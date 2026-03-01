Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Зима крадёт весенний март: Тюмень накроют арктические морозы до минус 23 ночью в первую неделю

Россия » Урал » Тюмень

Весеннее равноденствие в этом году не принесет жителям Тюмени долгожданного тепла. Согласно обновленным метеорологическим картам, регион окажется в эпицентре борьбы арктических воздушных масс и постепенно прогревающихся южных потоков. Антропологическое стремление человека к сезонному обновлению в марте натолкнется на суровую физику атмосферных фронтов: зима официально продлевает свои полномочия еще на несколько недель.

Снежная дорога
Фото: https://unsplash.com by kokouvi Essena is licensed under Free
Снежная дорога

Синоптики отмечают, что климатическая норма марта сама по себе является переходной и нестабильной, однако текущий прогноз указывает на аномальное отклонение. На фоне глобальных изменений климата, которые часто обсуждают метеозависимость и погодные экстремумы, Тюмень рискует столкнуться с одним из самых холодных стартов весны за последние десятилетия.

Особое внимание стоит уделить количеству осадков. После того как прошлая зима была признана рекордной по уровню снежного покрова, март продолжит эту тенденцию, создавая дополнительную нагрузку на городские службы и инфраструктуру. Высокая влажность в сочетании с низкими температурами сформирует специфический микроклимат, требующий повышенного внимания к вопросам профилактики простудных заболеваний.

Температурный режим первой половины месяца

По прогнозам экспертов, среднемесячная температура в Тюмени окажется на 1–2 градуса ниже многолетних значений. В первой декаде марта город накроет волна арктического холода. Ночные температуры в период с 1 по 6 марта будут опускаться до –20…–23 градусов, что сопоставимо с суровыми январскими показателями. Дневной прогрев также будет минимальным, колеблясь в диапазоне от –5 до –15 градусов.

"Вероятность теплого месяца крайне низка. В первой половине марта мы ожидаем устойчивое преобладание отрицательных температур, при этом наиболее жесткие морозы придутся на первую неделю месяца", — в разговоре с Pravda.Ru подметил метеоролог Сергей Баранов.

Стабилизация атмосферного давления и постепенный отход холодного антициклона ожидаются лишь после Международного женского дня. С 8 марта температурный фон начнет медленно выравниваться, однако резкого перехода к плюсовым значениям не прогнозируется. Это важный фактор для коммунальных сетей, так как перепады температур могут спровоцировать аварии на сетях из-за подвижек грунта и обледенения.

Аномальные осадки и снежная нагрузка

Март в Тюмени обещает быть не только холодным, но и крайне снежным. Синоптики прогнозируют выпадение до 35–40 миллиметров осадков, что почти в два раза превышает среднюю норму в 22 миллиметра. Такая интенсивность снегопадов при сохранении низких температур приведет к накоплению критической массы снега на крышах и дорогах, требуя бдительности в вопросах безопасности городской среды.

Период/Показатель Прогноз на март
Ночные температуры (1–6 марта) –20…–23 °C
Ожидаемые осадки 35–40 мм (при норме 22 мм)
Среднее отклонение от нормы на 2 градуса ниже

"Избыток осадков в марте — это серьезный вызов для экосистемы региона. При резком таянии в будущем это может повлиять на качество воды в водоемах из-за активного стока", — в беседе с Pravda.Ru рассказал эколог Денис Поляков.

Для жителей региона такая погода означает необходимость продления зимнего режима эксплуатации автомобилей. Обледенение трасс, как и в случае с платной трассой М-12 в центральных регионах, требует особого контроля за состоянием дорожного покрытия. Физика сцепления шин с подмороженным асфальтом при избытке свежевыпавшего снега остается крайне нестабильной.

Итоги февраля и климатический контекст

Прошедший февраль заложил фундамент для холодного марта. Хотя температурные рекорды не были побиты, месяц оказался аномально влажным. Выпало 27 миллиметров снега, что на 71% превысило норму. Такая инерция природных процессов не позволяет весне быстро вступить в свои права. Ученые рассматривают эти явления как часть циклической перестройки атмосферы.

"Мы наблюдаем затяжную зимнюю фазу, вызванную блокирующими антициклонами. Это естественный процесс, хотя для жителей города он оборачивается дискомфортом и дополнительными расходами на жилье в плане отопления", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Тюмень не одинока в своих климатических испытаниях. Эту зиму уже называют самой снежной за последние 200 лет во многих регионах России. Подобные аномалии заставляют городские власти и экспертов пересматривать подходы к благоустройству и содержанию территорий, учитывая риски длительных заморозков и обильных снегопадов весной.

Ответы на популярные вопросы о погоде в Тюмени

Когда в Тюмени начнется реальное потепление?

Согласно текущим моделям, плавное повышение температуры начнется после 8 марта, однако устойчивый переход через ноль в сторону плюсовых значений ожидается не ранее третьей декады месяца.

Будут ли в марте сильные магнитные бури?

Начало марта может сопровождаться повышенной солнечной активностью. Прогнозы указывают на возможную солнечную активность, способную повлиять на метеозависимых людей в первые дни месяца.

Стоит ли ожидать паводка из-за обильного снега?

Большой запас снега (на 71% выше нормы в феврале и прогнозный избыток в марте) создает предпосылки для активного половодья. Все будет зависеть от скорости повышения температуры в апреле.

Читайте также

Экспертная проверка: метеоролог Сергей Баранов, эколог Денис Поляков, учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы тюмень погода прогноз погоды
Новости Все >
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Чужие небеса становятся прозрачными: аналитический прорыв ускоряет поиск воды на других планетах
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Пособия и пенсии пересчитают по новым формулам: март изменит привычные суммы
Сейчас читают
Эволюция раскрыла тайный союз: кто на самом деле “влил” свои гены в современное человечество
Наука и техника
Эволюция раскрыла тайный союз: кто на самом деле “влил” свои гены в современное человечество
Биохимия комфорта против счетов ЖКХ: прагматичный побег из Бурятии стал массовым феноменом
Новости Улан-Удэ
Биохимия комфорта против счетов ЖКХ: прагматичный побег из Бурятии стал массовым феноменом
Популярное
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.

Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Солнце швыряет разряд сквозь воздух: верхние слои атмосферы давят на трещины в земле силой приливов
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Последние материалы
Тепловая артерия Архангельска оживает: четвертый вывод ТЭЦ мощностью за 200 Гкал/ч питает новые кварталы Майской Горки и Соломбалы
Бетонная ловушка для тока: ошибки бывалых самодельщиков, которые нельзя повторять дома
Светлогорск дышит интенсивно: 11 рейсов в день связывают побережье с Калининградом в марте
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Пасеки седеют под северным ветром: средний возраст вологодских пчеловодов превысил 60 лет, угрожая чистоте среднерусской пчелы
Гусеницы оживили лесные тропы: череповецкие машины спасают северных оленей от браконьеров в Керженской чаще
Псков притягивает заводы трех округов: форум запускает кооперацию для цепочек поставок
Кишка без нервов оживает тайно: петербургские хирурги провели бесшовную операцию семимесячному оренбуржцу
Сетчатка недоношенных крепнет лазером: новгородский кабинет останавливает слепоту в критические недели жизни
Ледяные глыбы обретают полет: крыши Петрозаводска превратили улицы в зоны смертельного риска
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.