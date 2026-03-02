Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Картофельный оазис расцветает в снегах: Чувашия собирает выставку с сортами и технологиями из 18 регионов страны

Россия » Поволжье » Чебоксары

В начале марта Чувашия традиционно превращается в эпицентр аграрной экспертизы. XVIII Межрегиональная выставка "Картофель-2026" соберет в Чебоксарах десятки организаций, готовых продемонстрировать достижения селекции и технологий возделывания самого популярного корнеплода страны. Подготовка к событию вышла на финишную прямую: региональные власти и профильные ведомства завершили согласование последних деталей масштабного форума.

Вареный картофель
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Вареный картофель

Мероприятие объединит не только производителей, но и научное сообщество, заинтересованное в самообеспеченности овощеводством и снижении зависимости от импортного семенного материала. Ожидается, что площадка станет местом заключения крупных контрактов, которые определят вектор развития отрасли на ближайшие сезоны. Особое внимание в этом году уделено логистике и доступности продукции для конечного потребителя.

Для жителей республики выставка — это не только деловая повестка, но и возможность приобрести качественный посевной материал и фермерские продукты. Организаторы предусмотрели социальную составляющую, организовав доставку приобретенного картофеля на дом для льготных категорий граждан, что существенно упрощает участие в ярмарке для пожилых людей и многодетных семей.

В этом материале:

География и участники аграрного форума

В 2026 году выставка демонстрирует впечатляющий масштаб: участие подтвердили 78 организаций, представляющих 18 регионов Российской Федерации. На одной площадке в "МТВ Центре" встретятся представители агрохолдингов, малых фермерских хозяйств и государственных структур. Такая синергия позволяет обсуждать проблемы отрасли комплексно — от вопросов мелиорации почв до конечной стоимости килограмма продукта на полке магазина.

"Выставка такого уровня — это прежде всего возможность оценить потенциал отечественных сортов в условиях меняющегося климата. Мы видим, как садовод-агроном Елена Мороз подчеркивает важность адаптивности культур, и это становится лейтмотивом всего форума", — в беседе с Pravda. Ru подметил специалист по защите растений Андрей Зорин.

Основными локациями для реализации продукции станут "МТВ Центр" и современный агромаркет "Пехет". Здесь посетители смогут не только увидеть эталонные образцы, но и получить консультации по агротехнике. В условиях, когда статистика цен показывает волатильность базовых продуктов, прямая связь производителя и покупателя помогает стабилизировать рынок.

Селекционные новинки и гастрономическая программа

Экспозиция представит 15 сортов картофеля как отечественной, так и зарубежной селекции, которые были успешно выращены на российских полях. Биохимия этих плодов адаптирована под специфику почв средней полосы, что гарантирует высокую урожайность и устойчивость к патогенам. Специалисты продемонстрируют семенной фонд, который призван заменить сорта, уходящие с рынка из-за логистических ограничений.

Параметр выставки Значение/Объем
Количество участников 78 организаций
Представленные регионы 18 субъектов РФ
Количество блюд для дегустации Около 100 наименований

Для широкой публики самым ожидаемым событием станет дегустация. Повара подготовят около 100 различных блюд, чтобы наглядно продемонстрировать кулинарные качества разных сортов. Это напоминает по формату конкурсы школьных поваров, где обычный овощ раскрывается с неожиданной стороны через эстетику подачи и вкусовые сочетания.

"Важно понимать, что каждый сорт картофеля имеет свой уникальный химический состав, влияющий на развариваемость и вкус. Правильный выбор сорта — залог успеха как для промышленного производства, так и для частного огорода", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Научный дискурс и цифровизация отрасли

Центральным событием деловой программы станет научно-практическая конференция. Ведущие эксперты обсудят последние достижения в области агробиотехнологий и защиты растений. В центре внимания — борьба с вредителями и болезнями, которые могут уничтожить значительную часть урожая. Как и при ранней диагностике в медицине, в агрономии крайне важны технологии превентивного обнаружения угроз.

Цифровизация также не обходит отрасль стороной. Системы контроля качества и прозрачности поставок, аналогичные тем, что выявляют нарушения на молокозаводах, постепенно внедряются и в овощеводстве. Это позволяет отслеживать путь каждой партии картофеля от поля до прилавка, гарантируя потребителю соответствие заявленным характеристикам сорта.

"Современное земледелие невозможно без учета состояния почв. Проблемы деградации грунта и усталости земель требуют применения новых органических и минеральных удобрений", — в беседе с Pravda. Ru рассказал почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о выставке "Картофель-2026"

Где именно пройдет ярмарка и выставка?

Основные события развернутся в чебоксарском "МТВ Центре". Продажа семенного и продовольственного картофеля также будет организована в агромаркете "Пехет".

Можно ли будет купить картофель с доставкой?

Да, для льготных категорий граждан (инвалидов, участников ВОВ, многодетных семей) администрация города традиционно организует доставку закупленной продукции на дом специализированным транспортом.

Будут ли на выставке представлены только российские сорта?

Нет, посетители увидят 15 сортов как отечественной, так и зарубежной селекции, однако все представленные образцы выращены непосредственно в российских хозяйствах, что подтверждает их адаптацию к местным условиям.

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, специалист по защите растений Андрей Зорин, садовод-агроном Елена Мороз.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
