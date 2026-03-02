Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Вирус оставил шрамы в дыхании: томская технология газом возвращает объемы и диффузию альвеол

Россия » Сибирь » Томск

Восстановление легочной ткани после перенесенных вирусных пневмоний — одна из сложнейших задач современной регенеративной медицины. Ученые из НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е. Д. Гольдберга Томского НИМЦ представили технологию, которая обещает стать прорывом в реабилитации пациентов. Метод базируется на использовании смеси ксенона и кислорода, которая воздействует на альвеолярно-капиллярный барьер.

Ковидный госпиталь
Фото: Mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ковидный госпиталь

Разработка объединяет в себе высокоточную диагностику функционального резерва органов дыхания и терапевтический эффект благородного газа. По словам специалистов, ксенон обладает уникальными цитопротективными свойствами, помогая тканям справляться с последствиями воспалительного стресса. Внедрение этой методики в клиническую практику уже подтверждено патентом и показывает высокую эффективность в сокращении сроков реабилитации после тяжелого течения инфекции.

Особое внимание уделяется тому, как броня организма дала трещину под натиском вируса. Новый подход позволяет не просто констатировать факт повреждения, но и точно рассчитать, насколько легкие способны выполнять свою главную функцию — насыщение крови кислородом в условиях нагрузки.

Как работают ингаляции благородным газом

Основу томской методики составляет трехминутная ингаляция смесью, состоящей из 30% ксенона и 70% кислорода. Ксенон — это инертный газ, который в медицине ценится за отсутствие токсичности и способность легко проникать через биологические мембраны. В контексте постковидного восстановления он выступает как катализатор регенерации, улучшая микроциркуляцию в поврежденных участках легких.

Процедура направлена на оптимизацию диффузионной способности. Часто после болезни пациенты сталкиваются с тем, что февральское истощение и общая слабость мешают возвращению к нормальному ритму жизни. Применение газовых смесей помогает "раздышаться", увеличивая объем эффективно используемых альвеол и предотвращая формирование фиброзных изменений в тканях.

"Использование ксенона позволяет нам не только защитить клетки от дальнейшего повреждения, но и создать условия для их быстрого восстановления за счет улучшения транспорта газов", — в беседе с Pravda. Ru объяснил врач-пульмонолог Людмила Артамонова.

Методы оценки состояния легочной ткани

Диагностическая часть метода включает проведение двух классических тестов. Первым этапом идет спирометрия, которая измеряет скоростные показатели выдоха и общие объемы. Вторым — DLCO-тест, считающийся мировым эталонным методом для определения того, как хорошо кислород переходит из воздуха в кровь. Это критически важно, так как при анализе биохимии крови не всегда можно увидеть реальную картину функциональных возможностей дыхательной системы.

Через час после ксеноновой ингаляции тесты повторяют. Сравнение результатов до и после позволяет врачам рассчитать коэффициент функционального резерва. Система делит пациентов на четыре группы: от низкого до очень высокого уровня резерва. Такой персонализированный подход помогает точнее подбирать дальнейшую программу тренировок и медикаментозной поддержки.

Этап диагностики Цель процедуры
Спирометрия Измерение объема и скорости дыхания
DLCO-тест Оценка диффузии газов в альвеолах
Ингаляция Xe/O2 Стимуляция восстановительных процессов

Важно помнить, что своевременная диагностика — залог успеха. Иногда обычный заусенец или мелкая травма могут стать источником инфекции, а скрытые проблемы с легкими делают организм более уязвимым к любым осложнениям. Томская методика делает оценку состояния легких такой же доступной и точной, как привычные обследования.

Новые стандарты лечения и диагностики инфекции

В 2026 году Минздрав РФ утвердил актуальные клинические рекомендации, закрепив за COVID-19 статус сезонного заболевания. Теперь врачам предписано обращать внимание на специфические жалобы, такие как дисфункция ЖКТ. Проблемы с пищеварением могут быть так же опасны, как и дыхательные симптомы, ведь иногда живот раздувается как воздушный шар именно на фоне системного воспаления, вызванного вирусом.

