. Попытка владельца инфраструктуры навязать свои условия через "рубильник" была признана незаконной не только антимонопольной службой, но и арбитражными инстанциями двух регионов. Эта история стала наглядным пособием того, как законодательство защищает бизнес от злоупотреблений со стороны владельцев коммерческой недвижимости.

Механизм давления был прост: "Компания Крым", управляющая площадями ТЦ, потребовала от арендатора подписания договора энергоснабжения на своих условиях. Получив отказ, организация попросту обесточила павильон, парализовав работу предпринимателя. Ситуация затронула фундаментальные правила недискриминационного доступа к инфраструктуре, которые запрещают препятствовать перетоку ресурса, даже если между сторонами существуют правовые разногласия по оформлению документов.

Суть энергетического конфликта в торговом центре

Инцидент в курганском ТЦ "Пушкинский" начался с того, что ООО "Компания Крым" выдвинуло требование о заключении прямого договора энергоснабжения. Предприниматель, оценив предложенные условия, отказался от подписания, что послужило поводом для самовольного отключения подачи ресурса. С точки зрения антимонопольного законодательства, такие действия классифицируются как злоупотребление доминирующим положением или нарушение правил доступа к сетям.

"Законодательство в сфере энергетики строго запрещает сетевым организациям и собственникам объектов электросетевого хозяйства препятствовать перетоку электрической энергии для потребителей. Даже отсутствие письменного договора не дает права на мгновенное отключение без соблюдения установленной процедуры", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Важным аспектом дела стало то, что ограничение режима потребления затронуло не только освещение, но и работу торгового оборудования. В современных реалиях, когда цены на маркетплейсах и в офлайн-ритейле зависят от бесперебойности бизнес-процессов, подобные "акции" собственников помещений могут привести к банкротству малого предприятия.

Правовые последствия и позиция судов

После обращения пострадавшего в Курганское УФАС, ведомство провело проверку и признало ООО "Компания Крым" нарушителем. Компания не согласилась с вердиктом и прошла через серию судебных разбирательств, пытаясь оспорить решение в Арбитражных судах Курганской и Челябинской областей. Все инстанции подтвердили: действия по отключению были незаконными.

Инстанция / Решение Вердикт суда Курганское УФАС Признание нарушения, штраф 50 000 рублей, предписание восстановить подачу. Арбитражный суд Курганской области Решение антимонопольного органа оставлено в силе без изменений. Апелляционный суд (Челябинск) Жалоба компании отклонена, правомерность санкций подтверждена.

Суды подчеркнули, что собственник торгового центра обязан соблюдать правила недискриминационного доступа. Попытка использовать электричество как рычаг в договорном споре признана недопустимой практикой, нарушающей баланс интересов сторон.

Экономические потери бизнесмена и ответственность компании

Незаконное ограничение энергии привело к "простою" торговой точки. Предприниматель понес убытки, связанные с необходимостью оплачивать аренду за нефункционирующее помещение, выплачивать зарплаты сотрудникам и искать альтернативные источники питания. Кроме того, пострадала репутация перед покупателями, которые не смогли получить товары вовремя.

"В ситуациях с незаконным отключением ресурсов бизнесмен имеет право требовать не только отмены штрафов, но и полного возмещения упущенной выгоды через суд. Это стандартная практика защиты прав потребителей услуг", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Татьяна Федорова.

В то время как на федеральном уровне обсуждается контроль тарифов ЖКХ со стороны ФАС, региональные прецеденты показывают, что антимонопольный контроль эффективен и в частном секторе аренды коммерческой недвижимости. Штраф в 50 тысяч рублей стал лишь административной частью наказания; теперь предприниматель может инициировать гражданский иск о взыскании всех задокументированных убытков.

Как защитить свой бизнес от коммунального шантажа

Для минимизации рисков при аренде площадей в крупных ТЦ, эксперты рекомендуют детально прописывать в договоре порядок ограничения подачи ресурсов. Любое отключение должно быть обосновано техническими регламентами или длительной задолженностью, подтвержденной документально, а не просто желанием арендодателя обновить условия сотрудничества.

Если "свет погас" по воле владельца здания, предпринимателю следует незамедлительно зафиксировать факт отсутствия энергии (акт с участием свидетелей, фото- и видеофиксация) и направить официальную претензию. Параллельно стоит подать заявление в УФАС и прокуратуру. В условиях, когда дефицит кадров и инфляция и так давят на бизнес, юридическая грамотность становится критическим фактором выживания.

"Любые попытки принуждения к сделке через ограничение жизнеобеспечивающих ресурсов — это прямой повод для проверки регулятором. Компании должны понимать, что экономия на юристе при составлении договора может обернуться серьезными репутационными и финансовыми потерями", — подчеркнул финансовый консультант Илья Кравцов.

Важно помнить, что даже в случае задолженности существуют строгие регламенты уведомления потребителя. Внезапное отключение "день в день" практически всегда является незаконным. Для малого бизнеса, где каждая скрытая финансовая утечка критична, своевременная защита своих прав через антимонопольные органы — наиболее эффективный путь.

Ответы на популярные вопросы о спорах по электроэнергии

Имеет ли право владелец ТЦ отключать свет за долги по аренде?

Нет, прямое отключение электроэнергии в качестве меры обеспечения обязательств по аренде чаще всего признается незаконным, если иное прямо не предусмотрено сложной схемой договора, и то — с множеством оговорок. Энергоснабжение — это отдельный вид правоотношений.

Куда жаловаться в первую очередь при незаконном отключении?

Первым делом необходимо обратиться в территориальное управление ФАС и прокуратуру. Также полезно вызвать полицию для фиксации факта самоуправства со стороны персонала торгового центра.

Можно ли взыскать ущерб, если товар испортился из-за отсутствия энергии?

Да, прямые убытки (порча товара, повреждение оборудования) и косвенные (упущенная выгода) подлежат возмещению в судебном порядке при наличии доказательной базы и подтвержденного факта незаконного отключения.

