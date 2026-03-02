Долги за тепло растут как снежный ком: муниципалитеты Камчатки под угрозой отключений в морозы

Муниципальные образования Камчатского края столкнулись с серьезным финансовым вызовом: объем просроченных платежей за тепло, свет и воду достиг отметки в 202 миллиона рублей. Ситуация осложняется тем, что задолженность демонстрирует устойчивую динамику роста от месяца к месяцу, создавая риски для стабильного функционирования энергетической системы региона в условиях сурового климата.

Проблема была вынесена на обсуждение в рамках совета глав, где профильное министерство ЖКХ предложило пересмотреть стратегию формирования местных бюджетов на будущие периоды. Однако руководство региона заняло жесткую позицию, подчеркнув, что платежи за тепло и другие ресурсы должны стоять в приоритете над остальными расходами муниципалитетов.

Приоритеты бюджетной дисциплины на Камчатке

Губернатор Владимир Солодов выразил несогласие с тактикой накопления долгов в ожидании прямой помощи из краевой казны. По его мнению, такая модель поведения недопустима, так как модернизация систем отопления и их текущее содержание требуют своевременного финансирования именно на местах. Глава региона поручил сначала закрывать долги перед поставщиками ресурсов, и только после этого приступать к распределению средств по второстепенным статьям.

"Расчёты за потребляемое тепло, электричество и другие коммунальные услуги относятся к первоочередным и должны быть профинансированы из муниципальных бюджетов. При этом копить долги и говорить, что мы не будем их покрывать, потому что край всё равно их закроет, недопустимо. Эти расходы должны быть профинансированы в первую очередь", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил эксперт по тарифам ЖКХ, специалист по структуре платежей и тарифному регулированию Артём Рабов.

Несмотря на жесткость требований, власти признают, что социальные объекты не должны пострадать от ограничений в подаче энергии. Основной упор делается на поиск баланса между доходами и расходами при поддержке Минфина края. Ранее аналогичные вопросы финансовой дисциплины поднимались в контексте того, как рост цен на транспорт и услуги влияет на общую устойчивость городских хозяйств.

География дефицита: наиболее проблемные районы

Анализ, проведенный министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики края, выявил, что суммарный дефицит средств, необходимых для полного погашения задолженности, составляет 556 миллионов рублей. Эти цифры включают не только текущие долги, но и прогнозируемый недостаток средств для обеспечения бесперебойной работы предприятий в ближайшее время, учитывая проверки теплосетей и подготовку к ремонтным кампаниям.

Муниципальный район/округ Размер дефицита (млн руб.) Елизовский округ 181 Олюторский район 122 Тигильский район 91 Усть-Камчатский округ 31

Наиболее критическая ситуация наблюдается в Тигильском районе, где низкая собственная доходная база делает невозможным решение проблемы без прямой поддержки из центра. В то же время за последний год регион уже выделил муниципалитетам 341 миллион рублей в качестве финансовой помощи. Важно понимать, что статистика цен на ресурсы и услуги продолжает оказывать давление на бюджеты всех уровней.

"Ситуация с коммунальными долгами муниципалитетов требует не только вливаний, но и жесткого аудита трат. Часто средства, предназначенные для ресурсоснабжающих организаций, перераспределяются на текущие нужды, что создает кассовый разрыв", — в беседе с Pravda.Ru поделился аудитор Павел Никитин.

Для стабилизации обстановки планируется внедрение цифровых систем контроля за прохождением платежей, что напоминает подход, когда цифровые алгоритмы выявляют расхождения в отчетности предприятий. Прозрачность финансовых потоков должна стать залогом отсутствия новых "коммунальных ям".

"Если муниципалитет систематически не выполняет обязательства перед энергетиками, это повод для проверки эффективности управления бюджетом. Правовые механизмы позволяют перехватывать управление определенными статьями расходов в случае банкротного состояния территории", — подметила юрист по банкротству физлиц (долги, реструктуризация) Наталья Круглова.

Ответы на популярные вопросы о коммунальных задолженностях

Могут ли отключить отопление в школах и больницах из-за долгов муниципалитета?

Нет, согласно заявлению главы региона, социальные объекты имеют статус неприкосновенности. Отключение тепла или электричества в детских садах, школах и медицинских учреждениях недопустимо, даже при наличии задолженности перед поставщиками ресурсов.

Как будет погашаться дефицит в 556 миллионов рублей?

Погашение планируется за счет оптимизации муниципальных бюджетов и выделения целевых субсидий из краевого бюджета. Однако основным условием помощи станет приоритизация коммунальных платежей в графике выплат местных администраций.

Почему в Тигильском районе ситуация самая тяжелая?

Это связано с традиционно низкой собственной доходной базой района и высокой стоимостью генерации ресурсов в удаленных точках. В таких случаях регион рассматривает возможность индивидуального графика санации долгов.

