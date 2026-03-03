Кошелёк трещит по швам: разрыв цен на продукты в разных городах Сибири достиг уровня в 70 процентов

Сибирский потребительский рынок в начале 2026 года демонстрирует значительную ценовую волатильность, обусловленную логистическими плечами и локальными особенностями производства. Исследование Томскстата, охватившее ключевые города округа, выявило серьезные разрывы в стоимости продуктовой корзины: от бюджетных предложений в Омске до экстремальных ценников в Кызыле. Динамика стоимости гречки, яиц и мяса стала индикатором экономической устойчивости домохозяйств в условиях меняющихся рыночных цепочек.
Для жителей Томска февральские показатели зафиксировались на средневзвешенном уровне. Пока соседние регионы борются с резкими скачками цен на отдельные категории товаров, томские прилавки демонстрируют относительную стабильность. Однако в разрезе всей Сибири разница в цене на один и тот же товар может достигать 70%, что заставляет экспертов говорить о неоднородности продовольственной безопасности внутри одного федерального округа.
Гречневая крупа, традиционно считающаяся мерилом продуктовой инфляции, показала в феврале 2026 года минимальную стоимость в Омске — всего 51 рубль 19 копеек за килограмм. В то же время в Кызыле цена на этот стратегический продукт взлетела до 86 рублей 81 копейки. Такая разница объясняется не только транспортными расходами, но и локальными запасами перерабатывающих предприятий. В Томске гречка торговалась по 64 рубля 9 копеек, удерживая позиции "золотой середины".
"Разрыв в ценах на крупы между регионами часто связан с неравномерным распределением элеваторных мощностей и стоимостью заемного капитала для аграриев", — в беседе с Pravda. Ru объяснил финансовый аналитик Никита Волков.
Рынок куриных яиц также продемонстрировал ценовую диверсификацию. Самым доступным этот источник белка оказался в Барнауле (88,88 рубля за десяток), в то время как Красноярск установил антирекорд со стоимостью 108 рублей 20 копеек. Томск с показателем 94 рубля 54 копейки сохраняет конкурентоспособность. На фоне общего роста издержек на логистику, безопасность дорог зима остается критическим фактором, влияющим на своевременность поставок и финальный ценник на полке.
Говядина в феврале стала одним из самых дорогих пунктов в чеке сибиряков. В Горно-Алтайске стоимость килограмма мяса достигла 869 рублей 65 копеек, что существенно выше томского показателя в 811 рублей. При этом Кызыл, несмотря на дорогую бакалею, предложил самую дешевую говядину в округе — 547 рублей 60 копеек. Подобные аномалии часто связаны с развитием местного животноводства и отсутствием длинных перерабатывающих цепочек в республике.
Ситуация с овощами, в частности с картофелем, повторяет "омский сценарий" доступности — там килограмм стоил 36 рублей 63 копейки. В Кызыле за тот же объем просят более 60 рублей. На фоне этого селекция картофеля и новые агротехнологии становятся приоритетными темами для регионов, стремящихся снизить зависимость от внешних поставок и стабилизировать внутренний рынок.
"Стабильность цен на социально значимые товары напрямую зависит от прозрачности цепочек поставок и отсутствия посреднических накруток", — в разговоре с Pravda. Ru подметила юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.
Интересно отметить, что молочная продукция также демонстрирует разброс: литр молока в Омске обходится в 82,89 рубля, а в Абакане цена переваливает за 120 рублей. Использование современных методов сохранения продуктов, таких как специальная газовая смесь, находит свое применение в пищевой промышленности, позволяя продлевать сроки годности и нивелировать риски логистических сбоев в суровых зимних условиях.
|Продукт (ед. изм.)
|Цена в Томске (руб.)
|Лидер по дешевизне
|Гречневая крупа (кг)
|64,09
|Омск (51,19)
|Яйца куриные (10 шт.)
|94,54
|Барнаул (88,88)
|Говядина (кг)
|811,10
|Кызыл (547,60)
|Картофель (кг)
|43,26
|Омск (36,63)
|Сахар-песок (кг)
|65,00
|Кемерово (64,94)
"Для сглаживания цен в северных широтах крайне важна система адресных субсидий, которая позволяет компенсировать издержки как производителям, так и потребителям", — подметил макроэкономист Артём Логинов.
Омская область является мощным аграрным хабом с развитой переработкой зерновых и овощных культур, что минимизирует транспортную составляющую в цене.
В Туве традиционно сильное животноводство обеспечивает низкие цены на мясо, однако сложная логистика завозных товаров (крупы, сахар) приводит к их удорожанию.
Томск демонстрирует стабильные средние показатели: город не является самым дорогим, но и не входит в число лидеров по дешевизне, удерживая баланс за счет диверсифицированного ритейла.
