Золотое кольцо куёт монету: ярославские квартиры в посуточной аренде приносят вдвое больше классической сдачи

Ярославль

Посуточная аренда однокомнатных квартир в Ярославле демонстрирует аномальную для российского рынка эффективность. Согласно данным платформы "Циан", доходность этого сегмента достигла 14% годовых, что более чем вдвое превышает показатели классической долгосрочной сдачи (6%). Такой разрыв в 8 процентных пунктов превращает город в одну из самых привлекательных локаций для частных инвестиций в недвижимость.

Передача ключей при аренде квартиры
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Передача ключей при аренде квартиры

Феномен Ярославля объясняется уникальным балансом между ценой "входа" и интенсивностью эксплуатации объекта. Относительно доступная стоимость квадратного метра на вторичном рынке сочетается с устойчивым туристическим и деловым трафиком. В отличие от мегаполисов, где перегретые цены на жилье "съедают" операционную прибыль, ярославские объекты быстрее окупают вложенный капитал за счет высоких арендных ставок.

Даже при консервативном сценарии, когда загрузка календаря бронирований составляет всего 50% в году, краткосрочный формат остается вне конкуренции. Для сравнения: долгосрочная аренда требует 95% заполняемости, чтобы выйти на скромные 6% годовых. На фоне стагнации классического рынка, где доходность за год просела на 0,7 п. п., посуточный сектор сохраняет стабильность, усиливая инвестиционную привлекательность региона.

Почему Ярославль обгоняет миллионники по доходности

Экономический успех ярославской "посутки" во многом продиктован антропологией путешествий: город является ключевым узлом Золотого кольца, привлекая как ценителей истории, так и бизнес-сообщество. При этом инфраструктура регионов и качество городской среды напрямую влияют на желание гостей остаться в частном секторе вместо отеля, что поддерживает стабильный спрос на однокомнатные квартиры.

"Высокая доходность в 14% — это результат сочетания низкой базы стоимости жилья и высокого чека за сутки. В Ярославле инвестор может зайти в проект с меньшим бюджетом, чем в Москве, но получать сопоставимую операционную прибыль", — в беседе с Pravda. Ru объяснил девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников.

Важным фактором выступает и градостроительство. Наличие парковочных мест и близость к историческому центру делают жилье на вторичном рынке более конкурентоспособным. В то время как в Москве и Санкт-Петербурге доходность посуточной аренды колеблется в диапазоне 7-12%, Ярославль уверенно удерживает лидерство за счет быстрой оборачиваемости средств.

Риски и реалии управления арендным бизнесом

Высокие проценты всегда сопряжены с операционными сложностями. Посуточная сдача требует постоянного присутствия или найма персонала для клининга и заселения. Важную роль играет и техническое состояние объекта: износ коммуникаций в старом фонде может внезапно превратить прибыльный актив в пассив. Если возникают жалобы жильцов или конфликты с соседями, доходность может резко снизиться из-за простоев.

Параметр сравнения Значение для Ярославля
Доходность посуточной аренды 14% годовых
Доходность долгосрочной аренды 6% годовых
Средняя загрузка объектов 50% (консервативный план)
Динамика за год Стабильно (посуточная) / -0,7% (длительная)

Для поддержания объекта в рабочем состоянии инвесторам часто приходится сталкиваться с юридическими тонкостями. Особенно часто симптомы снижения прибыли проявляются при некачественном ремонте. Нередко требуются новые правила взаимодействия с управляющими компаниями для обеспечения чистоты в подъездах и безопасности гостей.

"При покупке квартиры под аренду крайне важно проверить юридическую чистоту и отсутствие обременений. Любой судебный спор может заморозить объект на месяцы, лишая владельца заветных 14% прибыли", — в разговоре с Pravda. Ru подметила юрист по недвижимости (сделки, споры, обременения) Анна Мороз.

Ярославль в общероссийском контексте

На фоне общей стагнации рынка недвижимости в Черноземье и на Урале, Ярославль выглядит "тихой гаванью". В то время как многие административные реформы в других городах направлены на ужесточение контроля, ярославский рынок извлекает выгоду из своей компактности и логистического удобства. Даже такие факторы, как сбой транспорта в северных регионах, косвенно подчеркивают важность качественной инфраструктуры для туристических городов.

Инвесторам стоит учитывать и экологические аспекты: профилактика клещей и общее благоустройство парковых зон повышают привлекательность города для семейного отдыха. Ярославль демонстрирует, что успех в недвижимости сегодня зависит не только от локации, но и от способности города адаптироваться под запросы мобильного поколения, использующего электросамокаты и цифровые сервисы бронирования.

"Для инвестора Ярославль сейчас — это возможность зафиксировать высокую доходность на фоне снижения показателей в других регионах. Главное — грамотно оценить рыночную стоимость и потенциал конкретного района", — рассказал Pravda. Ru оценщик недвижимости Роман Зайцев.

Ответы на популярные вопросы о посуточной аренде в Ярославле

Почему доходность в Ярославле выше, чем в Москве?

Это связано с более низкой ценой покупки квадратного метра в Ярославле. При этом стоимость суток аренды остается высокой из-за туристического статуса города, что обеспечивает быстрый возврат инвестиций.

Какая загрузка квартир считается реальной?

Для профессиональных арендодателей реальный показатель составляет 60-70%, однако в аналитических расчетах часто используют консервативные 50%, чтобы учесть сезонные спады.

Выгодно ли сейчас переходить с долгосрочной аренды на посуточную?

Да, учитывая, что доходность долгосрочной аренды в Ярославле снизилась, переход на краткосрок позволяет увеличить прибыль почти в 2.5 раза, несмотря на возросшие трудозатраты.

Экспертная проверка: девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников, юрист по недвижимости (сделки, споры, обременения) Анна Мороз, оценщик недвижимости Роман Зайцев.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
