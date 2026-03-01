Псков притягивает заводы трех округов: форум запускает кооперацию для цепочек поставок

Межрегиональный промышленный кооперационный форум в Пскове станет центральной точкой сборки для индустриального сектора трех федеральных округов: Центрального, Северо-Западного и Южного. Событие, запланированное на 24–25 марта, выходит за рамки протокольных встреч, превращаясь в живую экосистему для обмена технологиями и локализации производственных цепочек. В условиях структурной трансформации экономики Псковская область берет на себя роль межрегионального хаба.

Биохимия бизнес-процессов на форуме будет подкреплена широким представительством госкорпораций и федеральных институтов развития. В деловой повестке заявлены такие гиганты, как Росатом и Российский экспортный центр. Это подчеркивает антропологический сдвиг в промышленном управлении: от жесткой конкуренции к глубокой кооперации, где успех одного звена напрямую зависит от устойчивости всей технологической сети.

Губернатор Михаил Ведерников акцентировал внимание на прикладном характере мероприятия. Форум спроектирован как инструмент прямого действия, позволяющий малым предприятиям встраиваться в цепочки поставок крупных холдингов. Взаимодействие на уровне b2b станет фундаментом для новых контрактов, которые обеспечат загрузку мощностей на ближайшие годы.

Промышленная выставка и b2b-переговоры

Ключевым событием форума станет масштабная промышленная выставка, открытая для предприятий любого формата — от стартапов до индустриальных гигантов. Здесь физика материалов встречается с прагматикой рынка: участники смогут наглядно продемонстрировать возможности своих производственных линий. Подобная демонстрация критически важна для секторов, где металл гнется как пластилин под управлением современных роботизированных комплексов.

"Форум — это не просто встреча единомышленников и обмен опытом, но и возможность представить свою продукцию, локализовать поставки, установить новые партнёрские связи, получить доступ к технологиям и рынкам", — в беседе с Pravda.Ru объяснил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Особое внимание уделено b2b-переговорам. Организаторы внедрили систему предварительной записи, чтобы исключить хаос и сделать каждую встречу максимально продуктивной. В условиях, когда рынок сжимается незаметно в одних отраслях, промышленная кооперация открывает двери в новые ниши, позволяя перераспределять ресурсы и находить точки роста даже в нестабильной среде.

Индустриальный тур в ОЭЗ Моглино

Интеграция в глобальные процессы требует современной инфраструктуры. Участникам форума предложен индустриальный тур в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Моглино». Эта площадка является образцом того, как индустриальный сектор переживает структурную мутацию, предлагая инвесторам не просто площади, а готовую экосистему с налоговыми льготами и логистическими преимуществами.

В ходе презентации представители компаний изучат возможности локализации производств под Псковом. Это особенно актуально для высокотехнологичных отраслей, таких как создание беспилотных систем, где регионы формируют резерв инженеров и операторов. «Моглино» предоставляет базу для тех, кто готов инвестировать в долгосрочные проекты и кадровый капитал.

Параметр форума Значение/Условие Даты проведения 24–25 марта b2b-встречи Предварительная запись Локация тура ОЭЗ «Моглино»

"Такие площадки позволяют бизнесу снизить издержки на старте, что критически важно в периоды высокой инфляции и изменения ключевых ставок", — в разговоре с Pravda.Ru подметил макроэкономист Артём Логинов.

Гастроярмарка и региональные бренды

Помимо тяжелой индустрии, форум затронет и агропромышленный комплекс. Псковские производители представят на гастроярмарке свои аутентичные продукты: сыры, мясные деликатесы и другие товары. Это важный элемент мягкой силы региона, демонстрирующий, что промышленный потенциал гармонично сочетается с развитием локальных брендов и традиций, подобно тому как орнаменты прошлого оживают на подиуме в других частях страны.

Деловая программа затронет вопросы безопасности и стандартизации. Поскольку на крупных предприятиях малейший сбой может привести к фатальным последствиям, внедрение систем, где умная блокировка исключает риски, становится обязательным стандартом. Обсуждение этих технологий в рамках Промышленно-аграрного союза поможет выработать единые протоколы безопасности для всех участников кооперации.

"Прозрачность контрактов и четкая структура платежей — это залог доверия между регионами-партнерами на таких форумах", — рассказал Pravda.Ru специалист по структуре платежей Артём Рабов.

Ответы на популярные вопросы о промышленном форуме

Как промышленному предприятию попасть на выставку?

Участие открыто для компаний любого масштаба. Для этого необходимо подать заявку через оргкомитет форума. Статус участника дает возможность не только выставить стенд, но и получить слот в графике b2b-переговоров, которые требуют раннего бронирования.

Будут ли на форуме обсуждаться вопросы цифровизации производства?

Да, в рамках деловой программы с участием Росатома акцент будет сделан на внедрении высоких технологий и автоматизации. Это включает в себя использование нейросетей, где даже контролируемый шум помогает ИИ стать устойчивее к помехам в промышленных условиях.

Какие регионы пришлют самые многочисленные делегации?

Традиционно высокую активность проявляют соседи по Северо-Западу и представители Центральной России. Ожидается, что форум посетят предприниматели из областей, где активно внедряются программы реновации и стены трещат по швам из-за масштабных строек, требующих новых материалов.

