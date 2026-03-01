Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Новые автобусы стали экспонатами: Ханты-Мансийск парализован нехваткой метана на морозных остановках

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Утро в конце февраля в Ханты-Мансийске превратилось в испытание на прочность для тысяч горожан. Масштабный транспортный сбой, вызванный отсутствием топлива для новых газомоторных автобусов, оставил людей на остановках в условиях сурового северного мороза. Ситуация, которую местные жители назвали «апогеем бездействия», обнажила глубокий разрыв между закупкой инновационной техники и готовностью городской инфраструктуры к её эксплуатации.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Проблема не является внезапной: еще в прошлом году власти отчитались о пополнении парка современными машинами, работающими на метане. Однако, как показала практика, завести современные системы без соответствующей заправочной базы невозможно. Жители Югры, столкнувшиеся с тем, что половина подвижного состава просто не вышла на линии, потребовали ответов от руководства региона, указывая на системный кризис в управлении муниципальным транспортом.

Газовый дефицит: почему новые автобусы остались в депо

Причиной остановки движения стала тривиальная нехватка метана. Газомоторные автобусы, призванные улучшить экологическую обстановку и снизить затраты на перевозки, оказались заложниками логистической ошибки. В отличие от дизельной техники, которую можно заправить практически на любой станции, газовые машины требуют специализированных АГНКС, которых в окружной столице катастрофически не хватает.

"Ситуация, когда техника закупается раньше, чем готовится база для её обслуживания, к сожалению, типична для многих регионов. Это приводит к тому, что даже технические неисправности отступают на второй план перед невозможностью банальной заправки", — в беседе с Pravda.Ru объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Мэрия города подтвердила факт сбоя, сославшись на «технические причины» в поставке топлива. Пока чиновники приносили извинения, горожане были вынуждены самостоятельно искать способы добраться до работы, используя такси или попутный транспорт. Подобные инциденты подрывают доверие к программе обновления автопарка, превращая «хвалёные автобусы» в памятники неэффективному планированию.

Реакция жителей и молчание администрации

Гневные обращения посыпались в адрес губернатора Югры Руслана Кухарука. Жители напрямую связывают коллапс с работой мэра Максима Ряшина, обвиняя городскую администрацию в игнорировании многомесячных проблем. Если раньше транспорт работал с перебоями, то 26 февраля наступил фактический паралич системы. Это особенно критично, учитывая низкие температуры, при которых ожидание на открытом воздухе становится опасным для здоровья.

Параметр ситуации Текущий статус
Количество новых автобусов на метане 31 единица (по данным ОНФ)
Наличие АГНКС в городе Отсутствуют (снабжение через госзакупки)
Причина сбоя 26 февраля Нарушение графика поставки газа

Горожане напоминают, что власти регулярно отчитываются о закупках, но реальное количество машин на линиях постоянно сокращается. Вопросы о том, почему рынок автомобилей в муниципальном секторе оказывается настолько непластичным, остаются без внятных ответов. Администрация рекомендует отслеживать автобусы в мессенджерах, что мало помогает, когда транспорт физически не может выйти из депо.

Инфраструктурный тупик: десятилетие нереализованных планов

Корень проблемы уходит в 2013 год, когда было подписано соглашение о синхронизации развития газомоторной инфраструктуры. За десять лет город так и не обзавелся собственной заправкой. В итоге снабжение осуществляется через сложные схемы госзакупок топлива, которые крайне чувствительны к любым сбоям в логистике. Это напоминает ситуацию на вторичном рынке, где популярные седаны могут стать обузой из-за отсутствия ликвидных запчастей или сервиса.

"Логистика перевозки сжатого газа — это сложный процесс, требующий жесткого соблюдения графиков. Любая накладка при отсутствии стационарной станции в городе моментально парализует парк", — подчеркнул логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов в разговоре с Pravda.Ru.

Интересно, что в соседнем Сургуте прокуратура уже нашла нарушения в организации перевозок после аналогичных жалоб. В Ханты-Мансийске же надзорные органы пока сохраняют молчание, несмотря на то, что ситуация достигла критической отметки. Без системного решения вопроса с АГНКС новые автобусы продолжат работать в режиме «лотереи», а не стабильного общественного сервиса, что недопустимо для столицы автономного округа.

"Безопасность перевозок — это не только исправные автомобильные системы, но и предсказуемость работы транспорта. Когда люди стоят часами на морозе, это уже вопрос угрозы жизни и здоровью", — подметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв в беседе с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о коллапсе в Ханты-Мансийске

Почему автобусы в Ханты-Мансийске работают на газу?

Это часть федеральной и региональной программ по переходу на экологичное и экономичное топливо. Метан дешевле бензина, но требует специальной инфраструктуры, которой в городе пока нет.

Куда делись 40 новых автобусов, закупленных ранее?

Часть из них простаивает из-за невозможности заправки или технических неисправностей, связанных с эксплуатацией в северных условиях без должной базы обслуживания.

Как узнать, придет ли автобус в мороз?

Администрация предлагает использовать диспетчерские службы в мессенджерах, однако в дни массовых сбоев информация там может обновляться с задержкой.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и transportных маршрутов Денис Крылов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы ханты-мансийск общественный транспорт
