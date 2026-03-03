Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Кольцо замкнулось не в ту сторону: привычные маршруты Улан-Удэ внезапно исчезли с городских улиц

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

Исчезновение привычных маршрутов в городской среде часто становится биосоциальным стрессом для жителей, нарушая устоявшиеся логистические паттерны. В Улан-Удэ ситуация с микроавтобусами под номерами 29 и 30 наглядно демонстрирует, как истечение муниципальных контрактов с частными перевозчиками превращает ежедневную мобильность в испытание на выносливость.

автобус
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба ГУП «Мосгортранс», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
автобус

Транспортный коллапс, начавшийся в праздничный период, перерос в системную проблему: кольцевые маршруты, охватывавшие ключевые артерии города, официально прекратили существование. Это привело к повышенной нагрузке на трамвайные линии и альтернативные автобусные ветки, заставляя пассажиров адаптироваться к новым временным интервалам и пересадочным тарифам в условиях сурового климата, когда морозы рвут асфальт и усложняют эксплуатацию техники.

В этом материале:

Почему исчезли популярные кольцевые маршруты

Причиной резкого сокращения автопарка на линиях № 29 и 30 стало завершение юридических обязательств между мэрией и частными компаниями. Когда срок действия контракта истекает, перевозчик теряет право на обслуживание линии, а город сталкивается с необходимостью поиска нового оператора. В условиях дефицита водителей и роста издержек на запчасти, многие предприниматели не спешат возвращаться на маршруты с низкой маржинальностью.

Жители микрорайонов, завязанных на эти "микрики", оказались в ситуации, когда привычный путь до работы или учебы увеличился вдвое. В административном секторе заявляют, что данные направления дублировались "более устойчивыми" видами транспорта, такими как трамваи № 7 и 8. Однако антропология городского пространства показывает, что трамвайные пути не всегда обеспечивают ту же доступность "последней мили", которую давали маневренные микроавтобусы.

"Любое резкое изменение в транспортной сетке города ведет к росту социальной напряженности, так как люди физически ощущают потерю контроля над своим временем", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил автоэксперт Антон Воробьев.

Для оптимизации ситуации на улицах Жердева и Дарханская была скорректирована схема движения маршрута № 2. Теперь частные перевозчики проезжают мимо четырех важных остановок: "Выстрел", "Гипермаркет "Смит", "Общежитие ВСГУТУ" и "18 квартал". Такое решение призвано "разгрузить" дублирующие участки, но на практике оно создало дополнительные сложности для студентов и покупателей крупных торговых центров.

Альтернативные схемы движения и пересадочный тариф

В качестве временной меры власти предлагают использовать маршрут № 4а, на котором задействовано всего 6 автобусов марки ПАЗ. Учитывая пассажиропоток исчезнувших "тридцаток", такого количества техники явно недостаточно для комфортного перемещения в часы пик. Тем не менее, использование системы пересадочного тарифа позволяет жителям экономить средства при смене транспорта, что критично в условиях инфляции, когда даже масло превращается в деликатес из-за роста цен.

Параметр маршрута Текущее состояние
Количество ПАЗиков на 4а 6 единиц
Тип тарификации Пересадочный тариф
Дублирующие трамваи № 7 и № 8

Безопасность таких перевозок также остается под вопросом. В зимнее время ледяная корка крадет сцепление, а старые ПАЗики не всегда оснащены современными системами стабилизации. Техническое состояние автопарка частных перевозчиков требует жесткого контроля, чтобы избежать аварийных ситуаций на перегруженных участках дорог.

"Техническое обслуживание коммерческого транспорта часто отходит на второй план в погоне за прибылью, что недопустимо при перевозке людей в зимних условиях", — в беседе с Pravda. Ru подметил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Перспективы восстановления муниципальных контрактов

Мэрия Улан-Удэ не исключает возвращения маршрутов № 29 и 30, однако ставит жесткое условие: наличие заинтересованного подрядчика. Пока частный бизнес видит в этих линиях высокие экономические риски, бремя перевозок ложится на муниципальный транспорт, который работает без изменений в графике, но страдает от износа. Важно понимать, что при скачке цен из-за издержек обслуживания, тарифы могут быть пересмотрены в сторону увеличения.

Власти обещают оказать "всестороннее содействие" любому перевозчику, который решится возродить кольцевое движение. Это может включать льготы на лизинг новой техники или дотации на ГСМ. До тех пор горожанам придется полагаться на сложную систему пересадок и трамвайную сеть, которая в морозные дни становится единственным надежным средством передвижения.

"Логистика городского транспорта должна строиться на математических моделях плотности населения, а не только на желании частника заработать", — рассказал логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы о маршрутах Улан-Удэ

Почему отменили 29-й и 30-й маршруты?

Срок действия муниципальных контрактов с частным перевозчиком истек, и новые соглашения пока не были заключены из-за отсутствия заявок от предпринимателей.

Как теперь добираться до улицы Жердева?

Вместо "тридцаток" можно воспользоваться трамваями № 7 и 8, а также измененным маршрутом № 2, который теперь охватывает часть пути по улице Дарханская.

Что такое пересадочный тариф?

Это система оплаты, при которой вторая поездка на муниципальном транспорте в течение определенного времени (обычно 60 минут) обходится бесплатно или со значительной скидкой.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов, автоэксперт Антон Воробьев.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы улан-удэ транспорт общественный транспорт
