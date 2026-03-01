Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Логистика экстренной медицины ускоряется: Свердловская область реновирует педиатрическую службу

Система здравоохранения Свердловской области вступает в фазу масштабной технологической реновации. Согласно планам профильного министерства, 2026 год станет отправной точкой для глубокой модернизации педиатрической службы, где фокус сместится с простого ремонта на внедрение высокотехнологичных медицинских решений. Заместитель губернатора Татьяна Савинова, анализируя годовые отчеты, подчеркнула, что биометрическая доступность и структурный комфорт станут новыми стандартами для региона.

Особое внимание уделяется переоснащению диагностического звена и оптимизации логистики внутри лечебных учреждений. В условиях роста запроса на прецизионную медицину, регион инвестирует в расширение парка тяжелой техники, такой как аппараты МРТ, что напрямую коррелирует с общероссийским трендом на раннюю диагностику сложных патологий. Параллельно с техническим обновлением идет работа по улучшению маршрутизации пациентов в экстренных ситуациях.

Новая архитектура приемного покоя в "девятке"

Детская городская клиническая больница (ДГКБ) №9 ожидает радикальную смену пространственной концепции. Приемное отделение, которое является "входными воротами" экстренной медицины, подвергнется полной реконструкции.

Проект предполагает создание безбарьерной среды и разделение потоков пациентов, что критически важно в периоды сезонных вспышек инфекций, о чем часто предупреждает врач-инфекционист Светлана Полякова.

На период работ отделение временно интегрируют в площади первого этажа, где сейчас располагается хирургия.

"Реорганизация приемного покоя — это не только про новые стены, это про сокращение времени 'золотого часа'. Правильная логистика позволяет медикам быстрее переходить к манипуляциям, минуя бюрократические и пространственные заторы", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Переустройство коснется и психологического комфорта. Современные стандарты подразумевают наличие специализированных зон отдыха для родителей и игровых модулей для детей, что значительно снижает уровень стресса перед госпитализацией. Такие меры способствуют более эффективной адаптации маленьких пациентов к стационарному лечению.

Цифровая точность: второй МРТ для детской областной больницы

Одним из ключевых этапов программы 2026 года станет поставка дополнительного комплекса магнитно-резонансной томографии в Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ). До настоящего момента нагрузка ложилась на единственный аппарат, что создавало очереди на плановые исследования.

Расширение диагностической базы позволит более оперативно выявлять патологии центральной нервной системы, что крайне важно для таких специалистов, как врач-невролог Артём Синицын.

Объект модернизации Планируемое изменение
ДГКБ №9 Капитальный ремонт и перепланировка приемного покоя
ОДКБ (Областная больница) Установка второго аппарата МРТ экспертного класса
Детская служба в целом Масштабное обновление медицинского инструментария

Внедрение второго аппарата МРТ также снизит нагрузку на бюджеты семей, которым ранее приходилось обращаться в частные центры для ускорения процесса обследования. Современная диагностика в рамках ОМС становится более доступной, что вписывается в общую стратегию развития здравоохранения, направленную на увеличение продолжительности активной жизни и своевременную диспансеризацию населения.

"Применение МРТ в педиатрии требует не только современного оборудования, но и высокой квалификации персонала. Расширение парка техники позволяет сократить время ожидания, что при наследственных заболеваниях может стать решающим фактором", — в беседе с Pravda. Ru рассказала врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о переоснащении детских больниц

Процесс модернизации вызывает закономерный интерес у жителей региона, касающийся доступности медпомощи во время ремонтов.

Будет ли прекращен прием пациентов в ДГКБ №9 во время ремонта?

Нет, медицинская помощь будет оказываться в полном объеме. Приемный покой временно переедет на первый этаж в помещения хирургического отделения.

Кто сможет пройти обследование на новом МРТ в ОДКБ?

Обследование доступно для всех юных жителей Свердловской области по направлению лечащего врача в рамках программы госгарантий.

Как переоснащение отразится на квалификации врачей?

Параллельно с закупкой техники министерство реализует программы повышения квалификации для работы на новом оборудовании.

Экспертная проверка: врач-терапевт (доказательная профилактика, диспансеризация) Анна Кузнецова, врач-инфекционист (сезонные инфекции, кишечные инфекции) Светлана Полякова, врач-анестезиолог-реаниматолог (тяжёлые состояния, ОИТ) Роман Белов.
