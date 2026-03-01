Новые автобусы стали экспонатами: Ханты-Мансийск парализован нехваткой метана на морозных остановках

Утро в конце февраля в Ханты-Мансийске превратилось в испытание на прочность для тысяч горожан. Масштабный транспортный сбой, вызванный отсутствием топлива для новых газомоторных автобусов, оставил людей на остановках в условиях сурового северного мороза. Ситуация, которую местные жители назвали «апогеем бездействия», обнажила глубокий разрыв между закупкой инновационной техники и готовностью городской инфраструктуры к её эксплуатации.
Проблема не является внезапной: еще в прошлом году власти отчитались о пополнении парка современными машинами, работающими на метане. Однако, как показала практика, завести современные системы без соответствующей заправочной базы невозможно. Жители Югры, столкнувшиеся с тем, что половина подвижного состава просто не вышла на линии, потребовали ответов от руководства региона, указывая на системный кризис в управлении муниципальным транспортом.
Причиной остановки движения стала тривиальная нехватка метана. Газомоторные автобусы, призванные улучшить экологическую обстановку и снизить затраты на перевозки, оказались заложниками логистической ошибки. В отличие от дизельной техники, которую можно заправить практически на любой станции, газовые машины требуют специализированных АГНКС, которых в окружной столице катастрофически не хватает.
"Ситуация, когда техника закупается раньше, чем готовится база для её обслуживания, к сожалению, типична для многих регионов. Это приводит к тому, что даже технические неисправности отступают на второй план перед невозможностью банальной заправки", — в беседе с Pravda.Ru объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Мэрия города подтвердила факт сбоя, сославшись на «технические причины» в поставке топлива. Пока чиновники приносили извинения, горожане были вынуждены самостоятельно искать способы добраться до работы, используя такси или попутный транспорт. Подобные инциденты подрывают доверие к программе обновления автопарка, превращая «хвалёные автобусы» в памятники неэффективному планированию.
Гневные обращения посыпались в адрес губернатора Югры Руслана Кухарука. Жители напрямую связывают коллапс с работой мэра Максима Ряшина, обвиняя городскую администрацию в игнорировании многомесячных проблем. Если раньше транспорт работал с перебоями, то 26 февраля наступил фактический паралич системы. Это особенно критично, учитывая низкие температуры, при которых ожидание на открытом воздухе становится опасным для здоровья.
|Параметр ситуации
|Текущий статус
|Количество новых автобусов на метане
|31 единица (по данным ОНФ)
|Наличие АГНКС в городе
|Отсутствуют (снабжение через госзакупки)
|Причина сбоя 26 февраля
|Нарушение графика поставки газа
Горожане напоминают, что власти регулярно отчитываются о закупках, но реальное количество машин на линиях постоянно сокращается. Вопросы о том, почему рынок автомобилей в муниципальном секторе оказывается настолько непластичным, остаются без внятных ответов. Администрация рекомендует отслеживать автобусы в мессенджерах, что мало помогает, когда транспорт физически не может выйти из депо.
Корень проблемы уходит в 2013 год, когда было подписано соглашение о синхронизации развития газомоторной инфраструктуры. За десять лет город так и не обзавелся собственной заправкой. В итоге снабжение осуществляется через сложные схемы госзакупок топлива, которые крайне чувствительны к любым сбоям в логистике. Это напоминает ситуацию на вторичном рынке, где популярные седаны могут стать обузой из-за отсутствия ликвидных запчастей или сервиса.
"Логистика перевозки сжатого газа — это сложный процесс, требующий жесткого соблюдения графиков. Любая накладка при отсутствии стационарной станции в городе моментально парализует парк", — подчеркнул логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов в разговоре с Pravda.Ru.
Интересно, что в соседнем Сургуте прокуратура уже нашла нарушения в организации перевозок после аналогичных жалоб. В Ханты-Мансийске же надзорные органы пока сохраняют молчание, несмотря на то, что ситуация достигла критической отметки. Без системного решения вопроса с АГНКС новые автобусы продолжат работать в режиме «лотереи», а не стабильного общественного сервиса, что недопустимо для столицы автономного округа.
"Безопасность перевозок — это не только исправные автомобильные системы, но и предсказуемость работы транспорта. Когда люди стоят часами на морозе, это уже вопрос угрозы жизни и здоровью", — подметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв в беседе с Pravda.Ru.
Это часть федеральной и региональной программ по переходу на экологичное и экономичное топливо. Метан дешевле бензина, но требует специальной инфраструктуры, которой в городе пока нет.
Часть из них простаивает из-за невозможности заправки или технических неисправностей, связанных с эксплуатацией в северных условиях без должной базы обслуживания.
Администрация предлагает использовать диспетчерские службы в мессенджерах, однако в дни массовых сбоев информация там может обновляться с задержкой.
