Петр Дерябин

Грозный превращает квадрат в актив: чеченская столица возглавила рейтинг роста цен на новостройки в феврале

Россия » Юг » Грозный

Рынок первичной недвижимости Северного Кавказа демонстрирует аномальную динамику, превращаясь в один из самых быстрорастущих инвестиционных хабов страны. Грозный официально закрепил за собой статус лидера: по итогам февраля чеченская столица заняла первое место в России по темпам роста стоимости квадратного метра в новостройках. Согласно данным исследования портала "Мир квартир", охватившего 70 крупнейших городов, Махачкала также вошла в топ-5, расположившись на четвертой строчке общероссийского рейтинга.

Грозный
Фото: commons.wikimedia.org by Крылов Иван, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Грозный

Такой феноменальный рывок объясняется не только локальным дефицитом предложения, но и глубокой антропологической спецификой региона. Традиционный приоритет владения собственной недвижимостью в сочетании с активным развитием инфраструктуры создает избыточное давление на "первичку". Пока в других субъектах наблюдается стагнация, города СКФО показывают двузначный рост, подстегиваемый внутренним спросом и притоком частного капитала.

В этом материале:

Грозный: стремительный взлет цен на "квадрат"

В феврале цена квадратного метра в новостройках Грозного совершила беспрецедентный скачок на 10,3%. На текущий момент средняя стоимость достигла отметки в 110,7 тыс. рублей. Этот показатель значительно опережает среднероссийскую динамику, где рост составил лишь 0,8%. Аналитики связывают это с выходом на рынок новых премиальных проектов, которые задают новый ценовой стандарт для всего региона.

"Рост цен в Грозном — это результат сочетания ограниченного предложения и высокого качества новых объектов. Мы видим, как Кирилл Фёдоров, риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок, отмечает переход покупательского интереса от вторичного фонда к современным жилым комплексам с развитой инфраструктурой", — в беседе с Pravda. Ru подчеркнул эксперт.

Для сравнения, в первую тройку лидеров по динамике помимо Грозного вошли Сочи с ростом 8,3% и Барнаул, прибавивший 5,2%. Однако именно чеченская столица показала наиболее агрессивный тренд, что делает местный рынок крайне привлекательным для краткосрочных спекулятивных вложений, несмотря на общее охлаждение ликвидности в рыночных условиях других регионов.

Махачкала: парадокс самого доступного жилья

Столица Дагестана в феврале продемонстрировала рост на 4,2%, что позволило ей занять четвертое место по темпам подорожания. Цена "квадрата" здесь установилась на уровне 70,7 тыс. рублей. Примечательно, что, несмотря на активный рост, Махачкала сохраняет статус города с самым низким ценником на первичное жилье среди всех 70 участников исследования. Это создает уникальное окно возможностей для тех, кто ищет вход в недвижимость с минимальным порогом.

Город СКФО Рост за месяц (%)
Грозный +10,3%
Махачкала +4,2%
Ставрополь +1,4%
Владикавказ -2,4%

Низкая стоимость метра в Дагестане часто сопровождается вопросами к качеству и легальности застройки. Однако усиление контроля со стороны надзорных органов начинает менять ландшафт. Как рейтинги прозрачности в других северных городах помогают жильцам, так и в Махачкале системный подход постепенно вытесняет хаотичную застройку, что в долгосрочной перспективе лишь подстегнет цены.

Владикавказ и Ставрополь: разнонаправленные тренды

Ситуация в других столицах СКФО выглядит менее однозначно. Ставрополь показал умеренный рост на 1,4%, зафиксировав стоимость метра на отметке 113,4 тыс. рублей. В то же время Владикавказ стал исключением из общего кавказского тренда: здесь зафиксировано снижение цены на 2,4%, до 128,3 тыс. рублей. Столица Северной Осетии вошла в тройку лидеров по удешевлению жилья в России, что может быть связано с перенасыщением рынка или временной коррекцией после бурного роста прошлых периодов.

"Рынок Владикавказа сейчас проходит этап стабилизации. Снижение цен — это не признак кризиса, а скорее поиск равновесной точки между запросами застройщиков и реальными возможностями покупателей в условиях высокой ключевой ставки", — объясняет девелопер Артём Мельников.

Важно понимать, что на фоне коррекции цен во Владикавказе, требования к качеству объектов только растут. Покупатели все чаще обращают внимание на инженерные коммуникации и бесперебойность ресурсоснабжения, что становится критическим фактором при выборе лота в новых жилых комплексах.

Инвестиционный климат и стоимость лотов

Помимо цены квадратного метра, эксперты "Мира квартир" проанализировали среднюю стоимость квартиры (лота). Самый заметный рост вновь зафиксирован в Грозном — на 11,6%, что подняло средний чек за квартиру до 6,5 млн рублей. В Махачкале средняя цена объекта выросла на 2,1%, составив 3,7 млн рублей. В Ставрополе лоты подорожали незначительно — на 0,4%, до 6,4 млн рублей. Владикавказ и здесь показал отрицательную динамику: квартиры подешевели на 1%, в среднем до 8,9 млн рублей.

"При покупке жилья в регионах с активным ростом, таких как Грозный, крайне важно проводить профессиональную приемку. Спешка в строительстве часто ведет к скрытым дефектам, которые проявятся лишь спустя годы", — подметил инженер строительного контроля Роман Волков.

В целом по России цена квартиры выросла на 1% и составила 8,3 млн рублей. Таким образом, несмотря на стремительный рост в СКФО, большинство кавказских столиц (кроме Владикавказа) все еще предлагают лоты значительно дешевле среднероссийских значений. Это создает предпосылки для дальнейшего "догоняющего" роста, особенно если сотрудничество регионов и федеральные программы поддержки продолжат стимулировать экономику юга страны.

Ответы на популярные вопросы о рынке новостроек СКФО

Почему Грозный лидирует по росту цен на жилье?

Лидерство Грозного обусловлено сочетанием нескольких факторов: низкой базой прошлых лет, активным вводом современных ЖК бизнес-класса и высоким спросом со стороны местного населения, предпочитающего инвестировать сбережения в столичные квадратные метры.

Безопасно ли покупать квартиру в Махачкале по самой низкой цене?

Низкая цена в Махачкале часто связана с особенностями оформления разрешительной документации в прошлом. Сейчас ситуация меняется, но перед сделкой необходима тщательная юридическая проверка объекта на соответствие градостроительным нормам.

Продолжится ли падение цен во Владикавказе?

Скорее всего, мы наблюдаем временную коррекцию. Владикавказ остается логистическим и культурным хабом, что со временем вернет интерес инвесторов, особенно на фоне общего дефицита качественных площадей в республике.

Экспертная проверка: риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров, девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников, инженер строительного контроля (технический надзор) Роман Волков.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
