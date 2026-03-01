Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тихий монстр из зародыша: образование размером 12 см удалили без разрезов в Воронеже

Россия » Центр » Воронеж

Случай из практики воронежских хирургов БСМП №8 напоминает сюжет научно-фантастического фильма, однако для медицины это вполне объяснимая, хоть и редкая патология. 42-летняя пациентка обратилась за помощью с жалобами на хроническую усталость и постоянные тянущие боли в нижней части живота. Первичное обследование выявило объемное образование, которое по размеру сопоставимо с крупным апельсином.

Диагноз "тератома" подтвердился в ходе детальной диагностики. Эта опухоль уникальна своей антропологической и эмбриональной природой: она формируется из первичных зародышевых клеток, которые в процессе развития организма по ошибке "затихают" не там, где положено. Внутри такой капсулы могут находиться фрагменты тканей, которые в норме не должны присутствовать в яичниках: волосы, зубы, жировая клетчатка и даже зачатки конечностей или хрящей.

Несмотря на пугающее содержимое, подобные образования чаще всего доброкачественны. Однако их наличие создает серьезные риски для женского здоровья, так как опухоль может спровоцировать перекрут придатков или внутреннее кровотечение при разрыве капсулы. Воронежские врачи приняли решение о проведении высокотехнологичной операции.

В этом материале:

Ювелирная точность без разрезов

Сложность операции заключалась в том, чтобы извлечь 12-сантиметровое образование, сохранив при этом репродуктивную функцию женщины. Хирурги выбрали лапароскопический метод — современный стандарт, позволяющий проводить манипуляции через три небольших прокола. Это минимизирует травматизацию тканей и значительно сокращает путь к восстановлению, что крайне важно при сохранении гормонального фона пациентки.

"При удалении крупных кист яичника нашей приоритетной задачей является органосохраняющий подход. Мы стремимся не просто купировать симптомы, а оставить функционально активную ткань, чтобы женщина в будущем могла планировать беременность", — в разговоре с Pravda. Ru объяснила врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Благодаря использованию видеоэндоскопического оборудования врачи смогли отделить тератому от здоровых тканей яичника с точностью до миллиметра. После удаления гигантской опухоли орган был полностью восстановлен. Такая тактика позволяет избежать раннего климакса и сопутствующих проблем с обменом веществ, которые часто возникают после радикальных операций.

Почему внутри нас растут волосы и зубы

Тератома (от греческого teratos — "чудовище") возникает на этапе эмбриогенеза. Если в норме клетки делятся строго по плану, превращаясь в определенные органы, то при патологии часть клеток "заблудилась". Они сохраняют способность превращаться в любую ткань организма. Именно поэтому внутри яичника могут начать расти волосы или формироваться зубная эмаль — белки и ферменты организма считывают эти клетки как "свои" и обеспечивают их питанием.

Параметр Характеристика патологии
Происхождение Эмбриональные зачаточные клетки
Состав капсулы Волосы, жир, хрящи, зубы, кожа
Риск малигнизации Низкий (обычно доброкачественные)
Симптомы Боли, увеличение живота, усталость

Часто такие опухоли годами не проявляют себя, пока не достигают критических размеров. Дискомфорт начинается тогда, когда образование начинает сдавливать соседние органы ЖКТ. В некоторых случаях это может привести к нарушению здоровья кишечника или мочевого пузыря.

"Обнаружение тератомы на плановом осмотре — это всегда повод для оперативного лечения, даже если она не болит. Тератомы не поддаются консервативной терапии и склонны к постоянному росту, что может закончиться экстренной госпитализацией", — в беседе с Pravda. Ru подметила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Шанс на материнство и сроки реабилитации

Для 42-летней жительницы Воронежа исход операции оказался благоприятным. Уже через 3-5 дней после лапароскопии ее выпишут из стационара под наблюдение участкового врача. Современные методы позволяют организму восстанавливаться крайне быстро: через пару недель исчезнет дискомфорт, а через полгода, при условии успешного заживления тканей, женщина сможет планировать беременность.

Важным аспектом послеоперационного периода является контроль за состоянием оставшейся ткани яичника. Рецидивы тератом случаются редко, однако мониторинг необходим. Врачи рекомендуют регулярно проходить УЗИ-скрининг и следить за показателями биохимии крови, чтобы вовремя заметить любые изменения в работе эндокринной системы.

"Сохранение репродуктивного потенциала в зрелом возрасте требует особого внимания к качеству питания и образу жизни после операции. Важно избегать резкого дефицита нутриентов, чтобы поддержать регенерацию", — рассказал нутрициолог Алексей Дорофеев.

Данный случай в очередной раз подтверждает важность регулярной диспансеризации. Многие женщины списывают боли в животе и упадок сил на стресс или сезонные изменения, в то время как истинная причина может требовать хирургического вмешательства.

Ответы на популярные вопросы о тератоме

Может ли тератома рассосаться сама?

Нет, тератома состоит из сформированных тканей (волос, зубов, жира), которые не могут исчезнуть под влиянием лекарств или времени. Единственный способ лечения — хирургический.

Как часто нужно проверяться, чтобы найти такую опухоль?

Достаточно проходить профилактический осмотр у гинеколога и делать УЗИ органов малого таза один раз в год.

Связано ли это с раком?

В большинстве случаев тератомы яичников у взрослых женщин доброкачественные (зрелые тератомы). Однако существует риск перерождения, поэтому удаленную опухоль всегда отправляют на гистологическое исследование.

Экспертная проверка: врач-акушер-гинеколог (беременность, репродуктивное здоровье) Ольга Нестерова, врач-терапевт (доказательная профилактика, диспансеризация) Анна Кузнецова, нутрициолог (спортивное и бытовое питание) Алексей Дорофеев.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
