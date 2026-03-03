Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Немецкое наследство заговорило по-русски: завод в Ульяновске внедрил в станки свои мозги

Россия » Поволжье » Ульяновск

Возрождение отечественного станкостроения в Ульяновске вышло на новый этап: ООО "Ульяновский станкостроительный завод" (УСЗ) официально подтвердило статус российского производителя для своего ключевого оборудования. Первый фрезерный обрабатывающий центр с числовым программным управлением (ЧПУ) включен в реестр промышленной продукции Минпромторга РФ, что де-юре закрепляет его локализацию.

Токарный станок
Фото: commons.wikimedia.org by Nathaniel C. Sheetz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Токарный станок

Этот шаг является критической точкой в трансформации предприятия после ухода германско-японского концерна DMG MORI. Процесс импортозамещения здесь рассматривается не просто как замена этикеток, а как глубокая инженерная переработка: от создания собственной конструкторской документации до интеграции сложнейших систем управления, независимых от зарубежных обновлений и санкционных рисков.

Путь к технологическому суверенитету и реестр Минпромторга

Включение станка в реестр отечественной продукции — это не формальность, а допуск к масштабным госпрограммам и заказам в стратегических отраслях. Для достижения этого статуса инженеры завода провели полную замену импортных комплектующих на российские аналоги. Особое внимание уделили "мозгу" машины — системе ЧПУ, которая теперь полностью интегрирована в конструкцию силами отечественных разработчиков.

Замена компонентов сопровождается запуском собственной механической обработки корпусных деталей. Это позволяет контролировать точность и качество на каждом этапе, исключая зависимость от внешних цепочек поставок. В текущих экономических реалиях, когда экономическая изоляция диктует новые правила игры, создание такой базы внутри страны становится залогом промышленного выживания.

"Присвоение статуса продукции российского производства открывает новые возможности для наших потребителей, получающих оборудование с подтвержденным уровнем локализации. Для этого проведена большая работа: разработана собственная конструкторская и технологическая документация", — в беседе с Pravda. Ru поделился генеральный директор "УСЗ" Антон Дорофеев.

От иностранного капитала к государственному управлению

История завода в Ульяновске наглядно иллюстрирует трансформацию российского промышленного ландшафта. Начав работу в 2015 году как часть мощного международного концерна, площадка была вынуждена приостановить деятельность после февраля 2022 года. Однако активы не остались заброшенными: в феврале 2024 года Росимущество взяло под временное управление 100% долей предприятия, ранее принадлежавших германской стороне.

Возобновление производства осенью 2024 года стало сигналом для всего рынка. Пока в других регионах, например, в Тамбовской области, наблюдаются изменения в режимах занятости на предприятиях, Ульяновск демонстрирует агрессивное возвращение в строй. Завод фактически переродился, сохранив современную инфраструктуру, но сменив технологическую философию.

Параметр развития Текущий статус / Цель
Уровень локализации Подтвержден Минпромторгом РФ
Система управления Российская система ЧПУ
Планы на 2025 год Сертификация всей линейки

Для региона стабильность завода — это не только налоги, но и уверенность в завтрашнем дне. Это контрастирует с ситуациями, когда внешние факторы резко влияют на кошелек граждан, как зафиксированный в Ульяновской области рост цен на продукты первой необходимости. Промышленный рост должен стать демпфером для экономики города.

Перспективы развития и расширение продуктовой линейки

Амбиции Ульяновского станкостроительного завода не ограничиваются одной моделью. До конца текущего года предприятие намерено сертифицировать и подать заявки на включение в реестр всей своей продуктовой линейки. Это позволит заводу конкурировать с азиатскими поставщиками, предлагая оборудование, адаптированное под российские стандарты эксплуатации и обслуживания.

Такая глубокая интеграция в структуру отечественного машиностроения напоминает создание строительного кластера, где целью является полная независимость от внешних цепочек. Станки из Ульяновска должны стать базисом, на котором будут строиться другие производства — от авиации до энергетики.

"Полная локализация производства требует не только технических решений, но и строгого соблюдения всех корпоративных и юридических процедур в рамках правового поля РФ", — подметил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о станкостроительном заводе в Ульяновске

Что дает статус продукции российского производства?

Этот статус позволяет предприятию участвовать в государственных закупках и тендерах, где установлены приоритеты для отечественных товаров. Также заказчики оборудования могут рассчитывать на государственные субсидии и льготное финансирование при покупке таких станков.

Кто сейчас управляет заводом DMG MORI в Ульяновске?

В настоящее время 100% долей ООО "УСЗ" находятся во временном управлении федерального агентства Росимущество. Это решение было принято для обеспечения непрерывности производства после ухода иностранных собственников.

Какие типы станков планирует выпускать предприятие?

Завод возобновил выпуск токарных и фрезерных обрабатывающих центров. Флагманом локализации стал фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ, а в ближайшее время планируется подтверждение статуса для всей линейки выпускаемого оборудования.

Экспертная проверка: оценщик бизнеса Антон Дорофеев, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы минпромторг промышленность импортозамещение ульяновская область
