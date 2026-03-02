Работа на виду — часы под угрозой: неполная занятость в Тамбовской области набирает обороты на предприятиях

Рынок труда Тамбовской области демонстрирует специфическую динамику, характерную для современной экономики Центральной России: при рекордно низкой безработице регион сталкивается с ростом скрытых форм неполной занятости. В четвертом квартале 2025 года общий уровень безработицы зафиксирован на отметке 1,4%, что по методологии Международной организации труда (МОТ) соответствует 7 тысячам человек, находящихся в активном поиске дела.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рабочий процесс на предприятии

Численность активной рабочей силы в возрасте старше 15 лет в регионе оценивается в 484,3 тысячи человек. Несмотря на позитивные макроэкономические показатели, статистика выявила структурные сдвиги в графиках работы сотрудников крупных предприятий. Увеличение доли персонала, переведенного на сокращенный день, требует внимательного анализа со стороны бизнеса и регуляторов, чтобы исключить риски, связанные с потенциальным снижением доходов населения.

Позиция региона в федеральном рейтинге

Тамбовская область уверенно входит в число лидеров Центрального федерального округа (ЦФО) по стабильности трудовой сферы. С показателем общей безработицы в 1,4% регион занял шестое место среди 18 субъектов округа. Антропология современного офисного и производственного ритма показывает, что столь низкие цифры часто свидетельствуют о высокой конкуренции работодателей за квалифицированные кадры.

Параллельно наблюдается феноменально низкий уровень официально зарегистрированной безработицы — всего 0,2%. На конец декабря 2025 года область разделила позиции с 3-й по 9-ю в общероссийском списке, соседствуя с Москвой, Калужской и Липецкой областями. Подобная синхронность указывает на общие экономические тренды в центре страны, где дефицит кадров становится более актуальной проблемой, чем отсутствие рабочих мест.

"Стабильность на рынке труда сегодня обеспечивается не только наличием вакансий, но и адаптивностью самих работников к новым условиям, включая цифровизацию процессов", — в разговоре с Pravda. Ru объяснила экономист по рынку труда Ирина Костина.

Динамика занятости и скрытые риски

Отчетный период ознаменовался ростом числа сотрудников на предприятиях и в организациях. Среднесписочная численность работников достигла 249,5 тысячи человек, что на 2% превышает показатели предыдущего года. Это свидетельствует о расширении производственных мощностей и устойчивости регионального сектора реальной экономики.

Однако статистические данные подсвечивают и тревожные симптомы. Доля сотрудников, занятых в режиме неполного рабочего времени по соглашению сторон, выросла до 4% против 3,3% годом ранее. Также зафиксирован незначительный рост числа людей, находящихся в простое по вине работодателя (0,8%). В условиях, когда цены на продукты и услуги подвержены инфляционным колебаниям, сокращение рабочих часов может стать фактором социальной напряженности.

Параметр Значение (2025 г.) Общая безработица (МОТ) 1,4% Зарегистрированная безработица 0,2% Рост числа работников организаций +2% Неполная занятость 4,0%

"При структурных изменениях на предприятиях важно следить за соблюдением прав сотрудников, чтобы режим неполного дня не превратился в скрытое сокращение доходов", — подметил юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ситуация в службах занятости

К концу декабря 2025 года в региональных службах занятости состояло на учете всего 1130 граждан, не имеющих работы. Из них официальный статус безработного получили 1058 человек. Важно отметить, что за год общее число зарегистрированных безработных сократилось на 12,9%, что подтверждает тренд на "вымывание" свободных кадров с рынка.

Система социальной поддержки функционирует эффективно: пособие по безработице получают 996 человек, что составляет более 94% от всех официально зарегистрированных лиц в этом статусе. Тем не менее, для тех, кто ищет способы улучшить финансовое положение, актуальными остаются вопросы самозапретов на кредиты и контроля кредитной нагрузки, чтобы избежать долговых ям в периоды смены работы.

"Рынок труда сейчас принадлежит соискателю, но финансовая дисциплина остается залогом личной безопасности в любой экономической фазе", — рассказал финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда в Тамбове

Почему реальная безработица выше зарегистрированной?

Зарегистрированная безработица учитывает только тех, кто встал на учет в Центр занятости. Общая безработица по методологии МОТ включает всех, кто не имеет работы, но активно ее ищет, используя сайты вакансий, соцсети или личные связи.

Что означает рост неполной занятости для экономики?

Это признак того, что предприятия стремятся сохранить коллектив в периоды снижения объемов заказов или ожидания поставок комплектующих, не прибегая к увольнениям, но сокращая фонд оплаты труда.

Какие отрасли в регионе наиболее стабильны по найму?

Традиционно для Тамбовской области это агропромышленный комплекс и обрабатывающие производства. Учитывая развитие технологий, возрастает спрос на специалистов, способных работать с автоматизированными системами.

