Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Эмбриональный монстр в спячке проснулся: 12-сантиметровая тератома покинула яичник в Воронеже через три прокола

Россия » Центр » Воронеж

Врачи городской клинической больницы скорой помощи №8 в Воронеже успешно провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли у 42-летней пациентки. Новообразование, оказавшееся тератомой, достигло 12 сантиметров в диаметре. Женщина обратилась за медицинской помощью из-за постоянных болей в нижней части живота и выраженной анемии, которая часто сопровождает подобные патологические процессы в организме.

Врач
Фото: unsplash.com by National Cancer Institute is licensed under Free to use under the Unsplash License
Врач

Тератома — это особый вид опухоли, который формируется из эмбриональных клеток. Ее диагностика на ранних стадиях бывает затруднена, так как зачастую она протекает бессимптомно, пока не достигнет внушительных размеров. В данном случае врачам удалось вовремя распознать угрозу и выбрать тактику, позволяющую минимизировать травматизм для организма женщины, сохранив репродуктивные функции.

Учитывая размеры образования и состояние пациентки, хирурги применили лапароскопический метод. Вместо полостного разреза операция проводилась через три небольших прокола. Это позволило не только извлечь опухоль, но и сохранить яичник, что критически важно для гормонального здоровья. Несмотря на доброкачественный характер, такие образования требуют немедленного удаления из-за риска перекрута или разрыва капсулы.

Природа эмбриональных опухолей

С точки зрения биологии, тератома является настоящим феноменом. Она развивается из первичных половых клеток, которые в процессе эмбриогенеза по каким-то причинам начинают дифференцироваться неправильно. Внутри капсулы такой опухоли могут находиться ткани, совершенно нетипичные для локализации в яичнике: фрагменты кожи, пучки волос, хрящевая ткань и даже зачатки зубов. Это делает тератому одной из самых необычных патологий в гинекологии.

"Развитие тератомы связано с нарушением нормального развития плода еще в утробе матери. Долгое время эти зачатки могут «спать», никак не проявляя себя, но под влиянием гормональных изменений или стрессовых факторов начинают активно расти", — в беседе с Pravda.Ru объяснила врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Причины сбоя в дифференцировке клеток до сих пор остаются предметом научных дискуссий. Считается, что это спонтанная генетическая ошибка на ранних этапах формирования внутренних органов. Важно понимать, что тератома бывает как зрелой (доброкачественной), так и незрелой, которая имеет склонность к злокачественному перерождению. Своевременный онкоскрининг и регулярные обследования помогают выявить патологию до начала осложнений.

Симптомы и скрытые опасности

Коварство тератомы заключается в том, что она может годами не вызывать дискомфорта. Однако по мере роста опухоль начинает сдавливать соседние органы — мочевой пузырь и кишечник, вызывая нарушения их функций. У пациентки из Воронежа симптомы проявились в виде анемии и болей. Анемия в таких случаях может быть следствием хронического воспалительного процесса или влияния опухоли на обмен веществ.

Параметр опухоли Значение/Описание
Типичный размер От 2 до 15 сантиметров
Содержимое капсулы Волосы, жир, хрящи, зубы
Риск перерождения Низкий для зрелых форм
Метод диагностики УЗИ малого таза, МРТ

Помимо физического дискомфорта, крупные новообразования могут влиять на эндокринную систему. Любые серьезные изменения в репродуктивной сфере требуют проверки, так как гормональный сбой может быть как причиной, так и следствием заболевания. Врачи рекомендуют обращать внимание на нетипичные боли в животе, которые не проходят после приема стандартных анальгетиков.

"При обнаружении любого образования в малом тазу важно оценить общие риски для здоровья, включая состояние сердечно-сосудистой системы, так как операции требуют анестезиологической подготовки", — подметил врач-кардиолог Валерий Климов.

Современные методы удаления

Переход от классических полостных операций к лапароскопии стал настоящим прорывом в лечении гинекологических патологий. Проколы заживают значительно быстрее, а риск образования спаек сводится к минимуму. В случае с 12-сантиметровой опухолью в Воронеже использование лапароскопа позволило хирургам провести тонкую работу по отделению капсулы кисты от здоровой ткани яичника.

