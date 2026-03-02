Глава Башкирии Радий Хабиров инициировал экстренную ревизию системы наружного освещения на ключевой федеральной артерии региона — трассе Р-240. В ходе оперативного совещания правительства руководителю министерства транспорта республики и представителям ФКУ Упрдор "Приуралье" был установлен жесткий двухнедельный дедлайн для формирования дорожной карты по устранению "темных пятен" на магистрали.
Личное вмешательство главы региона произошло после его поездки по маршруту Стерлитамак — Уфа. Возвращаясь из Мурадымовского ущелья, Радий Хабиров на собственном опыте убедился в справедливости многочисленных жалоб автолюбителей. Оказалось, что фотометрические параметры полотна на ряде участков не выдерживают критики, превращая ночное вождение в испытание для глаз и нервной системы водителей.
Проблема освещенности трасс напрямую коррелирует с безопасностью дорожного движения. Недостаточный световой поток снижает скорость реакции человека на когнитивном уровне, что в условиях скоростного шоссе может привести к фатальным последствиям. Ситуация усугубляется тем, что на некоторых отрезках Р-240 инфраструктура была выведена из строя вандалами: кражи медного кабеля парализовали работу целых сегментов осветительной сети.
Одной из ключевых причин деградации осветительной инфраструктуры на Р-240 Радий Хабиров назвал криминальный фактор. Хищение силового кабеля — системная проблема, требующая не только технических решений (например, перехода на алюминиевые сплавы или композитную защиту), но и усиления контроля со стороны правоохранительных органов. Тем не менее, глава региона подчеркнул, что безопасность граждан не должна зависеть от операционных сложностей эксплуатирующих организаций.
Для улучшения ситуации в соседних регионах уже внедряются комплексные решения. Например, безопасность дорог Калуги повышается за счет синергии систем видеонаблюдения и качественного света. В Башкирии же предстоит не только восстановить украденное, но и модернизировать существующие линии, чтобы исключить возможность легкого доступа к критическим узлам сети.
"Ситуация, когда стратегическая трасса погружается во тьму из-за краж или халатности, недопустима. Если в течение четырнадцати дней мы не увидим внятного плана реконструкции и защиты объектов, вопрос перейдет в плоскость прокурорского надзора или будет поднят на уровне федерального министра транспорта", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил финансовый консультант Илья Кравцов.
Трасса Р-240 является важнейшим логистическим узлом, соединяющим крупные промышленные центры. Отсутствие освещения на таких объектах нарушает требования ГОСТа и напрямую влияет на аварийность. В то время как губернаторы Текслер и Хабиров обсуждают создание общей инфраструктуры для бизнеса и запуск новых транспортных коридоров, базовые элементы дорожного комфорта остаются слабым местом.
Интеграция современных светодиодных систем с датчиками движения и диммированием могла бы не только решить проблему видимости, но и снизить расходы на эксплуатацию. Однако первоочередная задача Упрдор "Приуралье" — элементарное приведение освещения в соответствие с нормативами. Важно, чтобы развитие дорожной сети в республике не отставало от других сфер, будь то застройка Иваново или реновация медицинских кластеров.
|Параметр контроля
|Текущее состояние и цели
|Срок подготовки предложений
|14 календарных дней
|Основной проблемный участок
|Направление Стерлитамак — Уфа
|Ключевая угроза активам
|Хищение кабельных линий
"Решение логистических проблем требует комплексного аудита. Важно понимать, что недофинансирование безопасности на трассах сегодня оборачивается колоссальными убытками завтра, включая затраты на ликвидацию последствий ДТП", — в беседе с Pravda. Ru подметил макроэкономист Артём Логинов.
Радий Хабиров подчеркнул, что трасса должна быть освещена полностью, без компромиссных разрывов. Это требование касается не только комфорта, но и имиджа региона как надежного партнера в межрегиональных связях. Пока автомобильный туризм в России набирает обороты, качественные дороги с работающей навигацией и ярким светом становятся обязательным стандартом.
За содержание и освещение федеральных трасс отвечают территориальные подразделения Росавтодора, в данном случае — ФКУ Упрдор "Приуралье". Взаимодействие с региональными властями является необходимым условием для оперативного устранения дефектов сети.
Процесс восстановления часто затягивается из-за бюрократических процедур: необходимости фиксации преступления, проведения новых тендеров на закупку оборудования и выполнения монтажных работ силами подрядных организаций.
Водители могут направлять обращения через официальный портал "Госуслуги", на горячую линию Росавтодора или в региональное министерство транспорта. Сообщения о неисправностях помогают дорожным службам быстрее корректировать график ремонтных работ.
"Любое незаконное вмешательство в работу дорожных систем должно жестко пресекаться. Ответственность подрядчиков за сохранность имущества также должна быть прописана в госконтрактах более детально", — поделился с Pravda. Ru юрист по госзакупкам Алексей Никитин.
