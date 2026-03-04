Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Хрупкий лед диктует правила: ледяная артерия на Камчатке может растаять раньше привоза груза

Россия » Дальний Восток » Палана

В Палане Тигильского района назревает классический управленческий парадокс. Деньги в казне есть, потребность в ресурсах — острая, а логистика превратилась в неподвижный памятник чиновничьей "немогучке". Пока краевой бюджет еще в середине февраля отгрузил 15 миллионов рублей на завоз топлива, на местах палец о палец не ударили, чтобы найти элементарные бензовозы.

Спирт и бензин для автомобилей
Фото: own work by Natecull, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спирт и бензин для автомобилей

Тендерный затор и закрытие зимника

Ситуация в правительстве края характеризуется как сложная, но, если называть вещи своими именами, — это затор на трассе принятия решений. Председатель правительства Юлия Морозова констатирует: автозимник, эта хрупкая ледяная артерия, связывающая север с большой землей, прикажет долго жить уже в двадцатых числах марта. Времени на маневры не осталось. Если топливо не пересечет финишную прямую в ближайшие недели, поселок останется с пустым баком до следующего сезона.

"В условиях Крайнего Севера логистические цепочки имеют критический износ именно из-за сезонности. Задержка в одну неделю здесь может стоить полугода энергетической изоляции", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Паланские управленцы продемонстрировали удивительную беспомощность. Найти машины для транспортировки 15-миллионного груза оказалось задачей непосильной. Это не просто бюрократический сбой, а настоящая железнодорожная стрелка, которую вовремя не перевели в нужное положение. Результат — топливо стоит на месте, а сроки горят ярче, чем сам бензин в баках.

Цена вопроса: коммерческий риск против бюджетного дефицита

Депутат Анна Рудковская попыталась сгладить углы, заявив, что "критичности для населения нет". Мол, на коммерческих заправках топливо в наличии. Однако за этой успокоительной риторикой скрывается горькая правда: вопрос цены. Жителям Паланы не стоит ждать "городских" ценников. Когда государственная машина буксует, частный сектор выставляет счета, которые бьют по кошельку обывателя с силой кувалды.

Источник ресурса Текущий статус поставок
Муниципальное предприятие Первые машины вышли только 25 февраля
Краевой бюджет (15 млн руб.) Конкурсные процедуры в процессе ускорения
Коммерческий сектор Топливо есть, но цены выше средних

Пока чиновники ищут бензовозы, долги муниципалитетов перед поставщиками ресурсов продолжают расти. Ситуация напоминает пустой бак, который пытаются заправить не качественным горючим, а обещаниями и совещаниями. Жители вынуждены переплачивать сегодня, потому что кто-то в кабинетах не смог договориться с перевозчиками вчера.

"Накопление задолженностей в ЖКХ на фоне логистических провалов создает риски для устойчивости всей системы энергоснабжения региона", — подчеркнул эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рабов.

Последнее предупреждение губернатора

Губернатор Владимир Солодов перешел на язык ультиматумов. Срок до 15 марта — это последняя точка, после которой полетят головы. Угроза увольнениями — единственный инструмент, заставляющий систему имитировать жизнь. Первые бензовозы, закупленные на средства муниципального предприятия, якобы вышли на маршрут 25 февраля. Но основной объем все еще висит в воздухе.

Очередная "битва за урожай" в северном исполнении. Проблема не в нехватке денег или бензина, а в том, как устроена эта старая коммуналка управления, где ответственность размазывается тонким слоем между краем и районом. Здесь нет места "ювелирной работе" — в ход идет только административный топор.

"Отсутствие четкой контрактной базы с перевозчиками заранее — это управленческая ошибка. Мы видим, как бюджетные средства не могут превратиться в реальный товар из-за правовой неготовности", — объяснил юрист по госзакупкам Алексей Никитин.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Палане

Почему бензин не завезли раньше, если деньги были в феврале?

Основная причина — неспособность местных властей оперативно найти подрядчиков с подходящей техникой для работы на зимнике в условиях ограниченного времени.

Будет ли в поселке дефицит топлива?

Полного дефицита не ожидается благодаря коммерческим заправкам и началу поставок муниципальным предприятием, но возможен рост цен на услуги и товары из-за логистических издержек.

Что будет, если не успеют до закрытия зимника?

После закрытия автозимника в конце марта доставка топлива по суше станет невозможной до следующего сезона, что потребует использования крайне дорогостоящей авиации или ожидания летней навигации.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рабов, юрист по госзакупкам Алексей Никитин, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы камчатский край
Новости Все >
Смена лидера в Иране может изменить противостояние с США: новый курс способен удивить Вашингтон
62% земли — и ни шага без разрешения: как новые правила сужают пространство Палестины
Иран ломает военные планы США: наземная операция превращается в катастрофический риск
Сектор Газа живёт в постоянном страхе: одно обвинение превращает мирного жителя в мишень
Весна начинается не с календаря, а с ароматов: городские улицы заполнят гектары живых первоцветов
Роботы вместо людей или мигранты в белых халатах: будущее экономики зависит от одного выбора
Дарственная на квартиру может стать ловушкой: какие скрытые камни таят в себе договоры дарения
Столица отдыхает, а регион на коне: этот уральский город щелкает московские квартиры как орешки
Военное партнёрство России и Ирана дало резкий эффект — новые разработки уже в деле
Внутренние границы, которые опаснее внешних: что происходит в Палестинской автономии
Сейчас читают
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Домашние животные
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Помидорный гороскоп на 2026 год: когда сеять томаты, чтобы получить урожай мечты
Садоводство, цветоводство
Помидорный гороскоп на 2026 год: когда сеять томаты, чтобы получить урожай мечты
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Последние материалы
Сладость без сахара и лишних хлопот: секретный компонент делает выпечку сочной и невероятно лёгкой
Магия морозостойких виноградных сортов: как получить богатый урожай без лишних хлопот и укрытий зимой
Лишнее трение крадёт красоту: почему привычный способ снятия макияжа может стать причиной заломов у глаз
Материал, который меняет ремонты: укладывается за день, служит годами, выглядит как паркет
62% земли — и ни шага без разрешения: как новые правила сужают пространство Палестины
Иран ломает военные планы США: наземная операция превращается в катастрофический риск
Прозрачный барьер из прошлого: этот секретные приём возвращает стеклам на окнах их первозданный блеск
Сектор Газа живёт в постоянном страхе: одно обвинение превращает мирного жителя в мишень
Лень как стиль: секретные методы поддерживать форму без изнурительных залов и часов тренировки
Весна начинается не с календаря, а с ароматов: городские улицы заполнят гектары живых первоцветов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.