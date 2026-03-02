Липецкие щиты от долгов множатся: область делит 45-ю строчку в рейтинге самозапретов на кредиты

Липецкая область заняла 45 строчку в рейтинге регионов по количеству заявок на постановку самозапрета на кредиты. Данные приводит Объединенное Кредитное Бюро.

Фото: https://www.pexels.com by Towfiqu barbhuiya is licensed under Free Терминал и чековая лента

За год работы сервиса такой возможностью воспользовались 149,57 тыс. липчан. Всего за это время жителями Липецкой области было подано 172,90 тыс. заявок, отозвано — 13,39 тыс.

В феврале 2026 года заявки на самозапрет подало 8,66 тыс. липчан. Передумали и отказались 1,12 тыс. Доля жителей с самозапретом на кредиты в регионе составила 13%.

На соседних строчках рейтинга — Республика Коми и Бурятия. Ниже — соседние Рязанская, Тамбовская, Орловская, Курская области. Воронежская и Тульская области — на 21 и 31 месте соответственно. В тройке лидеров — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Больше всего самозапретов оформлено россиянами в возрасте 35-45 лет – 21,4% от общего количества заявлений. На граждан 45-55 лет приходится 19,6% заявлений, 55-65 лет – 18,8% заявлений. 18,1% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 12,8% – россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодёжь до 25 лет приходится 9,3% самозапретов.

Изначально сервис воспринимался как односторонний инструмент защиты от мошеннических кредитов, липчане оставляют статус самозапрета активным для снижения рисков и снимают непосредственно перед подачей заявки на кредит. Благодаря этому в Липецкой области снизилась кредитная нагрузка. Самозапрет работает только для кредитов в банках и займов в микрофинансовых и микрокредитных организациях. Он не распространяется на займы в кредитных кооперативах, P2P и инвестиционных платформах.

Статистика самозапретов

Объединенное Кредитное Бюро сообщает, что за год работы сервиса постановки самозапрета на кредиты в Липецкой области было подано 172,90 тыс. заявок. Из них 149,57 тыс. липчан активно использовали эту возможность, а 13,39 тыс. заявлений были отозваны.

В феврале 2026 года количество новых заявок на самозапрет составило 8,66 тыс., из которых 1,12 тыс. было отозвано. Доля жителей с активным статусом самозапрета в регионе достигла 13%.

Рейтинг регионов по самозапретам

Липецкая область заняла 45 место в общероссийском рейтинге регионов по количеству заявок на постановку самозапрета. На соседних строчках — Республика Коми и Бурятия. Рязанская, Тамбовская, Орловская и Курская области находятся ниже в рейтинге. Воронежская область занимает 21 место, а Тульская — 31.

Лидеры рейтинга: Москва (1-е место), Московская область (2-е место) и Санкт-Петербург (3-е место).

Возрастные категории

Наибольшее количество самозапретов оформлено россиянами в возрасте 35-45 лет — 21,4% от общего числа заявок. Второе место занимают граждане 45-55 лет с 19,6% заявлений. Третье место — у категории 55-65 лет с 18,8% самозапретов.

На граждан старше 65 лет приходится 18,1% заявок, на россиян в возрасте 25-35 лет — 12,8%. Молодёжь до 25 лет составляет 9,3% от общего количества самозапретов.

Начало использования сервиса

Сервис постановки самозапрета на кредиты изначально воспринимался как инструмент защиты от мошеннических кредитов. Однако липчане активно используют его для снижения рисков получения новых займов и снимают статус непосредственно перед подачей заявки на кредит.

Это помогло значительно снизить кредитную нагрузку в регионе. Важно отметить, что самозапрет распространяется только на кредиты в банках и займы в микрофинансовых организациях, но не действует для займов в кредитных кооперативах, P2P-платформах и инвестиционных компаниях.

"Самозапрет на кредиты является эффективным инструментом для снижения финансовых рисков. Многие жители Липецкой области активно используют его, чтобы избежать ненужных долгов и улучшить свою финансовую стабильность", — в беседе с Pravda.Ru поделилась Мария Ковалева, специалист по ипотечному кредитованию (ставки, льготы).

Ответы на популярные вопросы о самозапрете

Что такое самозапрет на кредиты?

Самозапрет на кредиты — это возможность для граждан временно запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать им новые займы. Это помогает избежать ненужных долгов и улучшить финансовую стабильность.

Как подать заявку на самозапрет?

Заявление на постановку самозапрета можно подать через официальный сайт Объединенного Кредитного Бюро или в банке. Процедура проста и не требует сложных документов.

Можно ли снять самозапрет?

Да, заявление на снятие самозапрета также подается через официальный сайт Объединенного Кредитного Бюро или в банке. Процедура обычно занимает несколько рабочих дней.

Читайте также