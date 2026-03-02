Липецкие щиты от долгов множатся: область делит 45-ю строчку в рейтинге самозапретов на кредиты

Липецкая область заняла 45 строчку в рейтинге регионов по количеству заявок на постановку самозапрета на кредиты. Данные приводит Объединенное Кредитное Бюро.
За год работы сервиса такой возможностью воспользовались 149,57 тыс. липчан. Всего за это время жителями Липецкой области было подано 172,90 тыс. заявок, отозвано — 13,39 тыс.
В феврале 2026 года заявки на самозапрет подало 8,66 тыс. липчан. Передумали и отказались 1,12 тыс. Доля жителей с самозапретом на кредиты в регионе составила 13%.
На соседних строчках рейтинга — Республика Коми и Бурятия. Ниже — соседние Рязанская, Тамбовская, Орловская, Курская области. Воронежская и Тульская области — на 21 и 31 месте соответственно. В тройке лидеров — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Больше всего самозапретов оформлено россиянами в возрасте 35-45 лет – 21,4% от общего количества заявлений. На граждан 45-55 лет приходится 19,6% заявлений, 55-65 лет – 18,8% заявлений. 18,1% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 12,8% – россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодёжь до 25 лет приходится 9,3% самозапретов.
Изначально сервис воспринимался как односторонний инструмент защиты от мошеннических кредитов, липчане оставляют статус самозапрета активным для снижения рисков и снимают непосредственно перед подачей заявки на кредит. Благодаря этому в Липецкой области снизилась кредитная нагрузка. Самозапрет работает только для кредитов в банках и займов в микрофинансовых и микрокредитных организациях. Он не распространяется на займы в кредитных кооперативах, P2P и инвестиционных платформах.
Объединенное Кредитное Бюро сообщает, что за год работы сервиса постановки самозапрета на кредиты в Липецкой области было подано 172,90 тыс. заявок. Из них 149,57 тыс. липчан активно использовали эту возможность, а 13,39 тыс. заявлений были отозваны.
В феврале 2026 года количество новых заявок на самозапрет составило 8,66 тыс., из которых 1,12 тыс. было отозвано. Доля жителей с активным статусом самозапрета в регионе достигла 13%.
Липецкая область заняла 45 место в общероссийском рейтинге регионов по количеству заявок на постановку самозапрета. На соседних строчках — Республика Коми и Бурятия. Рязанская, Тамбовская, Орловская и Курская области находятся ниже в рейтинге. Воронежская область занимает 21 место, а Тульская — 31.
Лидеры рейтинга: Москва (1-е место), Московская область (2-е место) и Санкт-Петербург (3-е место).
Наибольшее количество самозапретов оформлено россиянами в возрасте 35-45 лет — 21,4% от общего числа заявок. Второе место занимают граждане 45-55 лет с 19,6% заявлений. Третье место — у категории 55-65 лет с 18,8% самозапретов.
На граждан старше 65 лет приходится 18,1% заявок, на россиян в возрасте 25-35 лет — 12,8%. Молодёжь до 25 лет составляет 9,3% от общего количества самозапретов.
Сервис постановки самозапрета на кредиты изначально воспринимался как инструмент защиты от мошеннических кредитов. Однако липчане активно используют его для снижения рисков получения новых займов и снимают статус непосредственно перед подачей заявки на кредит.
Это помогло значительно снизить кредитную нагрузку в регионе. Важно отметить, что самозапрет распространяется только на кредиты в банках и займы в микрофинансовых организациях, но не действует для займов в кредитных кооперативах, P2P-платформах и инвестиционных компаниях.
"Самозапрет на кредиты является эффективным инструментом для снижения финансовых рисков. Многие жители Липецкой области активно используют его, чтобы избежать ненужных долгов и улучшить свою финансовую стабильность", — в беседе с Pravda.Ru поделилась Мария Ковалева, специалист по ипотечному кредитованию (ставки, льготы).
Самозапрет на кредиты — это возможность для граждан временно запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать им новые займы. Это помогает избежать ненужных долгов и улучшить финансовую стабильность.
Заявление на постановку самозапрета можно подать через официальный сайт Объединенного Кредитного Бюро или в банке. Процедура проста и не требует сложных документов.
Да, заявление на снятие самозапрета также подается через официальный сайт Объединенного Кредитного Бюро или в банке. Процедура обычно занимает несколько рабочих дней.
Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм