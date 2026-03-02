Серые коробки оживают заново: 42 дома Махачкалы проходят глубокий ремонт с заменой лифтов и крыш в 2026-м

Индустриальный пейзаж Махачкалы готовится к масштабной трансформации в 2026 году. По поручению муниципальных властей город запускает программу форсированного капитального ремонта жилого фонда, охватывающую 42 многоквартирных дома. Это не просто косметическое обновление фасадов, а глубинная инженерная реновация, направленная на декарбонизацию и повышение биофизического комфорта городской среды.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Лифт

Первый заместитель мэра Махачкалы Гаджимурад Муртузалиев на заседании актива города представил стратегический план модернизации. В фокусе внимания — критическая инфраструктура зданий, от которой напрямую зависит безопасность и повседневный стресс-менеджмент жильцов. Комплексный подход позволит не только продлить жизненный цикл строений, но и значительно снизить теплопотери дома, что критически важно в условиях меняющегося климата каспийского региона.

Особый акцент сделан на вертикальном транспорте и гидроизоляционной защите конструкций. Модернизация затронет самые уязвимые узлы: от лифтовых шахт до кровельных пирогов. Такие меры крайне важны, ведь часто новая квартира может скрывать дефекты, а старый фонд требует экспертного вмешательства для поддержания рыночной ликвидности.

Обновление лифтового хозяйства и кровель

Ключевым этапом программы станет замена 52 лифтов в 17 многоэтажках. Старые механизмы, исчерпавшие свой ресурс, заменят на современные интеллектуальные системы. Новое оборудование отличается низким уровнем шума и плавностью хода, что положительно влияет на акустический комфорт в прилегающих квартирах. Ведь, как известно, акустический комфорт является базовой потребностью для сохранения ментального здоровья горожан.

Параллельно в 11 домах запланирован радикальный ремонт крыш. Использование современных полимерных мембран и напыляемой теплоизоляции позволит навсегда забыть о протечках. Качественная кровля не только защищает верхние этажи, но и служит барьером для избыточного нагрева здания летом, создавая естественный микроклимат внутри помещений и снижая нагрузку на системы кондиционирования воздуха.

"Обновление лифтового парка — это вопрос не только удобства, но и инклюзивности городской среды. Современные кабины проектируются с учетом эргономики, что облегчает передвижение для маломобильных групп граждан и молодых родителей", — в беседе с Pravda.Ru объяснил специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Модернизация инженерных сетей и эстетика фасадов

Проект 2026 года предусматривает глубокое вмешательство во «внутренние органы» зданий: системы теплоснабжения, электросети и водоотведение. Изношенные стальные трубы уступают место долговечным композитным материалам, которые не подвержены коррозии. Это предотвращает возникновение скрытых аварийных ситуаций, когда ошибки монтажа сантехники в будущем могли бы привести к катастрофическим последствиям.

Эстетическая составляющая также включена в регламент: ремонт фасадов вернет зданиям их первоначальный облик или предложит новые архитектурные решения. Чистые, отреставрированные стены не только меняют восприятие города, но и психологически разгружают жителей. В некоторых случаях качественная отделка может включать альтернативы обоям для общественных зон, повышая износостойкость интерьеров подъездов.

Тип работ Объем (кол-во объектов) Замена лифтов 17 домов (52 единицы) Ремонт крыш 11 домов Инженерные сети Весь список (по техсостоянию)

Капитальный ремонт в Махачкале синхронизирован с современными требованиями к энергоэффективности. Это значит, что после завершения работ жильцы смогут увидеть реальную экономию в квитанциях за ЖКУ. При этом важно помнить, что после покупки жилья стоит проверить, не остались ли долги по ЖКХ от предыдущих владельцев, чтобы обновление дома приносило только радость.

Контроль качества и стандарты безопасности

Особое внимание власти города уделяют техническому надзору. Каждый этап — от демонтажа старых коммуникаций до финишной окраски фасада — проходит многоступенчатую проверку. Это исключает риски использования некачественных материалов. Например, при фасадных работах крайне важно соблюдение технологии, иначе могут возникнуть дефекты, когда краска на стенах начинает трескаться уже через полгода после сдачи объекта.

"Капитальный ремонт — это всегда сложный юридический и технический процесс. Собственникам важно участвовать в приемке работ, чтобы зафиксировать соответствие сметы и реальности. Наша задача — обеспечить прозрачность каждого этапа", — подчеркнул инженер строительного контроля Роман Волков.

Комплексная модернизация 2026 года в Махачкале призвана создать «умный» жилой фонд, который будет служить десятилетиями без необходимости ежегодных вложений в латание дыр. Качественный ремонт не только повышает уровень комфорта, но и делает недвижимость более привлекательной для инвестиций, ведь старый фонд с новыми коммуникациями часто ценится выше массовых новостроек на окраинах.

Ответы на популярные вопросы о капитальном ремонте

Кто определяет очередность домов в программе капремонта?

Очередность формируется на основе технического обследования зданий, года их постройки и степени износа основных конструктивных элементов и инженерных систем.

Могут ли жильцы изменить перечень проводимых работ?

Жильцы на общем собрании собственников имеют право проголосовать за перенос сроков или изменение приоритетности работ, если это подтверждено заключением экспертизы и согласовано с фондом капремонта.

Как капремонт влияет на рыночную стоимость квартиры?

Проведение капитального ремонта, особенно замена лифтов и инженерных сетей, может повысить рыночную стоимость недвижимости на 15–20% и ускорить процесс продажи квартиры.

"При проведении капитального ремонта часто возникают скрытые дефекты в перекрытиях или несущих стенах. Роль строительного эксперта здесь критична — мы следим, чтобы подрядчик не просто скрыл проблему отделкой, а устранил причину разрушения", — в разговоре с Pravda.Ru подметил судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Читайте также