Петр Ермилин

Китайский секрет сердца освоен в Новосибирске: мини-доступ избавил 29-летнюю девушку от трансплантации органа

Россия » Сибирь » Новосибирск

Российские кардиохирурги совершили технологический прорыв, освоив уникальную методику лечения тяжелой патологии сердца, которая ранее была доступна только в ведущих клиниках Китая. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина впервые в стране провели миоэктомию — сложнейшее иссечение утолщенной межжелудочковой перегородки — через минимальный разрез, сохранив целостность костных структур пациента.

Первой пациенткой, прооперированной по новой технологии, стала 29-летняя Екатерина из Екатеринбурга. Девушка страдала от прогрессирующей сердечной недостаточности, вызванной гипертрофической кардиомиопатией. Это коварное генетическое заболевание считается основной причиной внезапной сердечной смерти у молодых людей. Без радикального вмешательства сердце постепенно утрачивает насосную функцию, что неизбежно ведет пациента в лист ожидания на трансплантацию донорского органа.

В чем суть новой методики миоэктомии

Традиционно миоэктомия во всем мире выполняется через срединную стернотомию — полноценное рассечение грудины длиной около 20 сантиметров. Несмотря на эффективность, такая операция сопряжена с длительной реабилитацией и серьезной травмой скелета. Врачи центра Мешалкина, имея колоссальный опыт (более 1200 классических операций), адаптировали китайский протокол под собственные наработки, создав максимально щадящий доступ.

Хирургическое вмешательство проводилось через мини-доступ во втором межреберье. Это позволило врачам добраться до пораженного участка со стороны аорты, не затрагивая митральный клапан и не повреждая кости. Такая точность требует ювелирного мастерства, так как обзор в узком операционном поле крайне ограничен. Однако именно этот подход минимизирует риск осложнений и побочных эффектов, которые часто сопровождают неправильное лечение или избыточную нагрузку на организм.

"Тщательная подготовка и использование микрохирургического инструментария позволили нам полностью устранить препятствие для кровотока, сохранив естественную анатомию сердца", — в беседе с Pravda.Ru объяснил врач-кардиолог Валерий Климов.

Результаты операции и возвращение к жизни

Объективные показатели подтвердили успех вмешательства. До операции градиент давления в выходном отделе левого желудочка у Екатерины составлял 126 мм рт. ст., что в два с лишним раза превышало критический порог (50 мм рт. ст.), требующий немедленного вмешательства. После коррекции этот показатель снизился до нормы — 6 мм рт. ст., что означает полное восстановление нормальной гемодинамики.

Параметр сравнения Значение показателя
Градиент давления до операции 126 мм рт. ст.
Градиент давления после операции 6 мм рт. ст.
Хирургический доступ Мини-разрез во 2-м межреберье

Восстановление после такой операции проходит значительно быстрее. Пациентка уже готовится к возвращению к полноценной социальной и личной жизни. Важнейшим итогом стало то, что теперь Екатерина сможет планировать беременность, которая ранее была ей категорически противопоказана из-за высокого риска остановки сердца.

"Применение малоинвазивных технологий в кардиохирургии — это не только про эстетику без шрамов, но и про быструю реабилитацию, что критически важно для профилактики застойных явлений и инфекций", — в разговоре с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о здоровье сердца

Почему гипертрофическая кардиомиопатия опасна для молодых?

Заболевание часто протекает бессимптомно, пока толщина перегородки не достигает критических значений, блокируя выход крови из сердца. Это может спровоцировать фатальные нарушения ритма при любой физической нагрузке.

В чем преимущество мини-доступа перед классическим разрезом?

Мини-разрез позволяет избежать распиливания грудины, что исключает риск несращения костей, уменьшает кровопотерю и сокращает время пребывания в реанимации.

Можно ли полностью вылечить это заболевание?

Миоэктомия не меняет генетику, но она устраняет механическое препятствие току крови, избавляя от симптомов сердечной недостаточности и предотвращая внезапную смерть.

Экспертная проверка: врач-кардиолог (гипертония, риск инфаркта/инсульта) Валерий Климов, врач-терапевт (доказательная профилактика, диспансеризация) Анна Кузнецова, врач-акушер-гинеколог (беременность, репродуктивное здоровье) Ольга Нестерова.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы медицина
