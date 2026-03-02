Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Земля Дальнего Востока просыпается от спячки: Хабаровский край наращивает посевы до 70 тысяч гектар к 2030 году

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Хабаровский край готовится к масштабному рывку в агропромышленном секторе. К 2030 году региональные власти планируют увеличить производство мяса птицы и свинины в пять раз. Реализация этих амбициозных планов опирается на запуск двух стратегических объектов: птицефабрики "Хабаровский бройлер" и крупного свиноводческого комплекса "СкифАгро".

Мясо
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мясо

Развитие животноводства рассматривается в контексте глобальной продовольственной безопасности Дальнего Востока. Помимо мясного направления, аграрии нацелены на расширение посевных площадей и кратный рост урожайности овощных культур. Инвестиционный портфель региона пополнился проектами, которые должны кардинально изменить структуру потребления местных продуктов.

Особое внимание уделяется не только объёмам, но и технологичности производств. Современные тепличные комплексы и животноводческие фермы позволят снизить зависимость от импортных поставок и стабилизировать цены на внутреннем рынке в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.

Стратегические показатели самообеспеченности региона

Достижение полной автономии в производстве продуктов питания — ключевой приоритет для края до конца десятилетия. По планам правительства, к 2030 году посевные площади должны вырасти до 70,4 тысячи гектар. Это позволит существенно нарастить кормовую базу для скота и обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия, что критически важно в условиях удаленности от центральных регионов России.

Уровень самообеспеченности мясом должен достичь отметки 37,5%, молоком — 16,9%, а овощами — более 58%. Такие цифры коррелируют с общими трендами развития макрорегиона. Например, в соседних областях также делают ставку на создание агрокластеров для оптимизации логистических затрат и повышения маржинальности бизнеса.

"К 2030 году перед отраслью стоят задачи не просто нарастить валовый продукт, но и эффективно ввести в оборот ранее заброшенные земли", — в беседе с Pravda. Ru объяснил макроэкономист Артём Логинов. По его словам, увеличение посевов на 10% за прошлый год уже создало необходимый фундамент для будущего роста.

Инвестиции в тепличный сектор и овощеводство

Овощеводство закрытого грунта в суровом климате Дальнего Востока требует колоссальных вложений в энергетику и технологии. Три крупнейших проекта — ТК "Хабаровский", "Овощи Дальнего Востока" и ТК "Ракитное" — суммарно оцениваются в 35 миллиардов рублей. Эти комплексы займут площадь в 50 гектар и обеспечат половину потребности жителей края в свежих овощах круглый год.

Параллельно с закрытым грунтом успехи демонстрирует и открытое поле. В прошлом году урожайность картофеля выросла на 30%, а прочих овощей — на 8%. Это свидетельствует о качественном улучшении агротехники и использовании более стойких к местным условиям сортов культур. Важно учитывать, что такие показатели достигаются на фоне усиления контроля за использованием земель и экологическими стандартами ведения хозяйства.

"Масштабные вливания в тепличные хозяйства на Дальнем Востоке — это вопрос не только бизнеса, но и социального благополучия. Стабильные поставки овощей зимой снижают инфляционное давление на кошельки граждан", — рассказал финансовый аналитик Никита Волков в разговоре с Pravda. Ru.

Параметр развития (к 2030 г.) Целевой показатель
Посевные площади 70,4 тыс. га
Обеспеченность мясом 37,5%
Обеспеченность молоком 16,9%
Обеспеченность овощами 58,7%

Динамика развития молочного и мясного животноводства

Молочное животноводство долгое время оставалось проблемной зоной региона, однако сейчас ситуация начала выправляться. Благодаря завозу высокопродуктивного племенного скота и завершению строительства новых телятников, дополнительные объемы молока ожидаются уже к 2026 году. В частности, проект ООО "Вектор" обеспечит производство 3 тысяч тонн продукции ежегодно.

