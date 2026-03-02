Рестораны Иркутска стали вторым домом: общепит собрал 8,5 миллиарда рублей благодаря выросшим доходам горожан

Экономический ландшафт Иркутска к началу 2026 года демонстрирует любопытный парадокс: на фоне небольшого оттока кадров благосостояние оставшихся горожан достигло исторического максимума. Согласно свежим данным Иркутскстата, среднее вознаграждение за труд в крупных организациях перешагнуло психологическую отметку в 110 тысяч рублей. Этот финансовый рывок немедленно отразился на антропологии городского быта — иркутяне стали заметно чаще делегировать приготовление пищи профессионалам.

Фото: Pravda.Ru by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в кафе

Трансформация потребительских привычек подтверждается сухими цифрами: сектор общественного питания зафиксировал рост на 7,5%. В денежном эквиваленте это означает, что за год жители Приангарья оставили в ресторанах и кафе более 8,5 миллиарда рублей. Биохимия удовольствия от еды вне дома становится доступнее, хотя структура общих трат по-прежнему сильно завязана на базовых потребностях.

Зарплатные рекорды и кадровый дефицит

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в столице региона составила 110,5 тысячи рублей. Пиковое значение было зафиксировано в декабре 2025 года, когда благодаря годовым бонусам и тринадцатым зарплатам средний чек работника подскочил до 144,9 тысячи рублей. Однако этот рост происходит на фоне сжатия рынка труда: количество занятых в городской экономике сократилось на 1,2%, составив 192,7 тысячи человек.

Рынок труда Иркутска сейчас характеризуется высокой избирательностью. Из более чем 6 тысяч обратившихся в центры занятости работу нашли лишь 57%. Интересно, что среди официально зарегистрированных безработных около половины составляют женщины, а каждый девятый — представитель молодежи до 30 лет. Подобный дисбаланс часто приводит к тому, что передача опыта становится критически важной для закрытия вакансий в техническом секторе.

"Рост средних зарплат выше 110 тысяч — это не только следствие инфляционных ожиданий, но и результат жесткой конкуренции за квалифицированные кадры, когда бизнес вынужден платить больше, чтобы удержать персонал", — в беседе с Pravda.Ru подметил экономист по рынку труда Ирина Костина.

Строительный бум и товарный оборот

Несмотря на кадровые изменения, Иркутск переживает настоящий строительный ренессанс. В эксплуатацию введено свыше 354 тысяч квадратных метров жилья, что эквивалентно 5 714 новым квартирам. Общий объем работ в стройкомплексе вырос на 20%, достигнув внушительных 19,6 миллиарда рублей. Это сигнализирует о долгосрочной уверенности инвесторов в развитии городской агломерации.

Рост доходов стимулировал и розничную торговлю, оборот которой превысил 186 миллиардов рублей. Статистика показывает, что в среднем каждый иркутянин потратил на товары около 308 тысяч рублей за год. При этом почти 42% расходов уходит на продовольственную корзину, напитки и табак. Похожая ситуация с балансировкой спроса на жилье наблюдается и в других регионах, где часто вторичка тает под давлением покупательского интереса.

Показатель экономики 2025 Значение Средняя зарплата (руб.) 110 500 Ввод жилья (кв. м) 354 800 Траты в общепите на человека (руб./год) 14 000+

Экономическая активность в Сибири традиционно завязана на крупных промышленных узлах и логистике. Рост оптового оборота на 9% подтверждает, что Иркутск сохраняет статус важного торгового хаба. В этом контексте любое усиление инфраструктуры, будь то федеральная трасса или новые складские мощности, напрямую влияет на конечную стоимость товаров для населения.

Сектор услуг и коммунальное бремя

В сфере платных услуг динамика оказалась сдержанной — объем составил почти 90 миллиардов рублей, что чуть ниже показателей предыдущего года. Львиную долю расходов здесь занимают обязательные платежи: 31% уходит на коммунальные счета, 26% — на связь и 22% — на транспорт. Проблема прозрачности таких начислений остается острой, так как жильцы всё чаще требуют детальный рейтинг УК и контроля за качеством работ.

"Высокая доля расходов на услуги ЖКХ в Сибири — объективная реальность, обусловленная климатом. Тем не менее, рост зарплат позволяет домохозяйствам Иркутска сохранять устойчивость даже при существенной стоимости ресурсов", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рабов.

Важно отметить, что горожане не готовы экономить на связи и мобильности, несмотря на высокую инфляцию. В современных условиях доступ к цифровым сервисам и возможность быстрого перемещения между районами города считаются базовыми потребностями. Любые сбои, такие как сбой транспорта или задержки в ремонте сетей, вызывают резкую социальную реакцию, что заставляет власти Иркутска внимательнее следить за развитием муниципальной инфраструктуры.

"Мы видим, что структура трат иркутян меняется: они готовы вкладывать в комфорт и сервис. Это хороший знак для малого бизнеса, особенно для сферы услуг и досуга", — в беседе с Pravda.Ru поделился макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о доходах в Иркутске

Почему зарплата в Иркутске выше 110 тысяч, но людей в экономике стало меньше?

Это связано с процессом интенсификации труда и дефицитом специалистов. Компании проводят оптимизацию, предлагая более высокие оклады узкому кругу профессионалов, чтобы компенсировать нехватку кадров.

Как структура расходов иркутян влияет на цены в ресторанах?

Рост спроса на общепит (более 14 тысяч рублей в год на человека) создает условия для расширения сетей, однако высокая доля затрат бизнеса на продукты и коммунальные платежи ограничивает возможности для снижения цен.

Какую роль играет строительство в экономике города?

Строительный сектор является мультипликатором: рост на 20% стимулирует смежные отрасли — от производства стройматериалов до сферы услуг, обеспечивая приток инвестиций в размере почти 20 миллиардов рублей.

Читайте также