После удаления подобных образований пациенткам крайне важно следить за процессом восстановления и придерживаться рекомендаций по питанию. Чтобы поддержать организм и снизить нагрузку на сосуды, медики часто советуют корректировать рацион. Например, известно, что правильно подобранная растворимая клетчатка помогает быстрее восстановить метаболические процессы после хирургического вмешательства.

"В послеоперационный период важно избегать самолечения и бесконтрольного приема добавок. Иногда даже привычные витамины в высоких дозах могут создать лишнюю нагрузку на печень", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Профилактика рецидивов включает в себя регулярные осмотры и контроль за общим состоянием здоровья. Важно помнить, что даже если операция прошла успешно, организму требуется время на реабилитацию. В это время стоит уделить внимание не только физическому состоянию, но и режиму отдыха, ведь короткий дневной сон может стать отличным помощником в восстановлении сил.

Ответы на популярные вопросы о тератомах

Может ли тератома рассосаться сама?

Нет, в отличие от функциональных кист яичника, тератома состоит из плотных тканей (волосы, хрящи, жир), которые не могут исчезнуть естественным путем. Единственный эффективный метод лечения — хирургическое удаление.

Опасно ли это образование для жизни?

Сама по себе зрелая тератома доброкачественна. Однако опасность представляют ее осложнения: разрыв капсулы, перекрут ножки яичника или возможное (хоть и редкое) перерождение в рак.

Как часто нужно посещать врача после операции?

Обычно рекомендуется проходить УЗИ через 3 и 6 месяцев после вмешательства, а затем вернуться к стандартному графику профилактических осмотров раз в полгода или год.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-акушер-гинеколог (беременность, репродуктивное здоровье) Ольга Нестерова, врач-кардиолог (гипертония, риск инфаркта/инсульта) Валерий Климов, клинический фармаколог (безопасность терапии, дефицит препаратов) Алексей Рябцев.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы воронеж здоровье
Новости Все >
Больше никаких потерянных анализов: как изменит жизнь пациентов новый регистр
Первая неделя позади: зачем на самом деле нужен Великий пост
Мир подошел к опасной черте: конфликт вокруг Ирана грозит сорваться в неожиданном направлении
Легальным таксистам ставят палки в колеса: новый закон готовит неприятный сюрприз пассажирам
Соседям Ирана обозначили последствия: цена решения может оказаться непосильной
Театр на Малой Ордынке и группа 25/17: Это пропаганда, прости, пропаганда любви, преданности
В Госдуме ответили на планы НАТО по введению морской блокады против России
Небесный конус накроет спутник: Луна спрячется в тени Земли уже в начале марта 2026 года
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Сейчас читают
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Ближний Восток
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Садоводство, цветоводство
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Живой щит на грядках: обычные цветы выделяют фитонциды и спасают овощи от наглых насекомых
Садоводство, цветоводство
Живой щит на грядках: обычные цветы выделяют фитонциды и спасают овощи от наглых насекомых
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Последние материалы
Изумрудный след в трубах зашевелится: проверка теплосетей в пяти районах Челябинска выявит скрытые утечки
Некрополи под невидимым стражем: камеры защитят крупные кладбища Нижнего Новгорода от вандалов и свалок
Шесть километров стали золотой милей: автобус №147 в Оренбурге требует 63 рубля за восьмиминутную поездку
Зимний снег тает в потоп: 16 поселков Казани рискуют уйти под воду из-за февральского рекорда
Кошки больше не придут: простые методы, которые превратят ваш сад в закрытую зону
Земля Дальнего Востока просыпается от спячки: Хабаровский край наращивает посевы до 70 тысяч гектар к 2030 году
Эмбриональный монстр в спячке проснулся: 12-сантиметровая тератома покинула яичник в Воронеже через три прокола
Больше никаких потерянных анализов: как изменит жизнь пациентов новый регистр
Сил не осталось — а стрелка весов замерла: почему после зала ноги сами ведут вас к лифту, а не к лестнице
Легкий десерт без манки: как приготовить воздушную творожную запеканку с насыщенным вкусом и изюмом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.