В мясном секторе ставка сделана на птицеводство и свиноводство. Проекты "Хабаровский бройлер" и "СкифАгро" являются ключевыми драйверами роста. В сравнении с данными 2021 года, эти мощности позволят увеличить выход мясной продукции в пять раз. Это значительно больше текущих темпов роста, например, в Брянской области, где фокус смещен на глубокую переработку зерновых.

"Развитие животноводства требует долгосрочного планирования, так как цикл окупаемости здесь выше, чем в растениеводстве. Но ввод в строй 'Хабаровского бройлера' - это критический шаг для снижения цен на птицу", — подметил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин в беседе с Pravda. Ru.

Ответы на популярные вопросы о сельском хозяйстве в крае

За счет чего планируется такой резкий рост производства мяса?

Основной прирост дадут два крупных инвестиционных проекта: птицефабрика "Хабаровский бройлер" и свиноводческий комплекс "СкифАгро". Эти предприятия проектировались с учетом современных биотехнологических стандартов и высокой автоматизации процессов.

Как обстоят дела с производством яиц в регионе?

Хабаровский край сохраняет лидирующие позиции по этому направлению. Текущий уровень самообеспеченности яйцом составляет 83%, что эквивалентно 310 миллионам штук в год. Это один из самых стабильных показателей в сельхозсекторе края.

Будут ли вводиться новые земли в сельскохозяйственный оборот?

Да, этот процесс уже идет. Только за прошлый год в оборот было возвращено более 2,2 тысячи гектар земель. К 2030 году общая площадь посевов должна вырасти почти до 71 тысячи гектар.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист (инфляция, ставка, ВВП) Артём Логинов, финансовый аналитик (отчетность компаний, прибыль/дивиденды) Никита Волков, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы хабаровский край сельское хозяйство
Новости Все >
Больше никаких потерянных анализов: как изменит жизнь пациентов новый регистр
Первая неделя позади: зачем на самом деле нужен Великий пост
Мир подошел к опасной черте: конфликт вокруг Ирана грозит сорваться в неожиданном направлении
Легальным таксистам ставят палки в колеса: новый закон готовит неприятный сюрприз пассажирам
Соседям Ирана обозначили последствия: цена решения может оказаться непосильной
Театр на Малой Ордынке и группа 25/17: Это пропаганда, прости, пропаганда любви, преданности
В Госдуме ответили на планы НАТО по введению морской блокады против России
Небесный конус накроет спутник: Луна спрячется в тени Земли уже в начале марта 2026 года
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Сейчас читают
Сибирский тигр расправляет плечи: Иркутская область вырвалась в лидеры по темпам роста торговли
Новости Иркутска
Сибирский тигр расправляет плечи: Иркутская область вырвалась в лидеры по темпам роста торговли
Живой щит на грядках: обычные цветы выделяют фитонциды и спасают овощи от наглых насекомых
Садоводство, цветоводство
Живой щит на грядках: обычные цветы выделяют фитонциды и спасают овощи от наглых насекомых
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Последние материалы
Изумрудный след в трубах зашевелится: проверка теплосетей в пяти районах Челябинска выявит скрытые утечки
Некрополи под невидимым стражем: камеры защитят крупные кладбища Нижнего Новгорода от вандалов и свалок
Шесть километров стали золотой милей: автобус №147 в Оренбурге требует 63 рубля за восьмиминутную поездку
Зимний снег тает в потоп: 16 поселков Казани рискуют уйти под воду из-за февральского рекорда
Кошки больше не придут: простые методы, которые превратят ваш сад в закрытую зону
Земля Дальнего Востока просыпается от спячки: Хабаровский край наращивает посевы до 70 тысяч гектар к 2030 году
Эмбриональный монстр в спячке проснулся: 12-сантиметровая тератома покинула яичник в Воронеже через три прокола
Больше никаких потерянных анализов: как изменит жизнь пациентов новый регистр
Сил не осталось — а стрелка весов замерла: почему после зала ноги сами ведут вас к лифту, а не к лестнице
Легкий десерт без манки: как приготовить воздушную творожную запеканку с насыщенным вкусом и изюмом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.