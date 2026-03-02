Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Морозы рвут асфальт в хлам: литой асфальт спасает пензенские дороги от полной разрухи

Россия » Поволжье » Пенза

Ремонт дорожного полотна в Пензе в 2024 году приобрел характер экстренной инженерной операции. Аномальные климатические качели — чередование ледяных дождей и резких заморозков — запустили процессы эрозии асфальтобетона значительно раньше стандартных сроков. Вода, проникая в микротрещины и расширяясь при кристаллизации, буквально разрывает структуру покрытия изнутри, превращая локальные дефекты в серьезные выбоины.

Асфальт
Фото: unsplash.com by Zoshua Colah is licensed under Free to use under the Unsplash License
Асфальт

Для предотвращения аварийных ситуаций и минимизации вибраций и механических воздействий на подвеску автомобилей, городские службы перешли на использование специализированных смесей. Главный редактор и эксперты отмечают, что текущий этап восстановления является превентивным и направлен на сохранение транспортной связности Артерий города до наступления стабильного тепла.

На текущий момент темпы работ позволяют сдерживать деградацию дорожной сети, однако полноценная регенерация полотна возможна только при определенных изотермических условиях, когда биохимия адгезии горячего асфальта обеспечит долговечность латки.

Зимние технологии: почему используют литой асфальт

Применение литого асфальта в условиях отрицательных температур — это не выбор в пользу эстетики, а физическая необходимость. В отличие от классического плотного асфальтобетона, литая смесь обладает высокой текучестью и не требует уплотнения катками. Она разогревается до 200–250 градусов, что позволяет выпаривать остаточную влагу из ямы и обеспечивать сцепление с краями дефекта даже при высокой влажности воздуха.

"Пока асфальт не прогрелся хотя бы до +10 градусов, устранение дефектов литой смесью — единственно верное решение. Это мера временная, но критически важная для исключения аварийных маневров водителей при объезде ям", — в беседе с Pravda.Ru объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Важно понимать, что литой асфальт после застывания образует монолитную «пробку». Однако из-за разницы в коэффициентах температурного расширения старого и нового материалов, такие латки служат до первого капитального ремонта сезона. Как только среднесуточная температура стабилизируется, дорожники перейдут к традиционному методу фрезерования и укладки горячего щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Параметр Значение метода
Тип смеси Литой асфальт (временный)
Температура укладки от -10°C до +5°C
Объем работ ~1000 кв. метров

Специалисты «Пензавтодора» проводят ежедневный мониторинг улично-дорожной сети. Это позволяет оперативно реагировать на появление новых очагов разрушения, вызванных тяжелым трафиком и безопасностью федеральных трасс в черте города. Особое внимание уделяется мостовым сооружениям и развязкам, где нагрузка на полотно максимальна.

Масштабы восстановления в цифрах и адресах

С начала 2024 года в Пензе уже восстановлено около тысячи квадратных метров дорожного покрытия. Работы охватили ключевые транспортные артерии, включая улицы Аустрина, Карпинского, Измайлова и Окружную. Особое стратегическое значение имел ремонт на Свердловском и Большом Сурском мостах, где дефекты могли спровоцировать серьезные заторы и административные протоколы в случае происшествий.

"Оперативность ремонта напрямую влияет на статистику инцидентов. При скрытых дефектах дорожного покрытия ущерб может быть значительным, что неизбежно ведет к судебным разбирательствам", — рассказал в разговоре с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Планы на ближайший период включают улицы Саранскую, Каракозова, Пролетарскую и проспект Строителей. Городские власти подчеркивают, что текущая деятельность — это лишь подготовка к масштабному дорожному сезону, который начнется при прогреве почвы. Если в процессе передвижения по отремонтированным участкам вы замечаете дискомфорт, стоит проверить дорожные сенсоры или состояние колес.

"Ямы с острыми краями, характерные для зимнего периода, — главный враг резины. Даже после временного ремонта водителям следует сохранять бдительность и контролировать давление в шинах", — подметил мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Ответы на популярные вопросы о ремонте дорог

Почему нельзя сразу положить долговечный асфальт?

Для укладки основного слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона требуется сухая поверхность и температура воздуха не ниже +10 градусов. В противном случае нарушается технология адгезии битума, и дорога разрушится через несколько недель.

Куда жаловаться на новые ямы в городе?

Заявки на устранение дефектов принимает МБУ «Пензавтодор». Диспетчерские службы обязаны фиксировать обращения граждан для включения участков в график ежедневных объездов.

Будет ли гарантия на зимние «латки»?

Литой асфальт зимой считается аварийным ремонтом. Основные гарантийные обязательства подрядчики несут только за капитальные работы, выполненные в летний период в рамках нацпроектов.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин, мастер шиномонтажа Артём Калинин.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы пенза дороги ремонт дорог
Новости Все >
Виртуальная корзина больше не преподнесет сюрпризов: правила отображения цен кардинально меняются
Скелет просит защиты, а молоко под запретом: найдены продукты для крепости костей после тридцати
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Ночные пробуждения изматывают все сильнее? Глубокий сон можно восстановить без лекарств
Живые знакомства уходят в прошлое: проверенный способ вернуть романтику в реальность
Переименовали так, что никто ничего не понял: резкий переход в кириллицу ошарашил автолюбителей
Пока одни тянут, другие выигрывают: семейную ипотеку ждёт перезапуск, который ударит по тем, кто медлит
Не хуже форели: две дешёвые рыбы внезапно вошли в элиту самых полезных продуктов
Шумный офис превращается в место перезагрузки: способ обмануть усталость без кофе
Запах бензина в салоне предупреждает о беде: три причины, из-за которых двигатель прощается с жизнью
Сейчас читают
Бетонный колосс Востока: Владивосток забирает себе треть всей гигантской стройки региона
Новости Владивостока сегодня
Бетонный колосс Востока: Владивосток забирает себе треть всей гигантской стройки региона
Винегрет уходит в отставку: всего три овоща превращают обычный ужин в ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Винегрет уходит в отставку: всего три овоща превращают обычный ужин в ресторанный шедевр
Популярное
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка

Власти Пермского края направили 273 млн рублей на ликвидацию ветхих строений. До конца 2026 года в шести округах полностью обновят облик жилых кварталов.

Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Последние материалы
Морозы рвут асфальт в хлам: литой асфальт спасает пензенские дороги от полной разрухи
Смертный приговор: этот скрытый симптом вырождения страны эксперты нашли в новостройках в 2026 году
Масло превращается в деликатес: сливочное масло в Ульяновской области подскочило до 1072 рублей
Ледяная корка крадет сцепление у автобусов: остановки Архангельска превращаются в невидимый капкан
Микромир на четырех лапах: эти компактные собаки превращают обычную квартиру в уютное королевство
Хлеб наливается тяжестью: астраханские прилавки фиксируют скачок цен из-за цепких издержек производства
Серые коробки оживают заново: 42 дома Махачкалы проходят глубокий ремонт с заменой лифтов и крыш в 2026-м
Овощной якорь в шторме цен: Костромская область фиксирует закупки для школ и больниц чуть выше 20 рублей за кило
Бетон оживает в Верхневолжье: стройка Тверской области меняет облик городов и инфраструктуры
Магия монастырской кухни: сытная запеканка без мяса, способная стать украшением любой постной недели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.