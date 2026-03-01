Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Псков притягивает заводы трех округов: форум запускает кооперацию для цепочек поставок

Россия » Северо-Запад » Псков

Межрегиональный промышленный кооперационный форум в Пскове станет центральной точкой сборки для индустриального сектора трех федеральных округов: Центрального, Северо-Западного и Южного. Событие, запланированное на 24–25 марта, выходит за рамки протокольных встреч, превращаясь в живую экосистему для обмена технологиями и локализации производственных цепочек. В условиях структурной трансформации экономики Псковская область берет на себя роль межрегионального хаба.

Башня Святых ворот. Псково-Печерский Монастырь. Печоры 1
Фото: creativecommons.org by EACraske, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Башня Святых ворот. Псково-Печерский Монастырь. Печоры 1

Биохимия бизнес-процессов на форуме будет подкреплена широким представительством госкорпораций и федеральных институтов развития. В деловой повестке заявлены такие гиганты, как Росатом и Российский экспортный центр. Это подчеркивает антропологический сдвиг в промышленном управлении: от жесткой конкуренции к глубокой кооперации, где успех одного звена напрямую зависит от устойчивости всей технологической сети.

Губернатор Михаил Ведерников акцентировал внимание на прикладном характере мероприятия. Форум спроектирован как инструмент прямого действия, позволяющий малым предприятиям встраиваться в цепочки поставок крупных холдингов. Взаимодействие на уровне b2b станет фундаментом для новых контрактов, которые обеспечат загрузку мощностей на ближайшие годы.

Промышленная выставка и b2b-переговоры

Ключевым событием форума станет масштабная промышленная выставка, открытая для предприятий любого формата — от стартапов до индустриальных гигантов. Здесь физика материалов встречается с прагматикой рынка: участники смогут наглядно продемонстрировать возможности своих производственных линий. Подобная демонстрация критически важна для секторов, где металл гнется как пластилин под управлением современных роботизированных комплексов.

"Форум — это не просто встреча единомышленников и обмен опытом, но и возможность представить свою продукцию, локализовать поставки, установить новые партнёрские связи, получить доступ к технологиям и рынкам", — в беседе с Pravda.Ru объяснил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Особое внимание уделено b2b-переговорам. Организаторы внедрили систему предварительной записи, чтобы исключить хаос и сделать каждую встречу максимально продуктивной. В условиях, когда рынок сжимается незаметно в одних отраслях, промышленная кооперация открывает двери в новые ниши, позволяя перераспределять ресурсы и находить точки роста даже в нестабильной среде.

Индустриальный тур в ОЭЗ Моглино

Интеграция в глобальные процессы требует современной инфраструктуры. Участникам форума предложен индустриальный тур в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Моглино». Эта площадка является образцом того, как индустриальный сектор переживает структурную мутацию, предлагая инвесторам не просто площади, а готовую экосистему с налоговыми льготами и логистическими преимуществами.

В ходе презентации представители компаний изучат возможности локализации производств под Псковом. Это особенно актуально для высокотехнологичных отраслей, таких как создание беспилотных систем, где регионы формируют резерв инженеров и операторов. «Моглино» предоставляет базу для тех, кто готов инвестировать в долгосрочные проекты и кадровый капитал.

Параметр форума Значение/Условие
Даты проведения 24–25 марта
b2b-встречи Предварительная запись
Локация тура ОЭЗ «Моглино»

"Такие площадки позволяют бизнесу снизить издержки на старте, что критически важно в периоды высокой инфляции и изменения ключевых ставок", — в разговоре с Pravda.Ru подметил макроэкономист Артём Логинов.

Гастроярмарка и региональные бренды

Помимо тяжелой индустрии, форум затронет и агропромышленный комплекс. Псковские производители представят на гастроярмарке свои аутентичные продукты: сыры, мясные деликатесы и другие товары. Это важный элемент мягкой силы региона, демонстрирующий, что промышленный потенциал гармонично сочетается с развитием локальных брендов и традиций, подобно тому как орнаменты прошлого оживают на подиуме в других частях страны.

Деловая программа затронет вопросы безопасности и стандартизации. Поскольку на крупных предприятиях малейший сбой может привести к фатальным последствиям, внедрение систем, где умная блокировка исключает риски, становится обязательным стандартом. Обсуждение этих технологий в рамках Промышленно-аграрного союза поможет выработать единые протоколы безопасности для всех участников кооперации.

"Прозрачность контрактов и четкая структура платежей — это залог доверия между регионами-партнерами на таких форумах", — рассказал Pravda.Ru специалист по структуре платежей Артём Рабов.

Ответы на популярные вопросы о промышленном форуме

Как промышленному предприятию попасть на выставку?

Участие открыто для компаний любого масштаба. Для этого необходимо подать заявку через оргкомитет форума. Статус участника дает возможность не только выставить стенд, но и получить слот в графике b2b-переговоров, которые требуют раннего бронирования.

Будут ли на форуме обсуждаться вопросы цифровизации производства?

Да, в рамках деловой программы с участием Росатома акцент будет сделан на внедрении высоких технологий и автоматизации. Это включает в себя использование нейросетей, где даже контролируемый шум помогает ИИ стать устойчивее к помехам в промышленных условиях.

Какие регионы пришлют самые многочисленные делегации?

Традиционно высокую активность проявляют соседи по Северо-Западу и представители Центральной России. Ожидается, что форум посетят предприниматели из областей, где активно внедряются программы реновации и стены трещат по швам из-за масштабных строек, требующих новых материалов.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, макроэкономист (инфляция, ставка, ВВП) Артём Логинов, эксперт по тарифам ЖКХ, специалист по структуре платежей и тарифному регулированию Артём Рабов.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы форум псков росатом промышленность
Новости Все >
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Чужие небеса становятся прозрачными: аналитический прорыв ускоряет поиск воды на других планетах
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Пособия и пенсии пересчитают по новым формулам: март изменит привычные суммы
Сейчас читают
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Туризм
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Земля ожила, как старый оркестр: Хабаровский край превращает поля в высокотехнологичный клад:
Хабаровск
Земля ожила, как старый оркестр: Хабаровский край превращает поля в высокотехнологичный клад:
Популярное
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.

Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Солнце швыряет разряд сквозь воздух: верхние слои атмосферы давят на трещины в земле силой приливов
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Последние материалы
Тепловая артерия Архангельска оживает: четвертый вывод ТЭЦ мощностью за 200 Гкал/ч питает новые кварталы Майской Горки и Соломбалы
Бетонная ловушка для тока: ошибки бывалых самодельщиков, которые нельзя повторять дома
Светлогорск дышит интенсивно: 11 рейсов в день связывают побережье с Калининградом в марте
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Пасеки седеют под северным ветром: средний возраст вологодских пчеловодов превысил 60 лет, угрожая чистоте среднерусской пчелы
Гусеницы оживили лесные тропы: череповецкие машины спасают северных оленей от браконьеров в Керженской чаще
Псков притягивает заводы трех округов: форум запускает кооперацию для цепочек поставок
Кишка без нервов оживает тайно: петербургские хирурги провели бесшовную операцию семимесячному оренбуржцу
Сетчатка недоношенных крепнет лазером: новгородский кабинет останавливает слепоту в критические недели жизни
Ледяные глыбы обретают полет: крыши Петрозаводска превратили улицы в зоны смертельного риска
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.