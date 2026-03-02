Тьма на трассе Стерлитамак-Уфа крадет секунды реакции: Хабиров дал 14 дней на дорожную карту освещения Р-240

Глава Башкирии Радий Хабиров инициировал экстренную ревизию системы наружного освещения на ключевой федеральной артерии региона — трассе Р-240. В ходе оперативного совещания правительства руководителю министерства транспорта республики и представителям ФКУ Упрдор "Приуралье" был установлен жесткий двухнедельный дедлайн для формирования дорожной карты по устранению "темных пятен" на магистрали.

Личное вмешательство главы региона произошло после его поездки по маршруту Стерлитамак — Уфа. Возвращаясь из Мурадымовского ущелья, Радий Хабиров на собственном опыте убедился в справедливости многочисленных жалоб автолюбителей. Оказалось, что фотометрические параметры полотна на ряде участков не выдерживают критики, превращая ночное вождение в испытание для глаз и нервной системы водителей.

Проблема освещенности трасс напрямую коррелирует с безопасностью дорожного движения. Недостаточный световой поток снижает скорость реакции человека на когнитивном уровне, что в условиях скоростного шоссе может привести к фатальным последствиям. Ситуация усугубляется тем, что на некоторых отрезках Р-240 инфраструктура была выведена из строя вандалами: кражи медного кабеля парализовали работу целых сегментов осветительной сети.

Почему свет на трассах исчезает бесследно

Одной из ключевых причин деградации осветительной инфраструктуры на Р-240 Радий Хабиров назвал криминальный фактор. Хищение силового кабеля — системная проблема, требующая не только технических решений (например, перехода на алюминиевые сплавы или композитную защиту), но и усиления контроля со стороны правоохранительных органов. Тем не менее, глава региона подчеркнул, что безопасность граждан не должна зависеть от операционных сложностей эксплуатирующих организаций.

Для улучшения ситуации в соседних регионах уже внедряются комплексные решения. Например, безопасность дорог Калуги повышается за счет синергии систем видеонаблюдения и качественного света. В Башкирии же предстоит не только восстановить украденное, но и модернизировать существующие линии, чтобы исключить возможность легкого доступа к критическим узлам сети.

"Ситуация, когда стратегическая трасса погружается во тьму из-за краж или халатности, недопустима. Если в течение четырнадцати дней мы не увидим внятного плана реконструкции и защиты объектов, вопрос перейдет в плоскость прокурорского надзора или будет поднят на уровне федерального министра транспорта", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил финансовый консультант Илья Кравцов.

Безопасность и технические регламенты

Трасса Р-240 является важнейшим логистическим узлом, соединяющим крупные промышленные центры. Отсутствие освещения на таких объектах нарушает требования ГОСТа и напрямую влияет на аварийность. В то время как губернаторы Текслер и Хабиров обсуждают создание общей инфраструктуры для бизнеса и запуск новых транспортных коридоров, базовые элементы дорожного комфорта остаются слабым местом.

Интеграция современных светодиодных систем с датчиками движения и диммированием могла бы не только решить проблему видимости, но и снизить расходы на эксплуатацию. Однако первоочередная задача Упрдор "Приуралье" — элементарное приведение освещения в соответствие с нормативами. Важно, чтобы развитие дорожной сети в республике не отставало от других сфер, будь то застройка Иваново или реновация медицинских кластеров.

Параметр контроля Текущее состояние и цели Срок подготовки предложений 14 календарных дней Основной проблемный участок Направление Стерлитамак — Уфа Ключевая угроза активам Хищение кабельных линий

"Решение логистических проблем требует комплексного аудита. Важно понимать, что недофинансирование безопасности на трассах сегодня оборачивается колоссальными убытками завтра, включая затраты на ликвидацию последствий ДТП", — в беседе с Pravda. Ru подметил макроэкономист Артём Логинов.

Радий Хабиров подчеркнул, что трасса должна быть освещена полностью, без компромиссных разрывов. Это требование касается не только комфорта, но и имиджа региона как надежного партнера в межрегиональных связях. Пока автомобильный туризм в России набирает обороты, качественные дороги с работающей навигацией и ярким светом становятся обязательным стандартом.

Ответы на популярные вопросы о дорожном освещении

Кто несет ответственность за освещение федеральных трасс?

За содержание и освещение федеральных трасс отвечают территориальные подразделения Росавтодора, в данном случае — ФКУ Упрдор "Приуралье". Взаимодействие с региональными властями является необходимым условием для оперативного устранения дефектов сети.

Почему свет не восстанавливают сразу после кражи кабеля?

Процесс восстановления часто затягивается из-за бюрократических процедур: необходимости фиксации преступления, проведения новых тендеров на закупку оборудования и выполнения монтажных работ силами подрядных организаций.

Куда жаловаться водителю, если на трассе темно?

Водители могут направлять обращения через официальный портал "Госуслуги", на горячую линию Росавтодора или в региональное министерство транспорта. Сообщения о неисправностях помогают дорожным службам быстрее корректировать график ремонтных работ.

"Любое незаконное вмешательство в работу дорожных систем должно жестко пресекаться. Ответственность подрядчиков за сохранность имущества также должна быть прописана в госконтрактах более детально", — поделился с Pravda. Ru юрист по госзакупкам Алексей Никитин.

