Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей

Ученые из Кемерова совершили прорыв в области электрохимии, разработав инновационный материал для накопителей энергии нового поколения. Исследователи лаборатории неорганических наноматериалов ФИЦ УУХ СО РАН синтезировали основу для электродов суперконденсаторов, используя природное сырье — слабоспекающийся уголь, прошедший естественное окисление. Этот метод позволяет создавать высокоэффективные компоненты без применения токсичных реагентов и дорогостоящих технологических процессов.

Суперконденсаторы занимают уникальную нишу в современной энергетике, располагаясь между классическими конденсаторами и литий-ионными аккумуляторами. В отличие от последних, они способны выдавать огромную мощность за доли секунды и выдерживать сотни тысяч циклов заряда-разряда. Это делает их незаменимыми в системах, где требуются резкие "рывки" энергии: от высокоскоростных лифтов до систем старта гибридных автомобилей и узлов космической техники.

Особая ценность разработки заключается в ее семантической архитектуре. За счет химической активации гидроксидом калия ученым удалось получить структуру с преобладанием микропор. Такая развитая поверхность создает идеальные условия для формирования двойного электрического слоя, что напрямую конвертируется в высокую удельную емкость устройства. Это открывает путь к созданию более долговечных и экологичных систем хранения энергии.

Природная химия: как уголь превращается в накопитель

Использование ископаемого угля в качестве базы для наноматериалов — тренд, объединяющий экологию и высокую науку. Кемеровские ученые обратили внимание на уголь, окисленный в естественных условиях под воздействием атмосферных факторов. Такая "подготовка" самой природой упрощает дальнейший синтез. В процессе обработки формируется уникальный рельеф поверхности, который на молекулярном уровне напоминает губку с миллиардами нанопор.

"Использование гидроксида калия как активатора позволяет нам управлять архитектурой пор. Мы получаем оптимальное соотношение микропор, что критически важно для эффективного накопления заряда", — в беседе с Pravda. Ru объяснил учёный-химик Илья Сафронов.

Ключевым фактором успеха стало создание двойного электрического слоя. Это физическое явление, при котором ионы электролита плотно прилегают к поверхности электрода, образуя своего рода микроскопический "слоеный пирог" из зарядов. Чем больше площадь поверхности, которую ученые смогли "упаковать" в малый объем, тем выше емкость итогового суперконденсатора. Подобные разработки важны не только для промышленности, но и для понимания физических явлений в микромире.

Почему суперконденсаторы эффективнее аккумуляторов

Главное отличие суперконденсатора от привычной батарейки в смартфоне — механизм накопления энергии. В аккумуляторах происходят химические реакции, которые требуют времени и постепенно разрушают структуру электродов. В разработках сибирских ученых ставка сделана на физическую адсорбцию ионов. Это обеспечивает почти мгновенную отдачу тока, что критически важно для электроники и современной инфраструктуры связи.

Параметр Преимущество разработки Срок службы Более 500 000 циклов Скорость заряда От нескольких секунд до минут Сырьевая база Окисленный уголь (доступно в РФ)

Такие устройства показывают стабильную работу даже при экстремальных температурах, где литиевые аналоги теряют емкость или выходят из строя. Это открывает горизонты применения в арктических условиях или в космосе, где солнечный ветер и перепады температур диктуют жесткие требования к надежности оборудования.

"Развитие новых систем хранения энергии напрямую влияет на экологическую безопасность. Переход на угольные композиты снижает зависимость от добычи редких металлов", — в разговоре с Pravda. Ru подметил эколог Денис Поляков.

Перспективы применения и экологический след

Новый материал, полученный в Кемерово, может стать основой для суверенной компонентной базы в электротехнике. Использование отечественного угля — это не только вопрос импортозамещения, но и рационального природопользования. Слабоспекающийся уголь считается побочным продуктом в некоторых отраслях, и его переработка в высокотехнологичный продукт решает задачу утилизации ресурсов. Это так же важно, как и мониторинг микробиологических изменений в Арктике для общего климатического баланса.

Внедрение таких накопителей в транспортную систему позволит значительно снизить нагрузку на электросети. Суперконденсаторы могут аккумулировать энергию торможения (рекуперация) городского транспорта и выдавать её при разгоне. Подобные технологии уже тестируются, например, когда запускается новый водородный поезд или модернизируются трамвайные линии в мегаполисах.

"Любые инновации в материаловедении сегодня должны проходить через фильтр безопасности. Синтез на основе угля минимизирует риски техногенных инцидентов при производстве", — рассказал инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о новых накопителях энергии

Заменит ли суперконденсатор обычный аккумулятор в телефоне?

В ближайшее время — нет. Суперконденсаторы отлично выдают мощные импульсы, но пока уступают аккумуляторам в длительности хранения энергии. Скорее всего, устройства будут гибридными: батарея для долгой работы и суперконденсатор для быстрой зарядки и ресурсоемких задач.

Безопасны ли такие устройства для окружающей среды?

Да, по сравнению с литий-ионными батареями, угольные электроды гораздо легче утилизировать. Они не содержат тяжелых металлов и агрессивных кислот, которые могут отравить почву или воду, что особенно важно, учитывая текущее состояние океанских экосистем.

Почему уголь из Кемерова стал особенным для науки?

Специфика месторождений и природное окисление создали в этом угле уникальную "предустановленную" пористость, которую ученым осталось лишь доработать. Это делает процесс производства дешевле мировых аналогов.

