Петр Дерябин

Мякиш плотно сплёлся в триумф: Клинцовский хлебокомбинат возглавила ржано-пшеничные лидеры Брянской области

Россия » Центр » Брянск

Хлебопекарная отрасль традиционно считается фундаментом продовольственной безопасности регионов, объединяя в себе древние традиции и современные биохимические технологии. На недавнем совещании в Брянской области, которое открылось масштабной выставкой-дегустацией, качество местной продукции было подвергнуто строгому профессиональному анализу. Заместитель губернатора Борис Грибанов отметил, что кондитерские и хлебобулочные изделия — это не просто товар, а стратегический ресурс.

Фото: https://ru.freepik.com by stockking is licensed under Free
Конкурсная оценка предприятий региона позволила выявить лидеров, чьи технологические процессы обеспечивают наилучшие органолептические показатели. В условиях современных рыночных вызовов, когда индустриальный сектор требует постоянной модернизации, брянские хлебопеки демонстрируют стабильность качества. Особое внимание было уделено работе Унечского хлебокомбината, который подтвердил свой высокий статус на региональном уровне.

Лидеры производства ржано-пшеничных сортов

Ржано-пшеничный хлеб — это сложный продукт с точки зрения микробиологии брожения. Победителем в этой номинации стал ОАО "Клинцовский хлебокомбинат", чей подход к рецептуре был признан наиболее эталонным. Конкуренция в этом сегменте крайне высока, так как потребитель ориентируется на плотность мякиша и специфический аромат, достигаемый за счет правильной работы заквасок.

"Стабильность качества в хлебопечении напрямую зависит от жесткого соблюдения технологических регламентов и отсутствия хаоса в управлении производством", — в беседе с Pravda. Ru подметил комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Второе место разделили ОАО "Дятьково-Хлеб" и АО "Унечахлебокомбинат". Унечское предприятие показало впечатляющие результаты, закрепившись в тройке лидеров благодаря сбалансированному вкусу продукции. Замкнул призовую тройку ОАО "Брянский хлебокомбинат №1", который также продемонстрировал соответствие строгим стандартам качества.

Лучшие образцы пшеничной выпечки

В номинации "Батон из муки пшеничной высшего сорта" акцентировалось внимание на пористости и эластичности теста. Здесь пальма первенства досталась ОАО "Брянский хлебокомбинат №1". Это подчеркивает многогранность предприятия, способного лидировать в разных сегментах рынка. Второе место занял ОАО "Бежицкий хлебокомбинат", а почетное третье место досталось ОАО "Трубчевскхлеб".

Предприятие Основное достижение в конкурсе
Клинцовский хлебокомбинат 1-е место (ржано-пшеничный хлеб)
Унечахлебокомбинат 2-е место (высокая стабильность рецептуры)
Брянский хлебокомбинат №1 1-е место (пшеничные батоны)

Эксперты отмечают, что успех этих предприятий связан не только с мастерством пекарей, но и с эффективным финансовым управлением. Когда тарифы на логистику и сырье растут, удерживать планку качества без ущерба для рентабельности становится искусством менеджмента.

"Для устойчивого развития любого производства сегодня крайне важна прозрачная отчетность и понимание дивидендной политики, что позволяет привлекать инвестиции в обновление печей и автоматизацию", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил финансовый аналитик Никита Волков.

Социальная миссия хлебопекарных предприятий

Помимо производственных достижений, брянские хлебопеки активно участвуют в социальной жизни страны. Было отмечено, что предприятия регулярно оказывают гуманитарную помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции. Свежий хлеб и кондитерские изделия доставляются бойцам, что является важным фактором моральной поддержки и обеспечения качественного питания.

Такая деятельность требует не только организационных ресурсов, но и четкого правового сопровождения, чтобы гуманитарные потоки были оформлены надлежащим образом. В условиях, когда наставничество и передача опыта становятся государственными приоритетами, работа хлебокомбинатов с молодежью и ветеранами отрасли заслуживает отдельного упоминания.

"Любая благотворительная деятельность бизнеса должна быть юридически выверена, чтобы исключить налоговые риски и обеспечить целевое использование ресурсов", — рассказал налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о продукции хлебокомбинатов

Как определяется качество хлеба на конкурсах?

Эксперты оценивают внешний вид (форму, цвет корки), состояние мякиша (пропеченность, пористость, эластичность), а также вкус и запах продукта. Лабораторные исследования также проверяют влажность, кислотность и содержание сахара.

Почему Унечский хлебокомбинат занял именно второе место?

Второе место в такой конкурентной среде — результат высокого уровня технологий. Разрыв между участниками часто составляет доли баллов, и решающую роль могут сыграть нюансы ароматики закваски или плотность структуры хлеба.

Влияет ли логистика на конечную цену хлеба в Брянской области?

Безусловно, транспортные расходы и инфраструктурные факторы региона напрямую влияют на себестоимость, однако крупные комбинаты стараются минимизировать эти издержки за счет объемов производства.

Экспертная проверка: комплаенс-офицер Ксения Руднева, финансовый аналитик Никита Волков, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы брянская область
