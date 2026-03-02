Вирус оставил шрамы в дыхании: томская технология газом возвращает объемы и диффузию альвеол

Восстановление легочной ткани после перенесенных вирусных пневмоний — одна из сложнейших задач современной регенеративной медицины. Ученые из НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е. Д. Гольдберга Томского НИМЦ представили технологию, которая обещает стать прорывом в реабилитации пациентов. Метод базируется на использовании смеси ксенона и кислорода, которая воздействует на альвеолярно-капиллярный барьер.

Фото: Mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ковидный госпиталь

Разработка объединяет в себе высокоточную диагностику функционального резерва органов дыхания и терапевтический эффект благородного газа. По словам специалистов, ксенон обладает уникальными цитопротективными свойствами, помогая тканям справляться с последствиями воспалительного стресса. Внедрение этой методики в клиническую практику уже подтверждено патентом и показывает высокую эффективность в сокращении сроков реабилитации после тяжелого течения инфекции.

Особое внимание уделяется тому, как броня организма дала трещину под натиском вируса. Новый подход позволяет не просто констатировать факт повреждения, но и точно рассчитать, насколько легкие способны выполнять свою главную функцию — насыщение крови кислородом в условиях нагрузки.

Как работают ингаляции благородным газом

Основу томской методики составляет трехминутная ингаляция смесью, состоящей из 30% ксенона и 70% кислорода. Ксенон — это инертный газ, который в медицине ценится за отсутствие токсичности и способность легко проникать через биологические мембраны. В контексте постковидного восстановления он выступает как катализатор регенерации, улучшая микроциркуляцию в поврежденных участках легких.

Процедура направлена на оптимизацию диффузионной способности. Часто после болезни пациенты сталкиваются с тем, что февральское истощение и общая слабость мешают возвращению к нормальному ритму жизни. Применение газовых смесей помогает "раздышаться", увеличивая объем эффективно используемых альвеол и предотвращая формирование фиброзных изменений в тканях.

"Использование ксенона позволяет нам не только защитить клетки от дальнейшего повреждения, но и создать условия для их быстрого восстановления за счет улучшения транспорта газов", — в беседе с Pravda. Ru объяснил врач-пульмонолог Людмила Артамонова.

Методы оценки состояния легочной ткани

Диагностическая часть метода включает проведение двух классических тестов. Первым этапом идет спирометрия, которая измеряет скоростные показатели выдоха и общие объемы. Вторым — DLCO-тест, считающийся мировым эталонным методом для определения того, как хорошо кислород переходит из воздуха в кровь. Это критически важно, так как при анализе биохимии крови не всегда можно увидеть реальную картину функциональных возможностей дыхательной системы.

Через час после ксеноновой ингаляции тесты повторяют. Сравнение результатов до и после позволяет врачам рассчитать коэффициент функционального резерва. Система делит пациентов на четыре группы: от низкого до очень высокого уровня резерва. Такой персонализированный подход помогает точнее подбирать дальнейшую программу тренировок и медикаментозной поддержки.

Этап диагностики Цель процедуры Спирометрия Измерение объема и скорости дыхания DLCO-тест Оценка диффузии газов в альвеолах Ингаляция Xe/O2 Стимуляция восстановительных процессов

Важно помнить, что своевременная диагностика — залог успеха. Иногда обычный заусенец или мелкая травма могут стать источником инфекции, а скрытые проблемы с легкими делают организм более уязвимым к любым осложнениям. Томская методика делает оценку состояния легких такой же доступной и точной, как привычные обследования.

Новые стандарты лечения и диагностики инфекции

В 2026 году Минздрав РФ утвердил актуальные клинические рекомендации, закрепив за COVID-19 статус сезонного заболевания. Теперь врачам предписано обращать внимание на специфические жалобы, такие как дисфункция ЖКТ. Проблемы с пищеварением могут быть так же опасны, как и дыхательные симптомы, ведь иногда живот раздувается как воздушный шар именно на фоне системного воспаления, вызванного вирусом.

Согласно новым правилам, диагностика становится более комплексной. Специалисты обязаны учитывать историю вакцинации и контактов за последнюю неделю. При этом акцент смещается в сторону раннего выявления признаков интоксикации. Это необходимо, чтобы избежать ситуаций, когда эстрогеновый щит дает трещину под влиянием вируса, провоцируя скрытые сердечно-сосудистые патологии.

"Вирус адаптируется, приобретая черты привычной ОРВИ, но риски для легких и сердца остаются значимыми, особенно в период сезонных обострений", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Для тех, кто страдает сопутствующими заболеваниями, новости из Томска особенно важны. Например, пациентам, у которых диагностирован сахарный диабет, восстановление после пневмонии дается на порядок тяжелее из-за особенностей сосудистой системы. Ксеноновые ингаляции могут стать тем инструментом, который поможет организму преодолеть порог дефицита кислорода.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении легких

Безопасен ли ксенон для аллергиков?

Ксенон — инертный газ, он не вступает в химические реакции в организме и не вызывает аллергических ответов. Это делает его применение возможным даже для пациентов с высокой чувствительностью.

Как часто нужно проводить такие ингаляции?

Курс лечения определяет врач на основе данных спирометрии и DLCO-теста. Обычно это серия процедур, направленная на постепенное наращивание функциональных резервов легких.

Можно ли заменить ингаляции дыхательной гимнастикой?

Дыхательная гимнастика — важная часть реабилитации, но она не заменяет терапевтическое действие газовых смесей. Ингаляции работают на клеточном уровне, в то время как упражнения укрепляют дыхательную мускулатуру.

"Важно понимать, что легкие восстанавливаются медленно. Любые технологии, ускоряющие диффузию кислорода, критически важны в первый год после болезни", — в беседе с Pravda. Ru подметил врач-терапевт Анна Кузнецова.

