Российские кардиохирурги совершили технологический прорыв, освоив уникальную методику лечения тяжелой патологии сердца, которая ранее была доступна только в ведущих клиниках Китая. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина впервые в стране провели миоэктомию — сложнейшее иссечение утолщенной межжелудочковой перегородки — через минимальный разрез, сохранив целостность костных структур пациента.
Первой пациенткой, прооперированной по новой технологии, стала 29-летняя Екатерина из Екатеринбурга. Девушка страдала от прогрессирующей сердечной недостаточности, вызванной гипертрофической кардиомиопатией. Это коварное генетическое заболевание считается основной причиной внезапной сердечной смерти у молодых людей. Без радикального вмешательства сердце постепенно утрачивает насосную функцию, что неизбежно ведет пациента в лист ожидания на трансплантацию донорского органа.
Традиционно миоэктомия во всем мире выполняется через срединную стернотомию — полноценное рассечение грудины длиной около 20 сантиметров. Несмотря на эффективность, такая операция сопряжена с длительной реабилитацией и серьезной травмой скелета. Врачи центра Мешалкина, имея колоссальный опыт (более 1200 классических операций), адаптировали китайский протокол под собственные наработки, создав максимально щадящий доступ.
Хирургическое вмешательство проводилось через мини-доступ во втором межреберье. Это позволило врачам добраться до пораженного участка со стороны аорты, не затрагивая митральный клапан и не повреждая кости. Такая точность требует ювелирного мастерства, так как обзор в узком операционном поле крайне ограничен. Однако именно этот подход минимизирует риск осложнений и побочных эффектов, которые часто сопровождают неправильное лечение или избыточную нагрузку на организм.
"Тщательная подготовка и использование микрохирургического инструментария позволили нам полностью устранить препятствие для кровотока, сохранив естественную анатомию сердца", — в беседе с Pravda.Ru объяснил врач-кардиолог Валерий Климов.
Объективные показатели подтвердили успех вмешательства. До операции градиент давления в выходном отделе левого желудочка у Екатерины составлял 126 мм рт. ст., что в два с лишним раза превышало критический порог (50 мм рт. ст.), требующий немедленного вмешательства. После коррекции этот показатель снизился до нормы — 6 мм рт. ст., что означает полное восстановление нормальной гемодинамики.
|Параметр сравнения
|Значение показателя
|Градиент давления до операции
|126 мм рт. ст.
|Градиент давления после операции
|6 мм рт. ст.
|Хирургический доступ
|Мини-разрез во 2-м межреберье
Восстановление после такой операции проходит значительно быстрее. Пациентка уже готовится к возвращению к полноценной социальной и личной жизни. Важнейшим итогом стало то, что теперь Екатерина сможет планировать беременность, которая ранее была ей категорически противопоказана из-за высокого риска остановки сердца.
"Применение малоинвазивных технологий в кардиохирургии — это не только про эстетику без шрамов, но и про быструю реабилитацию, что критически важно для профилактики застойных явлений и инфекций", — в разговоре с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Анна Кузнецова.
Заболевание часто протекает бессимптомно, пока толщина перегородки не достигает критических значений, блокируя выход крови из сердца. Это может спровоцировать фатальные нарушения ритма при любой физической нагрузке.
Мини-разрез позволяет избежать распиливания грудины, что исключает риск несращения костей, уменьшает кровопотерю и сокращает время пребывания в реанимации.
Миоэктомия не меняет генетику, но она устраняет механическое препятствие току крови, избавляя от симптомов сердечной недостаточности и предотвращая внезапную смерть.
Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм