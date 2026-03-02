Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петербург превращает риски в рутину: 5,25 миллиона жителей охватит план диспансеризации на 2026 год

Власти Санкт-Петербурга утвердили масштабный план профилактических мероприятий на 2026 год, который охватит более 5,25 миллиона жителей. Согласно заявлению губернатора Александра Беглова, плановые показатели выросли почти на 146 тысяч человек по сравнению с предыдущим периодом. Масштабная кампания затронет 4,1 миллиона взрослых петербуржцев и 1,1 миллиона детей, что подчеркивает антропологический сдвиг в сторону превентивной медицины в мегаполисе.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Особое внимание уделяется глубокому скринингу организма: программы диспансеризации для различных групп взрослого населения рассчитаны на 2,4 миллиона человек. В рамках системного подхода вакцинация и ранняя диагностика становятся фундаментом городской стратегии долголетия. Для тех, кто перенес серьезные заболевания, предусмотрена углубленная диспансеризация — на нее направят более 312 тысяч горожан.

Важным вектором 2026 года станет оценка репродуктивного потенциала: обследования пройдут около 895 тысяч граждан в возрасте от 18 до 49 лет. Это созвучно с общероссийским трендом на репродуктивное здоровье и поддержку семейных ценностей, реализуемым в крупнейших регионах страны.

Приоритеты диагностики и новые проекты

Губернатор подчеркнул, что ответственное отношение к собственному биохимическому балансу и состоянию органов становится социальной нормой. В 2026 году фокус внимания врачей будет сконцентрирован на выявлении патологий на доклинических стадиях. Ранняя диагностика онкологических процессов, сердечно-сосудистых нарушений и сахарного диабета позволяет не только сохранить жизнь, но и обеспечить ее высокое качество без инвалидизации.

"Регулярные обследования позволяют выявить риски на этапе, когда коррекция образа жизни или минимальная терапия могут предотвратить развитие тяжелых патологий", — в беседе с Pravda.Ru объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Процесс записи на диагностику максимально упрощен и интегрирован в цифровую среду города. Петербуржцы могут воспользоваться службой 122, порталом «Госуслуги» или специализированным сайтом «Здоровье петербуржца». Подобная цифровизация медицинской логистики помогает избежать очередей и делает профилактику доступной даже для самых занятых категорий населения.

Статистика охвата населения по группам

Город продолжает развивать специализированные форматы осмотров. С 2025 года успешно реализуется проект «Здоровье для СВОих», предоставляющий расширенные возможности чекапа для ветеранов боевых действий. Этот опыт будет масштабирован и в 2026 году, обеспечивая адресную медицинскую поддержку тем, кто нуждается в особом внимании после экстремальных нагрузок.

"Для жителей мегаполиса крайне важно следить за уровнем глюкозы и состоянием сосудов, так как стресс и экология создают дополнительную нагрузку на эндокринную систему", — в разговоре с Pravda.Ru отметила врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Категория населения / Вид осмотра Плановый охват (чел.)
Взрослое население (всего) 4 100 000
Дети и подростки 1 100 000
Профилактические осмотры 579 500
Углубленная диспансеризация 312 000

Превышение планов по профосмотрам на 3,5% в предыдущий период свидетельствует о высоком спросе на медицинские услуги. Городская инфраструктура адаптируется к растущему потоку пациентов, внедряя современные методы маршрутизации. Для многих семей прохождение чекапа становится ежегодной традицией, гарантирующей безопасность и уверенность в завтрашнем дне.

"Системный контроль артериального давления и липидного профиля — это самый эффективный способ снизить риск сосудистых катастроф в масштабах города", — напомнил врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о диспансеризации в Санкт-Петербурге

Нужно ли платить за углубленную диспансеризацию в 2026 году?

Нет, все этапы диспансеризации и профилактических осмотров проводятся бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как записать ребенка на профилактический осмотр?

Запись осуществляется родителями или законными представителями через электронные сервисы («Госуслуги», «Здоровье петербуржца») либо непосредственно в регистратуре детской поликлиники по месту прикрепления.

Какие документы необходимы для прохождения чекапа?

При посещении поликлиники необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ и действующий полис ОМС.

Экспертная проверка: врач-терапевт (доказательная профилактика, диспансеризация) Анна Кузнецова, врач-эндокринолог (диабет, ожирение) Екатерина Орлова, врач-кардиолог (гипертония, риск инфаркта/инсульта) Валерий Климов.
