Петр Ермилин

Ледяная корка крадет сцепление у автобусов: остановки Архангельска превращаются в невидимый капкан

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Транспортный коллапс в Архангельске, спровоцированный серией столкновений городских автобусов в минувшую пятницу, выявил глубокий системный кризис взаимодействия между частным перевозчиком и муниципальной дорожной инфраструктурой. Инцидент, обошедшийся без человеческих жертв, стал катализатором для дискуссии о биохимии сцепления и физике тормозного пути в условиях северного города.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Представители компании ТК "Рико" в ответ на претензии администрации города акцентируют внимание на том, что безопасность федеральных трасс и городских артерий зависит не только от дисциплины водителей, но и от антропогенного воздействия на состояние дорожного полотна. В условиях температурных качелей остановочные карманы превращаются в зоны аномально низкого коэффициента трения.

С точки зрения физики, основная проблема кроется в фазовом переходе микрослоя воды в лед толщиной до трех миллиметров. Этот "стеклянный" налет в сочетании со снежными валами у бордюров делает невозможным соблюдение безопасности дорог при маневрировании крупногабаритной техники, вынуждая водителей нарушать геометрию заезда в остановочные пункты.

Физика торможения на ледяной линзе

Аварийность на остановках — это не только ошибка пилотирования, но и чистая кинематика. При наличии наледи тормозной путь многотонного автобуса увеличивается экспоненциально. Слой уплотненного снега и льда создает эффект "водяного клина" или скольжения по твердому телу, где стандартные системы ABS не всегда способны компенсировать отсутствие сцепления колеса с асфальтом.

"Когда под колесами формируется ледяная корка в 1-3 миллиметра, коэффициент сцепления падает до критических значений, превращая любую попытку экстренного торможения в неуправляемое скольжение", — в беседе с Pravda. Ru объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Перевозчик указывает на системные нарушения безопасности в содержании дорог. Неубранный снег на обочинах сужает эффективную ширину проезжей части, заставляя автобусы двигаться по траекториям, не предусмотренным их конструктивным радиусом поворота. Это приводит к касательным столкновениям в ограниченном пространстве карманов.

Инженерные барьеры и "капкан" остановок

Архитектура современных остановочных площадок в Архангельске часто не учитывает зимний фактор накопления снежных масс. Снежные валы у бордюрного камня работают как естественные трамплины или барьеры, препятствующие параллельной парковке автобуса. В итоге задняя часть машины остается на проезжей части, создавая риски для других участников движения.

Фактор риска Влияние на безопасность
Наледь (1-3 мм) Рост тормозного пути на 40-60%
Снежные валы Блокировка доступа к бордюру
Парковка авто Ограничение дистанции маневра

Ситуацию усугубляет хаотичная парковка легковых автомобилей в радиусе действия остановок. Это вынуждает водителей общественного транспорта совершать S-образные маневры на скользком покрытии, что при малейшей ошибке в расчете дистанции ведет к повреждению зданий остановочных павильонов или столкновениям "борт в борт".

Человеческий фактор в экстремальных условиях

Руководство ТК "Рико" пообещало усилить инструктаж персонала, однако эксперты отмечают, что профессионализм водителя не может полностью нивелировать физические законы инерции. Обучение должно включать навыки контраварийного вождения именно в условиях плотной городской застройки и обледенелых карманов.

"Даже опытный водитель может стать заложником ситуации, если дорожное полотно не соответствует нормам. Важно, чтобы за каждым административным протоколом стоял анализ реального состояния дороги в момент аварии", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Для минимизации рисков необходимо синхронизировать работу коммунальных служб и графики движения транспорта. Пока очистка производится по "остаточному" принципу, аварийность в точках концентрации людей будет оставаться стабильно высокой, несмотря на любые технологические новшества в конструкции самих автобусов.

"В случаях массовых аварий в одной локации важно проводить комплексную экспертизу: оценивать не только действия водителей, но и качество содержания участка дорожной сети", — подметил юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о транспортных происшествиях

Кто несет ответственность за ДТП из-за гололеда?

Ответственность может быть разделена между водителем (за несоблюдение дистанции и скорости) и дорожными службами, если будет зафиксировано несоответствие покрытия ГОСТам.

Как снежные валы влияют на безопасность пассажиров?

Они заставляют водителя останавливаться дальше от бордюра, что увеличивает риск падения пассажиров при посадке и высадке на скользкую поверхность.

Помогают ли современные шины избежать заноса автобуса?

Шипованная или специальная грузовая резина улучшает сцепление, но при массе автобуса более 10 тонн инерция на льду остается критическим фактором.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
