Шлагбаум перед носом: карьера якутского депутата Иванова завершилась списком иностранных агентов

Политическая карьера якутского депутата Александра Иванова превратилась в наглядное пособие по дисциплине "Скоростной спуск без страховки". Финал предсказуем: Министерство юстиции РФ внесло его в реестр иностранных агентов. Это не просто бюрократическая галочка, а законодательный шлагбаум, опустившийся перед носом человека, который попытался усидеть на двух стульях, находясь при этом в разных часовых поясах и юрисдикциях.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Sibiryakova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Якутия

От авиации до иноагентства: хроника падения

Карьерный путь Иванова напоминал грамотно выстроенный полетный план: работа в авиации, кресло главы Нюрбы, мандат Ил Тумэна под флагами "Новых людей". Однако в 2024 году в системе управления произошел критический износ смыслов. Интервью турецкому блогеру Джему Кырану, где депутат рассуждал о "мечтах об автономии", стало той самой микротрещиной в обшивке, которую руководство партии сначала пыталось игнорировать, а затем — заделать радикальными методами.

"Любые попытки заигрывания с темой сепаратизма под видом 'дискуссии' - это не политика, а сознательное разрушение государственного фундамента", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Лидер партии Алексей Нечаев еще летом 2025 года прочувствовал аллергическую реакцию системы на подобные высказывания и потребовал исключить Иванова из фракции. Но настоящий системный сбой случился позже.

Казахстанский вояж и вопросы суверенитета

Февраль 2026 года стал для Иванова точкой невозврата. Находясь в Алматы, он записал манифест, который в Якутске восприняли как сеанс саморазоблачения. Сравнение суверенитета Казахстана с положением народа саха выглядело не как аналитика, а как сбитый прицел политика, потерявшего связь с реальностью. Тезисы о "запретах на изучение языка" разбились о железобетонный факт: якутский язык официально является государственным в регионе.

Тезис Иванова Реальный статус в РС(Я) Запрет на изучение родного языка Государственный статус, обязательная школьная программа Отсутствие права на историю Работа Национального архива и широкая издательская деятельность

"Когда депутат переходит от конструктивной критики к риторике, ставящей под сомнение территориальную целостность, это вызывает закономерный финмониторинг его активности", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Вердикт коллег и правовые последствия

Реакция Ил Тумэна была предсказуемо жесткой. Вице-спикер Афанасий Владимиров назвал выступление коллеги "грубой манипуляцией". Для профессионального сообщества действия Иванова стали похожи на работу мастера маникюра, который вместо косметической правки решил отрезать палец вместе с кутикулой. Желание "хайпануть" на чувствительной теме национального самосознания привело к тому, что от депутата отвернулись даже вчерашние союзники.

Обращение в правоохранительные органы от представителей "Единой России" и "Справедливой России" стало логичным завершением этой пьесы. Теперь проверкой слов Иванова на экстремизм займутся профильные ведомства, а статус иноагента фактически выводит его за рамки легального политического поля страны. Это финал у "разбитого корыта", к которому приводят попытки экспортировать внутренние проблемы на зарубежные площадки.

"Публичное лицо должно осознавать, что в текущих реалиях любая недосказанность в декларациях или сомнительные связи ведут к полной потере субъектности", — объяснил Pravda. Ru кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

Ответы на популярные вопросы об Александре Иванове

Может ли иноагент оставаться депутатом?

Согласно действующему законодательству, статус иностранного агента является прямым основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. Несовместимость очевидна: нельзя представлять интересы граждан, находясь под иностранным влиянием.

Какие санкции грозят за призывы к автономии?

В зависимости от формулировок, это может квалифицироваться как публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (статья 280.1 УК РФ).

Правда ли, что в Якутии ограничивают изучение родного языка?

Нет, это фактологическая ошибка. Якутия — один из передовых регионов России по сохранению национального языка, имеющего статус государственного наравне с русским.

Читайте также