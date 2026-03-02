Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Забор вырос как стена: тропинка к кемеровской школе превратилась в гололедную полосу препятствий для детей

Россия » Сибирь » Кемерово

В Кемерове закрыли несанкционированный проход к школе № 24 со стороны проспекта Шахтеров, что вызвало волну беспокойства среди местных жителей. Ранее протоптанная тропа позволяла учащимся значительно сокращать путь, однако теперь на месте проломов в ограждении появились основательные запоры. Родители учащихся бьют тревогу: альтернативный маршрут, по их словам, пролегает через опасные участки с наледью и заборы с острыми элементами.

Ситуация обострилась из-за погодных условий. Горожане сообщают, что дети, пытаясь следовать привычным коротким путем, вынуждены буквально штурмовать преграды. В социальных сетях распространяются кадры, на которых школьники преодолевают металлические конструкции в условиях сильного гололеда. Подобная «полоса препятствий» повышает риск травматизма, особенно в утренние часы, когда видимость ограничена, а освещение дорог в районе может быть недостаточным.

В администрации города подчеркивают, что принятые меры продиктованы требованиями безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Использование «народных троп» через дыры в заборе недопустимо по закону, и решение о ликвидации лазеек было подтверждено судебным постановлением. Официальный вход в школу организован через центральные ворота, которые соответствуют всем нормативам.

Меры по обеспечению безопасности на школьной территории

Закрытие несанкционированных проходов — это часть системной работы по модернизации образовательной среды. Безопасность детей включает не только охрану внутри здания, но и контроль периметра. В современных реалиях обучение через действие и соблюдение дисциплины начинаются еще за порогом школы. Родителям важно понимать, что «короткий путь» не всегда является безопасным, особенно если он проходит через гаражи или неосвещенные зоны.

"Безопасный маршрут — это основа профилактики детского травматизма. Мы рекомендуем родителям лично пройти с ребенком по официальному пути, чтобы оценить состояние тротуаров и наличие пешеходных переходов", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Школа провела соответствующие инструктажи на родительских собраниях, разъясняя правила передвижения. Однако психологический фактор и привычка часто толкают детей на поиск лазеек. Чтобы минимизировать риски, городские службы планируют дополнительно обезопасить само ограждение, чтобы исключить возможность случайного ранения о штыри тех, кто все же решит перелезть через него.

Позиция мэрии и технические доработки ограждения

Мэрия Кемерова подтвердила, что проход со стороны проспекта Шахтеров был ликвидирован окончательно. В ближайшее время строительные бригады завершат работы по завариванию оставшихся проломов. Для предотвращения травм на острые элементы забора будут установлены специальные защитные металлические уголки. Эти меры должны сделать попытки проникновения на территорию вне ворот не только более сложными, но и менее травматичными.

Параметр Текущий статус
Тип входа Центральный (официальный)
Состояние ограждения Проломы заварены, ставятся уголки
Информирование Сайты школы, родительские чаты

"Любые изменения в городской среде, будь то демонтаж киосков или перекрытие проходов, направлены на приведение территории в соответствие с нормативами. Важно, чтобы жители принимали эти изменения как вклад в общую безопасность", — в беседе с Pravda.Ru подметил специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Власти призывают граждан не разрушать установленные секции забора, так как это не только нарушает закон, но и создает ложное чувство доступности пути там, где он может быть опасен из-за отсутствия очистки от снега и льда. Как и демонтаж киосков, восстановление целостности ограждений — это вопрос порядка и соблюдения регламентов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности школьных маршрутов

Почему нельзя оставить проход, если детям так удобнее?

Ограждение школы является критическим элементом системы антитеррористической защиты. Любой неучтенный вход делает невозможным полноценный контроль доступа на территорию образовательного учреждения сторонних лиц.

Кто несет ответственность, если ребенок получит травму у забора?

Если травма получена при попытке преодоления ограждения в неположенном месте, ответственность может лечь на законных представителей ребенка за несоблюдение правил безопасности. Школа отвечает за безопасность внутри территории и на установленных маршрутах.

Будут ли очищать альтернативный путь от льда?

Городские службы обязаны поддерживать в надлежащем состоянии тротуары вдоль официальных маршрутов. Если путь к центральному входу завален снегом или обледенел, необходимо подать жалобу в управляющую компанию или районную администрацию.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы школы кемерово
