Петр Ермилин

Липецкие щиты от долгов множатся: область делит 45-ю строчку в рейтинге самозапретов на кредиты

Россия » Центр » Липецк

Липецкая область заняла 45 строчку в рейтинге регионов по количеству заявок на постановку самозапрета на кредиты. Данные приводит Объединенное Кредитное Бюро.

Терминал и чековая лента
Фото: https://www.pexels.com by Towfiqu barbhuiya is licensed under Free
За год работы сервиса такой возможностью воспользовались 149,57 тыс. липчан. Всего за это время жителями Липецкой области было подано 172,90 тыс. заявок, отозвано — 13,39 тыс.

В феврале 2026 года заявки на самозапрет подало 8,66 тыс. липчан. Передумали и отказались 1,12 тыс. Доля жителей с самозапретом на кредиты в регионе составила 13%.

На соседних строчках рейтинга — Республика Коми и Бурятия. Ниже — соседние Рязанская, Тамбовская, Орловская, Курская области. Воронежская и Тульская области — на 21 и 31 месте соответственно. В тройке лидеров — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Больше всего самозапретов оформлено россиянами в возрасте 35-45 лет – 21,4% от общего количества заявлений. На граждан 45-55 лет приходится 19,6% заявлений, 55-65 лет – 18,8% заявлений. 18,1% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 12,8% – россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодёжь до 25 лет приходится 9,3% самозапретов.

Изначально сервис воспринимался как односторонний инструмент защиты от мошеннических кредитов, липчане оставляют статус самозапрета активным для снижения рисков и снимают непосредственно перед подачей заявки на кредит. Благодаря этому в Липецкой области снизилась кредитная нагрузка. Самозапрет работает только для кредитов в банках и займов в микрофинансовых и микрокредитных организациях. Он не распространяется на займы в кредитных кооперативах, P2P и инвестиционных платформах.

Статистика самозапретов

"Самозапрет на кредиты является эффективным инструментом для снижения финансовых рисков. Многие жители Липецкой области активно используют его, чтобы избежать ненужных долгов и улучшить свою финансовую стабильность", — в беседе с Pravda.Ru поделилась Мария Ковалева, специалист по ипотечному кредитованию (ставки, льготы).

Ответы на популярные вопросы о самозапрете

Что такое самозапрет на кредиты?

Самозапрет на кредиты — это возможность для граждан временно запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать им новые займы. Это помогает избежать ненужных долгов и улучшить финансовую стабильность.

Как подать заявку на самозапрет?

Заявление на постановку самозапрета можно подать через официальный сайт Объединенного Кредитного Бюро или в банке. Процедура проста и не требует сложных документов.

Можно ли снять самозапрет?

Да, заявление на снятие самозапрета также подается через официальный сайт Объединенного Кредитного Бюро или в банке. Процедура обычно занимает несколько рабочих дней.

Экспертная проверка: юрист по персональным данным (DPO/комплаенс) Алексей Кузьмин, специалист по ипотечному кредитованию (ставки, льготы) Мария Ковалева, юрист по защите прав потребителей (маркетплейсы, услуги) Татьяна Федорова.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы кредиты липецкая область
