Аорта лопнула внутри — дни шли своим чередом: забайкальская пенсионерка пережила двое суток с массивным кровоизлиянием

В клинической практике встречаются случаи, которые бросают вызов не только биологическим законам, но и человеческой выносливости. В Чите врачи краевой клинической больницы совершили медицинский подвиг, спасая 79-летнюю пациентку с разрывом аорты — крупнейшего сосуда в человеческом теле. Уникальность ситуации заключалась в том, что женщина прожила со смертельно опасным внутренним кровоизлиянием двое суток, даже не подозревая о масштабе катастрофы.

Антропологически наш организм обладает колоссальными компенсаторными ресурсами, однако разрыв брюшной аорты обычно приводит к мгновенному падению артериального давления и летальному исходу. В данном случае скопление крови в забрюшинном пространстве создало временный эффект тампонады, что позволило пациентке дождаться госпитализации. Ситуация осложнялась тем, что первичным поводом для обращения стала бытовая травма головы после потери сознания.

Своевременная диагностика и врачебная интуиция позволили выявить пульсирующее образование в брюшной полости, которое на КТ подтвердило страшный диагноз. Без экстренного вмешательства шансы на выживание у пациента такого возраста при подобных патологиях стремятся к нулю.

Критический момент: как развивались события в операционной

Операция по замене участка аорты — это высший пилотаж в сосудистой хирургии, требующий ювелирной точности и железного спокойствия. В Читинской больнице за жизнь забайкалки боролась команда под руководством хирургов Григория Сизова и Сергея Сергеева. В ходе вмешательства врачи столкнулись с непредвиденным осложнением, которое могло стать фатальным.

"Во время удаления поврежденного участка случилось непредвиденное. Слабая часть стенки артерии разорвалась, что привело к внезапному выбросу крови под высоким давлением. Умение врачей действовать быстро и точно позволило остановить опасное кровотечение", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил и. о. главного врача Роман Белов.

В моменты таких сосудистых катастроф каждая секунда определяет, сохранит ли мозг и внутренние органы свою функциональность. Оперативная остановка кровотечения и поддержание гемодинамики анестезиологом Никитой Кошечкиным позволили хирургам продолжить работу в условиях критической кровопотери. Это требует не только мастерства, но и слаженности всей операционной бригады.

Параметр операции Значение Общая длительность 3 часа Тип вмешательства Протезирование аорты Пребывание в ИВЛ 24 часа

Биохимия спасения и технологии сосудистого протезирования

Основной задачей хирургов было удаление нежизнеспособного, разорванного участка аорты и установка синтетического протеза. Современные материалы в медицине позволяют имитировать эластичность и прочность человеческих тканей, что особенно важно при работе с магистральными сосудами. Это предотвращает дальнейшее обезвоживание тканей и восстанавливает нормальный кровоток.

"Состояние сосудов в 79 лет часто осложнено атеросклеротическими изменениями. Важно понимать, что при таких операциях огромную роль играет постхирургическая поддержка, включая контроль давления и профилактику тромбозов", — в беседе с Pravda. Ru подметил врач-кардиолог Валерий Климов.

Для стабилизации состояния после массивной кровопотери пациентке потребовалось переливание донорской крови. Биохимический баланс организма после такой нагрузки восстанавливается медленно, поэтому врачи внимательно следили за всеми показателями крови, включая ферритин и гемоглобин, чтобы избежать кислородного голодания тканей в период реабилитации.

Путь к восстановлению: от реанимации до выписки

После трехчасового марафона в операционной наступил не менее важный этап — выхаживание в условиях отделения кардиореанимации. Первые сутки на аппарате искусственной вентиляции легких позволили организму направить все ресурсы на заживление, не затрачивая энергию на дыхание. Это критический период, где важна каждая деталь: от стерильности до качества нутритивной поддержки.

"В пожилом возрасте реабилитация после таких травм требует особого внимания к питанию. Легкоусвояемые белки и витамины критичны для регенерации сосудистой стенки", — в разговоре с Pravda. Ru рассказал нутрициолог Алексей Дорофеев.

Через пять дней интенсивной терапии пациентку перевели в профильное отделение. Сейчас женщина уже дома и чувствует себя хорошо. Она выражает глубокую благодарность всему персоналу больницы за второе рождение. Подобные случаи напоминают о том, что современная медицина способна творить чудеса даже в ситуациях, которые раньше считались безнадежными, особенно если пациент своевременно обращается за помощью при первых признаках недомогания.

Ответы на популярные вопросы о здоровье сосудов

Как распознать проблемы с аортой самостоятельно?

К сожалению, аневризмы часто протекают бессимптомно до момента разрыва. Однако пульсация в животе, не связанная с сердцебиением, или резкая "кинжальная" боль в спине и пояснице должны стать поводом для немедленного обследования.

Может ли правильное питание защитить магистральные сосуды?

Да, рацион, богатый антиоксидантами и липотропными веществами, помогает замедлить кальциноз сосудов. Рекомендуется включать в меню пшенную кашу для сердца и продукты с высоким содержанием магния.

Влияет ли стресс на риск разрыва сосудов?

Стресс провоцирует скачки давления, которые являются основным триггером для разрыва уже измененной стенки аорты. Работа с психоэмоциональным фоном и правильный свет в доме могут снизить общую тревожность и риск гипертонических кризов.

