Тени преступности рассеиваются: во Владикавказе уровень упал на 19 процентов за 2025 год

Снижение уровня преступности во Владикавказе на 19% в 2025 году стало центральной темой 22-й сессии Собрания представителей города. Начальник управления МВД по столице республики полковник Михаил Макаренко представил детальный отчет, подчеркнув, что по ведомственным критериям оценки местное управление удерживает лидерство в регионе на протяжении последних трех лет. Масштаб проделанной работы подтверждается статистикой: за двенадцать месяцев в дежурные части поступило более 69 тысяч обращений от граждан.

Особое внимание в докладе было уделено цифровой безопасности и защите подрастающего поколения. На фоне общероссийских вызовов, связанных с безопасностью в учебных заведениях, правоохранительные органы Владикавказа фиксируют позитивную динамику. Так, уровень киберпреступности в городе сократился на 32%. Несмотря на общие тенденции снижения преступности, городские власти и полиция нацелены на усиление профилактических мер.

Безопасность образовательной среды

Депутаты Собрания представителей выразили обеспокоенность случаями агрессии в российских школах. Михаил Макаренко подчеркнул, что во Владикавказе риски подобных инцидентов оцениваются как низкие, однако это не повод для ослабления контроля. Ключевым фактором предотвращения трагедий он назвал сочетание профессиональной физической охраны и глубокой психологической работы с учащимися. Качественная охрана в школах должна стать стандартом, исключающим возможность проноса опасных предметов.

"Безопасность детей — это комплексный процесс, где профилактика играет не меньшую роль, чем техническое оснащение. Важно вовремя выявлять деструктивные настроения через мониторинг и личное общение, создавая среду, в которой насилие становится невозможным", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил юрист по защите прав потребителей (маркетплейсы, услуги) Татьяна Федорова.

Помимо физической защиты, важным вектором остается работа в интернет-пространстве. Снижение показателей киберпреступности на треть свидетельствует об эффективности программ цифровой гигиены. Тем не менее, правоохранители продолжают фиксировать попытки вовлечения молодежи в противоправную деятельность через социальные сети, что требует постоянной бдительности как со стороны полиции, так и со стороны родителей.

Реформа управления и новые полномочия

На сессии также были приняты важные административные решения, направленные на оптимизацию городской инфраструктуры. Городское управление транспорта будет ликвидировано, а его функции перейдут профильному республиканскому комитету. Такая централизация призвана улучшить качество перевозок и синхронизировать логистику внутри региона. Аналогичные процессы по наведению порядка в транспортной сфере сейчас наблюдаются и в других субъектах, например, когда тарифы проезда корректируются для обеспечения устойчивой работы магистралей.

Показатель/Сфера Изменение в 2025 году Общий уровень преступности Снижение на 19% Киберпреступность Снижение на 32% Количество обращений в МВД Более 69 000

Новое направление получила и сфера беспилотных авиационных систем (БАС). Контроль за деятельностью БПЛА теперь возложен на управление дорожного строительства и организации дорожного движения администрации местного самоуправления (АМС). Это решение обусловлено растущей популярностью дронов. Ранее мы отмечали, что операторы дронов становятся важной частью технологического кадрового резерва страны, и Владикавказ встраивается в эту систему контроля.

"Передача полномочий на республиканский уровень часто позволяет привлечь дополнительное финансирование и внедрить единые стандарты качества, которые сложно поддерживать на уровне отдельных муниципалитетов", — в беседе с Pravda. Ru подметил эксперт по тарифам ЖКХ, специалист по структуре платежей и тарифному регулированию Артём Рабов.

Реформы во Владикавказе проходят на фоне общего усиления надзора за качеством городской среды в России. Подобно тому, как рейтинг УК в северных городах помогает выявить недобросовестных исполнителей, структурные изменения в транспортном блоке Владикавказа должны сделать систему управления более прозрачной и эффективной для горожан.

Ответы на популярные вопросы о безопасности во Владикавказе

Насколько безопасно отправлять ребенка в школу во Владикавказе?

По данным МВД, риски проявления агрессии в учебных заведениях города оцениваются как низкие. Ведомство активно внедряет профилактические программы и настаивает на обеспечении школ профессиональной охраной.

Как изменилась ситуация с мошенничеством в интернете?

В 2025 году зафиксировано значительное улучшение ситуации: уровень киберпреступности во Владикавказе упал на 32%, что выше среднего показателя снижения общего уровня преступности.

Кто теперь отвечает за общественный транспорт в городе?

Полномочия по организации транспортного обслуживания переданы от ликвидированного городского управления республиканскому комитету по транспорту.

