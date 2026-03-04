Хрупкий лед диктует правила: ледяная артерия на Камчатке может растаять раньше привоза груза

В Палане Тигильского района назревает классический управленческий парадокс. Деньги в казне есть, потребность в ресурсах — острая, а логистика превратилась в неподвижный памятник чиновничьей "немогучке". Пока краевой бюджет еще в середине февраля отгрузил 15 миллионов рублей на завоз топлива, на местах палец о палец не ударили, чтобы найти элементарные бензовозы.
Ситуация в правительстве края характеризуется как сложная, но, если называть вещи своими именами, — это затор на трассе принятия решений. Председатель правительства Юлия Морозова констатирует: автозимник, эта хрупкая ледяная артерия, связывающая север с большой землей, прикажет долго жить уже в двадцатых числах марта. Времени на маневры не осталось. Если топливо не пересечет финишную прямую в ближайшие недели, поселок останется с пустым баком до следующего сезона.
"В условиях Крайнего Севера логистические цепочки имеют критический износ именно из-за сезонности. Задержка в одну неделю здесь может стоить полугода энергетической изоляции", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Паланские управленцы продемонстрировали удивительную беспомощность. Найти машины для транспортировки 15-миллионного груза оказалось задачей непосильной. Это не просто бюрократический сбой, а настоящая железнодорожная стрелка, которую вовремя не перевели в нужное положение. Результат — топливо стоит на месте, а сроки горят ярче, чем сам бензин в баках.
Депутат Анна Рудковская попыталась сгладить углы, заявив, что "критичности для населения нет". Мол, на коммерческих заправках топливо в наличии. Однако за этой успокоительной риторикой скрывается горькая правда: вопрос цены. Жителям Паланы не стоит ждать "городских" ценников. Когда государственная машина буксует, частный сектор выставляет счета, которые бьют по кошельку обывателя с силой кувалды.
|Источник ресурса
|Текущий статус поставок
|Муниципальное предприятие
|Первые машины вышли только 25 февраля
|Краевой бюджет (15 млн руб.)
|Конкурсные процедуры в процессе ускорения
|Коммерческий сектор
|Топливо есть, но цены выше средних
Пока чиновники ищут бензовозы, долги муниципалитетов перед поставщиками ресурсов продолжают расти. Ситуация напоминает пустой бак, который пытаются заправить не качественным горючим, а обещаниями и совещаниями. Жители вынуждены переплачивать сегодня, потому что кто-то в кабинетах не смог договориться с перевозчиками вчера.
"Накопление задолженностей в ЖКХ на фоне логистических провалов создает риски для устойчивости всей системы энергоснабжения региона", — подчеркнул эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рабов.
Губернатор Владимир Солодов перешел на язык ультиматумов. Срок до 15 марта — это последняя точка, после которой полетят головы. Угроза увольнениями — единственный инструмент, заставляющий систему имитировать жизнь. Первые бензовозы, закупленные на средства муниципального предприятия, якобы вышли на маршрут 25 февраля. Но основной объем все еще висит в воздухе.
Очередная "битва за урожай" в северном исполнении. Проблема не в нехватке денег или бензина, а в том, как устроена эта старая коммуналка управления, где ответственность размазывается тонким слоем между краем и районом. Здесь нет места "ювелирной работе" — в ход идет только административный топор.
"Отсутствие четкой контрактной базы с перевозчиками заранее — это управленческая ошибка. Мы видим, как бюджетные средства не могут превратиться в реальный товар из-за правовой неготовности", — объяснил юрист по госзакупкам Алексей Никитин.
Основная причина — неспособность местных властей оперативно найти подрядчиков с подходящей техникой для работы на зимнике в условиях ограниченного времени.
Полного дефицита не ожидается благодаря коммерческим заправкам и началу поставок муниципальным предприятием, но возможен рост цен на услуги и товары из-за логистических издержек.
После закрытия автозимника в конце марта доставка топлива по суше станет невозможной до следующего сезона, что потребует использования крайне дорогостоящей авиации или ожидания летней навигации.