Согласно новым правилам, диагностика становится более комплексной. Специалисты обязаны учитывать историю вакцинации и контактов за последнюю неделю. При этом акцент смещается в сторону раннего выявления признаков интоксикации. Это необходимо, чтобы избежать ситуаций, когда эстрогеновый щит дает трещину под влиянием вируса, провоцируя скрытые сердечно-сосудистые патологии.

"Вирус адаптируется, приобретая черты привычной ОРВИ, но риски для легких и сердца остаются значимыми, особенно в период сезонных обострений", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Для тех, кто страдает сопутствующими заболеваниями, новости из Томска особенно важны. Например, пациентам, у которых диагностирован сахарный диабет, восстановление после пневмонии дается на порядок тяжелее из-за особенностей сосудистой системы. Ксеноновые ингаляции могут стать тем инструментом, который поможет организму преодолеть порог дефицита кислорода.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении легких

Безопасен ли ксенон для аллергиков?

Ксенон — инертный газ, он не вступает в химические реакции в организме и не вызывает аллергических ответов. Это делает его применение возможным даже для пациентов с высокой чувствительностью.

Как часто нужно проводить такие ингаляции?

Курс лечения определяет врач на основе данных спирометрии и DLCO-теста. Обычно это серия процедур, направленная на постепенное наращивание функциональных резервов легких.

Можно ли заменить ингаляции дыхательной гимнастикой?

Дыхательная гимнастика — важная часть реабилитации, но она не заменяет терапевтическое действие газовых смесей. Ингаляции работают на клеточном уровне, в то время как упражнения укрепляют дыхательную мускулатуру.

"Важно понимать, что легкие восстанавливаются медленно. Любые технологии, ускоряющие диффузию кислорода, критически важны в первый год после болезни", — в беседе с Pravda. Ru подметил врач-терапевт Анна Кузнецова.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт (доказательная профилактика, диспансеризация) Анна Кузнецова, врач общей практики (семейная медицина) Елена Морозова, врач-пульмонолог (астма, ХОБЛ, влияние качества воздуха) Людмила Артамонова.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы пневмония
Новости Все >
Скелет просит защиты, а молоко под запретом: найдены продукты для крепости костей после тридцати
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Ночные пробуждения изматывают все сильнее? Глубокий сон можно восстановить без лекарств
Живые знакомства уходят в прошлое: проверенный способ вернуть романтику в реальность
Переименовали так, что никто ничего не понял: резкий переход в кириллицу ошарашил автолюбителей
Пока одни тянут, другие выигрывают: семейную ипотеку ждёт перезапуск, который ударит по тем, кто медлит
Не хуже форели: две дешёвые рыбы внезапно вошли в элиту самых полезных продуктов
Шумный офис превращается в место перезагрузки: способ обмануть усталость без кофе
Запах бензина в салоне предупреждает о беде: три причины, из-за которых двигатель прощается с жизнью
Наука против слухов: пять популярных мифов про электрокары, которые не выдержали проверки
Сейчас читают
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Садоводство, цветоводство
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Садоводство, цветоводство
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Популярное
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка

Власти Пермского края направили 273 млн рублей на ликвидацию ветхих строений. До конца 2026 года в шести округах полностью обновят облик жилых кварталов.

Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Последние материалы
Кабинеты в жилом доме зажглись допоздна: чиновники Югры превратили офисы в место ночного банкета
Полюса сомкнулись в арктическом порыве: диктант знаний о Севере прошёл на площадках от мегаполисов до Антарктиды
Балтийские волны рвут сухопутные цепи: Калининградский эксклав наращивает флот до 28 судов для стабильных поставок
Предраковые клетки ловятся на приманку в Волгограде: адгезивный краситель ускоряет диагностику онкологии во рту
Ягодицы, как у бразильянки: секреты идеальной формы, которые работают дома и в зале
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Призрачные литры оживают на полках Читы: цифровые алгоритмы поймали молокозавод на расхождениях объемов
Гречка скатывается вниз по ценам: постный период в Липецкой области превращает крупу в бюджетный якорь рациона
Секрет сохранения ликвидности: один вовремя сделанный шаг спасает бюджет при смене автомобиля
Морозы берут свое сполна: квитанции за тепло в Саратовской области взлетели из-за пиковых нагрузок на ТЭЦ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.