Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Тротуары вздохнули свободнее: электросамокаты в Астрахани обзавелись номерами для жалоб на лихачей

Россия » Юг » Астрахань

Индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России проходит через этап жесткой детерминации. То, что начиналось как хаотичный молодежный тренд и удобный способ "последней мили", трансформировалось в серьезный вызов для городской антропологии. Конфликт между скоростью и безопасностью на тротуарах заставил законодателей пересмотреть саму биомеханику взаимодействия пешеходов и водителей электросамокатов.

электросамокат
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
электросамокат

В Астрахани стартовал новый сезон аренды СИМ, который ознаменовался внедрением системы цифровой подотчетности. Теперь каждый электросамокат оснащен крупным идентификационным номером. Это решение направлено на деанонимизацию нарушителей: горожане могут мгновенно зафиксировать небезопасное вождение или езду вдвоем через мобильное приложение. Подобные меры призваны снизить уровень стресса у пешеходов, чье личное пространство регулярно нарушается "лихачами".

Параллельно с техническими нововведениями муниципальные власти переходят к стратегии пространственного ограничения. В Астрахани уже определены локации, где транспортная доступность не должна наносить ущерб безопасности отдыхающих. Полный запрет на движение СИМ введен на ключевых набережных и в скверах, а на ряде центральных улиц скорость принудительно ограничена до 10 километров в час, что физиологически ближе к темпу быстрого шага человека.

Новые стандарты СИМ с сентября 2026 года

Масштабная реформа, запланированная на сентябрь 2026 года, призвана окончательно вывести электросамокаты из "серой зоны". Основным инструментом станет создание единого государственного реестра. В него попадут не только прокатные устройства, но и частные СИМ, мопеды и электровелосипеды. Регистрация подразумевает внесение данных о владельце и детальных технических характеристик каждого устройства, что упростит поиск виновных при возникновении правонарушений на дорогах.

Эволюция правил подразумевает и финансовую ответственность. За управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Важно отметить, что отказ от медицинского освидетельствования теперь юридически приравнивается к признанию факта опьянения. Такая мера направлена на купирование рисков, связанных с замедлением нейронных реакций водителя, что критично в условиях плотного пешеходного трафика.

"Введение государственного реестра — это запоздалая, но критически необходимая мера. Когда каждое устройство имеет 'цифровой след', ответственность водителя возрастает в геометрической прогрессии, особенно в вопросах профилактики столкновений", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Государственный реестр и контроль опьянения

Система контроля за эксплуатацией СИМ станет многоуровневой. Помимо цифрового реестра, особое внимание уделяется культуре парковки. Проблема брошенных самокатов, которые блокируют путь пешеходам и создают препятствия для благоустройства территорий, будет решаться через строгую привязку к разрешенным зонам стоянки. За несоблюдение условий использования сервиса пользователям грозят не только штрафы, но и полная блокировка аккаунтов.

Для предотвращения травматизма вводятся штрафы за "парное" катание. Поездка вдвоем на одном самокате существенно смещает центр тяжести устройства, делая его инертным и трудноуправляемым. Штраф за это нарушение составит 800 рублей. Такие санкции актуальны для всех регионов, где плотность движения СИМ превышает допустимые нормы безопасности.

Тип нарушения Размер штрафа (руб.)
Езда в состоянии опьянения 1000 — 1500
Перевозка пассажира (вдвоем) 800
Отказ от медосвидетельствования 1000 — 1500

"Техническое состояние самоката напрямую влияет на тормозной путь и общую прогнозируемость маневра. Мы часто видим СИМ с изношенными колодками, что недопустимо при движении в потоке людей", — в беседе с Pravda. Ru подметил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Технический регламент и страховая ответственность

Для мощных моделей электросамокатов рассматривается возможность внедрения обязательного страхования ответственности по типу ОСАГО. Это позволит гарантировать возмещение ущерба в случае ДТП, защищая права пострадавших пешеходов. Отсутствие полиса на мощное устройство будет классифицироваться как административное правонарушение.

Единые технические требования станут обязательными: исправные тормоза, наличие переднего и заднего света, звукового сигнала и светоотражающих элементов. Использование устройств с дефектами будет запрещено, а при выявлении критических неисправностей транспортное средство может быть изъято до их устранения. Это важный шаг к снижению аварийности на дорогах и тротуарах.

"С точки зрения права, наличие страховки снимает огромный пласт проблем при определении вины и оценке нанесенного вреда здоровью или имуществу. Это цивилизованный путь решения конфликтов", — рассказал Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о эксплуатации СИМ

Можно ли ездить на электросамокате по пешеходному переходу?

Согласно действующим правилам, водитель СИМ обязан спешиться перед переходом проезжей части по пешеходному переходу. Пересечение дороги на самокате является нарушением, которое влечет за собой риск столкновения с автомобилем, водитель которого может не успеть среагировать на быстро движущийся объект.

Нужны ли права для управления обычным электросамокатом?

Для большинства СИМ мощностью до 250 Вт водительское удостоверение не требуется. Однако для более мощных устройств правила могут приравнивать их к мопедам, что подразумевает наличие категории "М" и использование защитного шлема.

Где разрешено движение на СИМ, если нет велодорожек?

При отсутствии велосипедных дорожек движение разрешено по тротуарам и пешеходным зонам, но при условии, что вес СИМ не превышает 35 кг, а скорость движения не создает помех и опасности для пешеходов. В противном случае движение должно осуществляться по обочине или правому краю проезжей части (при соблюдении ряда условий).

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы астрахань
Новости Все >
Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Чужие небеса становятся прозрачными: аналитический прорыв ускоряет поиск воды на других планетах
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Сейчас читают
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Туризм
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Садоводство, цветоводство
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Эволюция раскрыла тайный союз: кто на самом деле “влил” свои гены в современное человечество
Наука и техника
Эволюция раскрыла тайный союз: кто на самом деле “влил” свои гены в современное человечество
Популярное
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.

Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Последние материалы
Крымский теплый сезон несет скрытый яд: энцефалит поражает ствол мозга, нарушая дыхание
Культурный код Севастополя оживает заново: департамент удостоен федеральной благодарности за семейные ценности
Статус на бумаге — провал на деле: почему вьетнамское гостеприимство не выдержало проверку сервисом
Сахарный щит для клумбы: гены маленького растения превращают обычный сок в защиту от морозов
Шерсть как ледяная ловушка: как мокрый подшерсток собак крадет у организма пятую часть всей энергии
Стильные ногти 2026: как натуральность и необычные текстуры помогаю оставаться в тренде без лишних усилий
Когда внешность обманчива: 10 популярных собак, здоровье которых требует особой внимательности
Глаза не находят отдыха: искусственная палитра на стенах вынуждает мозг работать на износ
Тихий сентябрь манит лояльным прайсом: почему отдых в бархатный сезон стал самым выгодным предложением
Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.