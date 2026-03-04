Политическая карьера якутского депутата Александра Иванова превратилась в наглядное пособие по дисциплине "Скоростной спуск без страховки". Финал предсказуем: Министерство юстиции РФ внесло его в реестр иностранных агентов. Это не просто бюрократическая галочка, а законодательный шлагбаум, опустившийся перед носом человека, который попытался усидеть на двух стульях, находясь при этом в разных часовых поясах и юрисдикциях.
Карьерный путь Иванова напоминал грамотно выстроенный полетный план: работа в авиации, кресло главы Нюрбы, мандат Ил Тумэна под флагами "Новых людей". Однако в 2024 году в системе управления произошел критический износ смыслов. Интервью турецкому блогеру Джему Кырану, где депутат рассуждал о "мечтах об автономии", стало той самой микротрещиной в обшивке, которую руководство партии сначала пыталось игнорировать, а затем — заделать радикальными методами.
"Любые попытки заигрывания с темой сепаратизма под видом 'дискуссии' - это не политика, а сознательное разрушение государственного фундамента", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Лидер партии Алексей Нечаев еще летом 2025 года прочувствовал аллергическую реакцию системы на подобные высказывания и потребовал исключить Иванова из фракции. Но настоящий системный сбой случился позже.
Февраль 2026 года стал для Иванова точкой невозврата. Находясь в Алматы, он записал манифест, который в Якутске восприняли как сеанс саморазоблачения. Сравнение суверенитета Казахстана с положением народа саха выглядело не как аналитика, а как сбитый прицел политика, потерявшего связь с реальностью. Тезисы о "запретах на изучение языка" разбились о железобетонный факт: якутский язык официально является государственным в регионе.
|Тезис Иванова
|Реальный статус в РС(Я)
|Запрет на изучение родного языка
|Государственный статус, обязательная школьная программа
|Отсутствие права на историю
|Работа Национального архива и широкая издательская деятельность
"Когда депутат переходит от конструктивной критики к риторике, ставящей под сомнение территориальную целостность, это вызывает закономерный финмониторинг его активности", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.
Реакция Ил Тумэна была предсказуемо жесткой. Вице-спикер Афанасий Владимиров назвал выступление коллеги "грубой манипуляцией". Для профессионального сообщества действия Иванова стали похожи на работу мастера маникюра, который вместо косметической правки решил отрезать палец вместе с кутикулой. Желание "хайпануть" на чувствительной теме национального самосознания привело к тому, что от депутата отвернулись даже вчерашние союзники.
Обращение в правоохранительные органы от представителей "Единой России" и "Справедливой России" стало логичным завершением этой пьесы. Теперь проверкой слов Иванова на экстремизм займутся профильные ведомства, а статус иноагента фактически выводит его за рамки легального политического поля страны. Это финал у "разбитого корыта", к которому приводят попытки экспортировать внутренние проблемы на зарубежные площадки.
"Публичное лицо должно осознавать, что в текущих реалиях любая недосказанность в декларациях или сомнительные связи ведут к полной потере субъектности", — объяснил Pravda. Ru кандидат юридических наук Андрей Алешкин.
Согласно действующему законодательству, статус иностранного агента является прямым основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. Несовместимость очевидна: нельзя представлять интересы граждан, находясь под иностранным влиянием.
В зависимости от формулировок, это может квалифицироваться как публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (статья 280.1 УК РФ).
Нет, это фактологическая ошибка. Якутия — один из передовых регионов России по сохранению национального языка, имеющего статус государственного наравне с русским.
