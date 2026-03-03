Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Бетонный штиль после бури: продажи новых квартир в Поволжье рухнули почти в два раза

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Рынок первичной недвижимости России вошел в 2026 год с резким охлаждением потребительской активности. В Нижнем Новгороде зафиксировано одно из самых глубоких падений в стране: объем реализованных лотов в январе сократился на 45,9% по сравнению с декабрьскими показателями. Если в конце года девелоперы столицы Приволжья передали ключи от 1 480 квартир, то в первый месяц нового года этот показатель едва достиг 801 единицы.

новостройка
Фото: https://www.mos.ru/news/item/160558073/ by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
новостройка

Общероссийская динамика зеркально отражает региональную тенденцию, хотя и с меньшей амплитудой. По данным аналитиков, в целом по стране застройщики реализовали 57,3 тысячи квартир, что на 35% ниже декабрьского исторического максимума. Несмотря на двузначные цифры падения, эксперты призывают не драматизировать ситуацию, указывая на то, что текущий результат стал лучшим стартом года за всю историю наблюдений.

Специалисты связывают аномальный декабрьский спрос с желанием покупателей «запрыгнуть в последний вагон» перед трансформацией условий господдержки. Ипотека в Туле и других регионах также демонстрирует тренд на увеличение сроков кредитования, что помогает удерживать ежемесячный платеж в рамках доступности на фоне высокой стоимости квадратного метра.

Почему продажи в мегаполисах показали крутое пике

Основным триггером январского спада стала высокая база четвертого квартала 2025 года. В ожидании изменения условий по семейной ипотеке в феврале, покупатели форсировали сделки. Дополнительным фактором выступила сезонность: традиционное затишье в первые две недели января, связанные с праздниками, всегда снижает операционные показатели отделов продаж.

"Сокращение это ожидаемое. В четвертом квартале фиксировались пиковые продажи — покупатели хотели успеть оформить кредиты до февральских нововведений", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил девелопер Артём Мельников.

Кроме того, на рынок давит инвестиционная неопределенность. В некоторых регионах, таких как Калининградская область, геополитические вызовы и логистические ограничения формируют осторожную стратегию покупателей. Инвесторы внимательнее анализируют ликвидность объектов, предпочитая варианты с понятным горизонтом развития окружающей среды.

География спроса: где падение было мягким

Несмотря на общую коррекцию системы координат, некоторые города-миллионники проявили завидную устойчивость. В Санкт-Петербурге и Краснодаре снижение не превысило 20%, что говорит о сохранении высокого уровня миграционной привлекательности и эффективных программах рассрочки от местных застройщиков. Нижний Новгород на этом фоне выглядит аутсайдером вместе с Самарой и Воронежем.

Важную роль играет и состояние вторичного фонда. Когда в старых кварталах, таких как Махачкала, начинаются масштабные программы реновации, интерес к первичному рынку может временно стабилизироваться за счет альтернативных сделок. Покупатели сравнивают стоимость «глубокого улучшения» старого жилья с ценой входа в новый бетон.

Город Снижение продаж (январь к декабрю)
Нижний Новгород 45,9%
Самара / Волгоград более 45%
Санкт-Петербург менее 20%
РФ в среднем 35%

"При выборе квартиры сейчас на первое место выходит юридическая чистота объекта и репутация застройщика в части соблюдения сроков", — подметил риэлтор Кирилл Фёдоров.

Инфраструктурный фактор и стоимость материалов

Будущее рынка новостроек тесно связано с развитием локальной инфраструктуры. В регионах, где активно строятся новые развязки и мосты, как в Амурской области, спрос на жилье более стабилен. Транспортная доступность остается ключевым аргументом для конечного потребителя при выборе между окраиной и центром.

На себестоимость строительства продолжают влиять цены на материалы и цепочки поставок. Опыт, который реализует Хабаровский край через создание строительных кластеров, позволяет застройщикам меньше зависеть от внешних факторов. Это дает возможность удерживать цены на старте продаж в комфортном диапазоне для покупателей с ипотечным плечом.

