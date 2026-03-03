Свой дом вместо тесной клетки: пермские власти выставили на торги десятки пустых участков

Пермский рынок недвижимости готовится к масштабному весеннему обновлению: городские власти анонсировали серию аукционов, на которых будут реализованы десятки земельных участков. Это событие представляет особый интерес не только для профессиональных девелоперов, но и для частных лиц, планирующих строительство собственного дома в черте города или ближайшем пригороде. Распределение лотов по разным микрорайонам позволяет участникам выбрать оптимальную локацию с учетом транспортной доступности и развитости инфраструктуры.

Предстоящие торги станут важным индикатором инвестиционной привлекательности региона. Учитывая текущую динамику цен, приобретение земли напрямую у муниципалитета через открытый аукцион зачастую оказывается выгоднее покупки на вторичном рынке. Однако потенциальным участникам стоит заранее изучить юридические аспекты и технические характеристики предлагаемых площадок, чтобы избежать сложностей при последующей эксплуатации и строительстве.

График проведения торгов и объем предложения

Департамент земельных отношений администрации Перми сформировал внушительный пул объектов для реализации в марте 2026 года. Всего на торги выставлено 35 участков, суммарная площадь которых превышает 37,6 тысяч квадратных метров. Такая масштабная кампания направлена на вовлечение неиспользуемых городских территорий в хозяйственный оборот и пополнение муниципального бюджета. Аукционы будут проходить еженедельно по четвергам — 5, 12, 19 и 26 марта.

Для потенциальных покупателей и арендаторов это возможность приобрести ликвидные активы с прозрачной историей владения. Важно отметить, что большинство лотов сосредоточено в зонах с уже сформировавшейся жилой застройкой, что упрощает подведение коммуникаций.

Параметр аукциона Значение Общее количество участков 35 лотов Общая площадь земель 37,6 тыс. кв. м Основное назначение ИЖС (32 участка) Даты проведения 5, 12, 19, 26 марта

Целевое назначение: от частных домов до офисных центров

Структура лотов в этом сезоне подчеркивает приоритет индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Из 35 участков сразу 32 предназначены именно для возведения частных домов. Это отвечает антропологической потребности современного горожанина в расширении жизненного пространства и снижении уровня шума.

Помимо жилого сектора, город предлагает и коммерческие площадки. В микрорайоне Новые Ляды планируется размещение складских мощностей, что актуально для логистических компаний. Более «статусный» лот расположен на улице Емельяна Ярославского, 20 — этот участок отведен под строительство современного офисного здания. Такое зонирование помогает сбалансировать жилую среду и рабочие места внутри районов.

"При выборе земли под коммерческую застройку или ИЖС крайне важно обращать внимание не только на цену, но и на градостроительные регламенты выбранной зоны. Офисные здания требуют определенных мощностей по электроэнергии и наличия парковочных мест, что должно быть заложено в проект изначально", — в беседе с Pravda.Ru объяснил девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников.

Многоквартирное строительство и долгосрочная аренда

Особое внимание застройщиков привлекает лот на улице Генерала Черняховского, 53а. Участок площадью 2 594 кв. метра предназначен для строительства многоквартирного дома. Согласно правилам землепользования, здесь допускается возведение среднеэтажных зданий (до восьми этажей). Земля предлагается в аренду на срок 4 года и 10 месяцев, что является стандартным периодом для завершения строительного цикла от фундамента до сдачи объекта.

Инвесторам стоит учитывать, что стены новой квартиры меняют форму в первые годы эксплуатации из-за естественной усадки. При проектировании на новых участках важно закладывать качественные материалы, чтобы избежать претензий будущих жильцов по гарантийным обязательствам. Грамотное планирование фундамента на начальном этапе — залог ликвидности будущего объекта на десятилетия.

"При приемке земли под многоквартирную застройку на правах аренды критически важно провести геодезические изыскания. В Перми сложный рельеф и специфика грунтов могут существенно повлиять на итоговую смету фундамента", — в разговоре с Pravda.Ru подметил судебный строительный эксперт, специалист по строительным спорам и судебным экспертизам Сергей Поляков.

Промышленные площадки и повторные лоты

В мартовском списке присутствуют и территории, которые выставляются повторно. Это касается участков в районе Ново-Бродовский, предназначенных для частной застройки, а также площадки на улице Воронежской в Кировском районе. Последняя ориентирована на малый бизнес: здесь предлагается возвести небольшие производственные цеха или склады. Повторные торги часто вызывают повышенный интерес, так как стартовые условия могут быть пересмотрены в пользу участников.

Вне зависимости от типа недвижимости — будь то промышленный склад или коттедж — владельцам предстоит столкнуться с вопросами эксплуатации. На этапе строительства важно продумать инженерные системы и защиту конструкций.

"Покупка участка с торгов требует тщательной проверки на наличие обременений и задолженностей по предыдущим арендным соглашениям, если они были. Чистота сделки с муниципалитетом обычно выше, но юридическое сопровождение никогда не бывает лишним", — в беседе с Pravda.Ru рассказала юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о земельных аукционах в Перми

Как узнать точный адрес участков и их кадастровую стоимость?

Вся документация, включая кадастровые номера и ситуационные планы, размещается на официальном сайте администрации города Перми в разделе «Торги». Также информацию можно найти на официальном портале ГИС Торги.

Кто может подать заявку на участие в аукционе?

В торгах могут участвовать как физические, так и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Важным условием является отсутствие участника в реестре недобросовестных участников аукциона и своевременное внесение задатка.

Можно ли изменить назначение участка после покупки?

Изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земли возможно только в рамках установленных зон ПЗЗ (правил землепользования и застройки) города. Процедура требует согласования с департаментом градостроительства и архитектуры.

