Тротуары вздохнули свободнее: электросамокаты в Астрахани обзавелись номерами для жалоб на лихачей

Индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России проходит через этап жесткой детерминации. То, что начиналось как хаотичный молодежный тренд и удобный способ "последней мили", трансформировалось в серьезный вызов для городской антропологии. Конфликт между скоростью и безопасностью на тротуарах заставил законодателей пересмотреть саму биомеханику взаимодействия пешеходов и водителей электросамокатов.
В Астрахани стартовал новый сезон аренды СИМ, который ознаменовался внедрением системы цифровой подотчетности. Теперь каждый электросамокат оснащен крупным идентификационным номером. Это решение направлено на деанонимизацию нарушителей: горожане могут мгновенно зафиксировать небезопасное вождение или езду вдвоем через мобильное приложение. Подобные меры призваны снизить уровень стресса у пешеходов, чье личное пространство регулярно нарушается "лихачами".
Параллельно с техническими нововведениями муниципальные власти переходят к стратегии пространственного ограничения. В Астрахани уже определены локации, где транспортная доступность не должна наносить ущерб безопасности отдыхающих. Полный запрет на движение СИМ введен на ключевых набережных и в скверах, а на ряде центральных улиц скорость принудительно ограничена до 10 километров в час, что физиологически ближе к темпу быстрого шага человека.
Масштабная реформа, запланированная на сентябрь 2026 года, призвана окончательно вывести электросамокаты из "серой зоны". Основным инструментом станет создание единого государственного реестра. В него попадут не только прокатные устройства, но и частные СИМ, мопеды и электровелосипеды. Регистрация подразумевает внесение данных о владельце и детальных технических характеристик каждого устройства, что упростит поиск виновных при возникновении правонарушений на дорогах.
Эволюция правил подразумевает и финансовую ответственность. За управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Важно отметить, что отказ от медицинского освидетельствования теперь юридически приравнивается к признанию факта опьянения. Такая мера направлена на купирование рисков, связанных с замедлением нейронных реакций водителя, что критично в условиях плотного пешеходного трафика.
"Введение государственного реестра — это запоздалая, но критически необходимая мера. Когда каждое устройство имеет 'цифровой след', ответственность водителя возрастает в геометрической прогрессии, особенно в вопросах профилактики столкновений", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Система контроля за эксплуатацией СИМ станет многоуровневой. Помимо цифрового реестра, особое внимание уделяется культуре парковки. Проблема брошенных самокатов, которые блокируют путь пешеходам и создают препятствия для благоустройства территорий, будет решаться через строгую привязку к разрешенным зонам стоянки. За несоблюдение условий использования сервиса пользователям грозят не только штрафы, но и полная блокировка аккаунтов.
Для предотвращения травматизма вводятся штрафы за "парное" катание. Поездка вдвоем на одном самокате существенно смещает центр тяжести устройства, делая его инертным и трудноуправляемым. Штраф за это нарушение составит 800 рублей. Такие санкции актуальны для всех регионов, где плотность движения СИМ превышает допустимые нормы безопасности.
|Тип нарушения
|Размер штрафа (руб.)
|Езда в состоянии опьянения
|1000 — 1500
|Перевозка пассажира (вдвоем)
|800
|Отказ от медосвидетельствования
|1000 — 1500
"Техническое состояние самоката напрямую влияет на тормозной путь и общую прогнозируемость маневра. Мы часто видим СИМ с изношенными колодками, что недопустимо при движении в потоке людей", — в беседе с Pravda. Ru подметил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Для мощных моделей электросамокатов рассматривается возможность внедрения обязательного страхования ответственности по типу ОСАГО. Это позволит гарантировать возмещение ущерба в случае ДТП, защищая права пострадавших пешеходов. Отсутствие полиса на мощное устройство будет классифицироваться как административное правонарушение.
Единые технические требования станут обязательными: исправные тормоза, наличие переднего и заднего света, звукового сигнала и светоотражающих элементов. Использование устройств с дефектами будет запрещено, а при выявлении критических неисправностей транспортное средство может быть изъято до их устранения. Это важный шаг к снижению аварийности на дорогах и тротуарах.
"С точки зрения права, наличие страховки снимает огромный пласт проблем при определении вины и оценке нанесенного вреда здоровью или имуществу. Это цивилизованный путь решения конфликтов", — рассказал Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.
Согласно действующим правилам, водитель СИМ обязан спешиться перед переходом проезжей части по пешеходному переходу. Пересечение дороги на самокате является нарушением, которое влечет за собой риск столкновения с автомобилем, водитель которого может не успеть среагировать на быстро движущийся объект.
Для большинства СИМ мощностью до 250 Вт водительское удостоверение не требуется. Однако для более мощных устройств правила могут приравнивать их к мопедам, что подразумевает наличие категории "М" и использование защитного шлема.
При отсутствии велосипедных дорожек движение разрешено по тротуарам и пешеходным зонам, но при условии, что вес СИМ не превышает 35 кг, а скорость движения не создает помех и опасности для пешеходов. В противном случае движение должно осуществляться по обочине или правому краю проезжей части (при соблюдении ряда условий).