"Качество возводимых объектов часто становится предметом экспертиз, поэтому застройщики стремятся использовать проверенные местные материалы для минимизации брака", — рассказал судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Важно учитывать и социальные аспекты: наличие субсидий и программ поддержки, подобных тем, что действуют в Якутии, высвобождает часть семейного бюджета, которую граждане могут направить на улучшение жилищных условий. В условиях 2026 года именно комбинация региональных льгот и прозрачных цен станет драйвером восстановления сектора.

Ответы на популярные вопросы о рынке недвижимости

Стоит ли ждать снижения цен на новостройки весной 2026 года?

Массового снижения номинальных цен не ожидается из-за высокой инфляции издержек, однако девелоперы будут чаще предлагать скрытые скидки через программы субсидированной ипотеки или длительные рассрочки без удорожания.

Как транспортные проекты влияют на стоимость жилья?

Улучшение логистики, например, развитие сети в Барнауле, может поднять капитализацию объектов в спальных районах на 10-15% еще на этапе проектирования новых маршрутов.

Безопасно ли покупать квартиру в регионах с активным строительством?

Да, при условии использования эскроу-счетов. Перед сделкой рекомендуется проверить застройщика на наличие споров по качеству через специализированный технадзор.

Читайте также

Экспертная проверка: риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров, девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников, судебный строительный эксперт, специалист по строительным спорам и судебным экспертизам Сергей Поляков.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы ипотека новостройки недвижимость экономика россии
Новости Все >
Цена бросовая, спрос нулевой: загадочный японец на вторичке оказался аутсайдером года
Конфликт на Ближнем Востоке перераспределяет влияние: кто теперь задает тон в переговорах по Украине
У противника таких нет: Россия запустила в серию уникальное средство охоты на БПЛА
Новый устный экзамен перед ОГЭ: к каким последствиям это может привести уже в 2027 году
Коварство древнего мха: ледяной плен Земли стал расплатой за слишком бурное озеленение
Индексация без шоковой терапии: грядущие изменения 2026 года попадут под тотальный надзор сверху
Небо над Калениками стало ловушкой: казачья бригада ослепила ВСУ и лишила его связи
В Госдуме напомнили о повышении социальных пенсий с 1 апреля
Вечная война по версии Трампа: что происходит с арсеналом США после ударов по Ирану
Яркость решает все: неправильный свет в квартире может усиливать тревожность
Сейчас читают
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Домашние животные
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Мышцы-аддукторы проснутся сами: простое удержание предмета при ходьбе меняет контуры фигуры
Новости спорта
Мышцы-аддукторы проснутся сами: простое удержание предмета при ходьбе меняет контуры фигуры
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Садоводство, цветоводство
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Популярное
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России

Италия оказалась в числе тех европейских государств, что понесли весьма ощутимые финансовые потери после прекращения поставок российской нефти.

Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова Загадочная луковица под водой экономит миллионы: зачем она нужна кораблям Сергей Милешкин
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Последние материалы
Звук падения как награда: почему разбитая ваза становится для кошки сигналом об успехе
Дерзкий ответ ресторанам: обычная куриная печень превращается в изысканный мясной деликатес
Анализы в идеале — а сил нет совсем: этот скрытый сбой организма медленно крадёт бодрость
Новый устный экзамен перед ОГЭ: к каким последствиям это может привести уже в 2027 году
Коварство древнего мха: ледяной плен Земли стал расплатой за слишком бурное озеленение
Салонные хитрости для зрелых волос: эта стрижка создаёт объём там, где его уже почти нет
Индексация без шоковой терапии: грядущие изменения 2026 года попадут под тотальный надзор сверху
Карман не опустеет на остановке: поездки в автобусах Кызыла станут дешевле для владельцев смартфонов
Тюльпаны по цене чашки кофе: пензенские прилавки готовят щедрый цветочный удар к празднику
Кошелёк трещит по швам: разрыв цен на продукты в разных городах Сибири достиг уровня в 70 процентов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.