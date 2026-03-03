Перекрыли пути, оставили без дорог: как жители Петрозаводска объявили войну РЖД

В Петрозаводске развернулась острая социальная дискуссия вокруг закрытия стихийных переходов через железнодорожные пути. Жители Пятого поселка и района Кукковка оказались в транспортной изоляции после того, как представители РЖД перекрыли привычные маршруты, которыми горожане пользовались десятилетиями. Ситуация обострилась до предела: люди вынуждены выбирать между опасным обходом и преодолением установленных заграждений ради доступа к школам и больницам.
Конфликт интересов между требованиями безопасности на транспорте и повседневной логистикой горожан высветил системную проблему отсутствия легальной инфраструктуры. В то время как власти предлагают альтернативные пути, жители указывают на их непригодность. Подобные инфраструктурные разрывы часто становятся катализатором социального напряжения, аналогично тому, как тропинка к школе в Кемерове превратилась в полосу препятствий после установки ограждений. В карельской столице «война заборов» уже привела к первым случаям порчи имущества.
Закрытие перехода с улицы Халтурина на Первомайский проспект стало критическим ударом для жителей Пятого поселка. Этот путь исторически связывал жилой массив с ключевыми объектами социальной инфраструктуры. Без него время в пути до ближайших медучреждений и образовательных центров увеличивается в разы, что особенно критично в зимний период. Инициативная группа граждан уже направила обращения в прокуратуру и главе Карелии Артуру Парфенчикову.
Горожане настаивают, что простое перекрытие пути без создания адекватной замены лишь провоцирует новые риски. Ситуация напоминает проблемы в других регионах, где вопросы доступности жилья и инфраструктуры часто решаются через ипотечные стратегии или долгосрочные планы развития, но не учитывают сиюминутные нужды пешеходов. В Петрозаводске же люди требуют немедленного обустройства безопасного наземного или надземного перехода.
"Перекрытие сложившихся десятилетиями маршрутов без предложения безопасной альтернативы — это прямой путь к росту травматизма, так как люди всё равно будут искать лазейки", — в беседе с Pravda.Ru градостроитель, специалист по зонированию и развитию территорий Илья Захаров.
Железнодорожники обосновывают свои действия статистикой трагических случаев. В 2024 и 2025 годах на указанных участках погибли люди, включая несовершеннолетнюю девочку. С точки зрения транспортной безопасности, любой несанкционированный переход — это зона повышенного риска, где тормозной путь состава может достигать километра. Однако физическое ограничение доступа без интеграции в городскую среду не решает проблему кардинально.
|Район / Улица
|Статус перехода
|Пятый поселок (ул. Халтурина)
|Заблокирован в феврале 2025 года
|Кукковка — Голиковка
|Стихийное использование после сноса ограждений
|Новосулажгорская ул.
|Официальный переход (неудовлетворительное состояние)
Технические регламенты РЖД требуют минимизации количества плоскостных пересечений путей и пешеходных потоков. В то же время города нуждаются в связности территорий. Когда строительство инфраструктуры в регионах не поспевает за реальными потребностями населения, возникают такие «точки разрыва», где безопасность вступает в конфликт с элементарным удобством жизни.
Предложенные мэрией варианты объезда и обхода вызвали шквал критики. Официальный переход на Новосулажгорской улице долгое время находился в запущенном состоянии: ледяная корка и подтопления делали его опаснее стихийных троп. Лишь после вмешательства прокуратуры и жалоб мэру Инне Колыхматовой объект начали приводить в порядок. Это подчеркивает значимость контроля за состоянием путей в зимний период, когда даже обычные остановки транспорта в Архангельске становятся капканами для жителей.
Вторым решением должен стать новый автобусный рейс, связывающий районы Железнодорожный и Рыбка с Октябрьским проспектом. Однако жители сомневаются в эффективности этой меры: автобус не заменит пятиминутную прогулку пешком, особенно с учетом возможных пробок и интервалов движения. Вопросы эксплуатации и содержания таких маршрутов требуют тщательного подхода со стороны профильных ведомств.
"Любая альтернатива должна быть не только безопасной, но и доступной в плане эксплуатации. Если переход завален льдом, он де-факто перестает существовать", — в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.
История на Кукковке стала наглядным примером того, как население реагирует на запретительные меры. После установки забора в районе улицы Балтийской осенью 2024 года, заграждение простояло недолго. Жители, лишенные прямой связи с районом Голиковка, просто демонтировали препятствие. Это сигнализирует о том, что проектные решения не учитывали антропогенные факторы и реальный пешеходный трафик.
Подобные конфликты типичны для городов с «разрезанной» железной дорогой тканью застройки. Эффективное управление городским пространством требует не только карательных мер, но и инвестиций в современное освещение, навигацию и ливневую канализацию, чтобы избежать подтоплений, которые недавно стали причиной жалоб жителей Петрозаводска. Для сравнения, в Махачкале программа капремонта фокусируется на системном обновлении, чего не хватает транспортным узлам Карелии.
Проблема «народных троп» имеет глубокие корни в градостроительном планировании советского периода, которое не всегда поспевало за ростом жилых зон. Сегодня решение требует участия нескольких сторон: РЖД, муниципальных властей и надзорных органов. Без комплексного проекта, учитывающего потребности маломобильных граждан и школьников, любые временные меры вроде автобусов будут восприниматься как паллиатив.
"С точки зрения строительного контроля, возведение модульных надземных переходов — наиболее быстрый и безопасный способ сшить разорванные районы", — в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля (технический надзор) Роман Волков.
Важно также учитывать экономический аспект: содержание официальных переходов ложится нагрузкой на бюджет, но цена человеческой жизни неизмеримо выше. Пока власти Карелии и представители РЖД пытаются найти компромисс, жители Петрозаводска продолжают рисковать, пересекая пути в неположенных местах, поскольку городская среда пока не предложила им достойной и удобной альтернативы.
Согласно законодательству РФ, железная дорога является зоной повышенной опасности. РЖД обязаны минимизировать риски травматизма, а несанкционированные переходы напрямую ведут к трагедиям и сбоям в графике движения поездов.
Обычно ответственность разделена: полотно и элементы безопасности — зона ответственности РЖД, а подходы, освещение и уборка льда на муниципальной земле — обязанность городских служб или УК.
Он может стать частичным решением для тех, кто едет в отдаленные соцобъекты, но для пешеходов, привыкших к коротким связям между районами, автобус остается менее удобным из-за расписания и затрат времени.
