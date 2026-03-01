Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пасеки седеют под северным ветром: средний возраст вологодских пчеловодов превысил 60 лет, угрожая чистоте среднерусской пчелы

Пчеловодство в Вологодской области столкнулось с серьезным антропологическим вызовом: отрасль стремительно «стареет», а демографическая яма в сельских территориях не позволяет оперативно восполнить кадровый дефицит. Согласно последним данным, средний возраст владельца пасеки в регионе превысил 60-летний рубеж. Эта тенденция ставит под угрозу сохранение уникальной вологодской популяции среднерусской пчелы, чья генетическая чистота уже страдает от бесконтрольного скрещивания.

Зимовка пчел
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Зимовка пчел

Сегодня на Вологодчине функционирует около 2 тысяч пчеловодческих хозяйств, что вдвое меньше показателей десятилетней давности. Из них лишь 10 объектов относятся к категории крупных предприятий, около 110 — к малым, а основной массив (более 88%) по-прежнему удерживают личные подсобные хозяйства. Такой перекос в сторону частного сектора делает отрасль крайне уязвимой перед лицом экономических изменений и отсутствия преемственности поколений.

Динамика производства меда и структура пасек

Общий объем производства меда в регионе сейчас составляет около 140 тонн ежегодно. Пчеловоды традиционно ориентируются на кипрейно-малиновые сорта, вересковый мед и разнотравье. Основной производственный потенциал сосредоточен в пяти ключевых округах: Вологодском, Череповецком, Тарногском, Грязовецком и Шекснинском. Однако, если взглянуть на ретроспективу, масштаб потерь становится очевидным.

В 2014 году в области насчитывалось порядка 4 тысяч хозяйств, которые содержали 23 тысячи пчелосемей. Тогда регион выдавал почти 200 тонн продукции. Сегодня количество пчелиных семей сократилось до 17 569. На этом фоне наблюдается интересная структурная трансформация: доля ЛПХ медленно снижается (с 97,6% до 88,6%), в то время как вклад фермеров (ИП) и крупных организаций начал расти, достигнув в совокупности 11,4%. Это может свидетельствовать о попытках профессионализации отрасли, хотя темпы этого процесса не перекрывают общий упадок.

"Статистика показывает, что отрасль нуждается в институциональной поддержке, так как мелкие производители первыми уходят с рынка при изменении макроэкономических условий", — в беседе с Pravda.Ru объяснил экономист по рынку труда Ирина Костина.

Почему молодежь игнорирует пчеловодство

Биологические ритмы пчеловодства требуют колоссальных трудозатрат и глубокого понимания этологии насекомых. Молодое поколение зачастую рассматривает эту деятельность как низкодоходную и сопряженную с высокими рисками, такими как гибель пчел от пестицидов или неблагоприятные климатические условия. В условиях, когда рынок недвижимости диктует свои правила, молодежь предпочитает более стабильные городские профессии.

Тем не менее, пчеловодство остается важным элементом экосистемы региона. Для тех, кто решит заняться агробизнесом, важно понимать юридические аспекты оформления пасек и защиты своих прав в случае конфликтов с крупными агрохолдингами. Правильное оформление земли и регистрация семей — критический шаг для получения государственных субсидий и защиты интересов при обработке полей химикатами.

Параметр развития Значение / Состояние
Количество хозяйств (текущее) Около 2 000
Объем сбора меда в год 140 тонн
Средний возраст пчеловода Старше 60 лет
Доля крупных предприятий 3,4%

"Для защиты семейного дела и пасеки от внешних угроз крайне важно вовремя оформлять правоустанавливающие документы и фиксировать любые изменения в реестрах", — подметила юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Генетическая эрозия среднерусской пчелы

Вологодская область исторически является ареалом уникальной среднерусской пчелы, адаптированной к суровым северным зимам. К сожалению, сегодня происходит процесс метизации: пчеловоды завозят южные породы — серых горных кавказских и карпатских пчел. Это ведет к потере аутентичных признаков популяции, что в долгосрочной перспективе может снизить устойчивость местных семей к болезням и морозам. Так же, как контролируемый шум влияет на стабильность систем, генетическое разнообразие требует строгого баланса.

Современные технологии, включая беспилотные системы для мониторинга цветения медоносов, могли бы модернизировать отрасль, но отсутствие притока квалифицированных кадров тормозит инновации. Без системной работы по сохранению племенного ядра вологодская пчела рискует раствориться в помесях, что негативно скажется на качестве и уникальных свойствах местного меда.

"Любое производство, будь то мед или медикаменты, где наблюдается взлет показателей, требует строгого соблюдения технологий и защиты интеллектуальной собственности, если речь идет о селекции", — подчеркнул юрист по интеллектуальной собственности Виктория Лебедева.

Ответы на популярные вопросы о пчеловодстве в Вологодской области

Почему сокращается общее число пасек?

Основная причина — демографическая. Большинство владельцев пасек достигли пенсионного возраста, а молодежь не спешит в отрасль из-за ее трудоемкости и специфики реализации продукции.

Где в регионе производят больше всего меда?

Лидерами по количеству ульев остаются Вологодский, Череповецкий, Тарногский, Грязовецкий и Шекснинский округа.

В чем ценность вологодской популяции пчел?

Среднерусская пчела обладает высокой зимостойкостью и способностью активно собирать нектар в условиях короткого северного лета.

Как изменилась структура хозяйств за последние годы?

Несмотря на общий спад, вырос процент участия крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций, что говорит о попытках перевода пчеловодства на коммерческие рельсы.

Экспертная проверка: экономист по рынку труда Ирина Костина, юрист по семейному праву Елена Пахомова, юрист по интеллектуальной собственности Виктория Лебедева
