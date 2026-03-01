Кишка без нервов оживает тайно: петербургские хирурги провели бесшовную операцию семимесячному оренбуржцу

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета совершили медицинское чудо, спасая семимесячного младенца из Оренбургской области. Маленький Максим с первых дней жизни столкнулся с тяжелым испытанием: патологией кишечника, которая мешала нормальному развитию и причиняла постоянную боль. История спасения ребенка стала примером того, как современные технологии и профессионализм хирургов позволяют проводить сложнейшие вмешательства без единого разреза на коже.

Путь к верному диагнозу был тернист. Первоначально врачи в Оренбурге заподозрили у мальчика болезнь ЖКТ редкого типа — болезнь Гиршпрунга. Это врожденное отсутствие нервных сплетений в подслизистом и межмышечном слоях кишечника, что приводит к хроническим запорам и интоксикации. Однако столичные специалисты выдвинули иную версию — псевдообструктивный синдром. Лишь детальное обследование в Петербурге позволило окончательно подтвердить первичный диагноз и составить план радикального лечения.

Анатомия редкого недуга

Болезнь Гиршпрунга встречается у одного из пяти тысяч новорожденных. С точки зрения биологии, это сбой в эмбриональном развитии, когда миграция нейробластов (предшественников нервных клеток) по кишечной трубке прерывается. Участок кишки остается «немым» — он не способен к перистальтике, из-за чего вышележащие отделы расширяются, а организм ребенка страдает от застойных явлений. Без своевременной диагностики состояния патология может привести к тяжелым осложнениям.

"Своевременная верификация диагноза у младенцев критически важна, так как нарушение моторики напрямую влияет на всасывание питательных веществ и общий иммунный статус. В данном случае повторная биопсия стала ключом к спасению", — в беседе с Pravda.Ru объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Для подтверждения диагноза в Педиатрическом университете применили прицельную биопсию. Исследование показало отсутствие ганглиев в пораженной зоне. Важно понимать, что такие дети часто попадают в зону риска из-за схожести симптомов с обычными младенческими коликами или пищевой непереносимостью, поэтому анализы и обследования должны проводиться в профильных центрах.

Технология операции без рубцов

Хирургическое вмешательство требовало ювелирной точности. Традиционные методы предполагают полостную операцию, оставляющую шрамы на всю жизнь. Однако петербургские врачи выбрали методику Соаве — трансанальное низведение кишки. Уникальность подхода заключается в том, что доступ осуществляется через естественные пути, исключая травматизацию брюшной стенки и снижая риск спаечного процесса.

Параметр операции Значение/Метод Тип вмешательства Трансанальная эндоректальная проктопластика Наличие рубцов Полное отсутствие (бесшовный метод) Реабилитация Ускоренная (Fast-track хирургия)

"Современная педиатрическая хирургия стремится к максимальной эстетичности и минимальной агрессии. Удаление только слизистого и подслизистого слоев позволяет сохранить анатомическую целостность органов", — в разговоре с Pravda.Ru подметил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

В ходе операции была удалена та часть кишки, где отсутствовали нервные окончания. Вместо неё была низведена здоровая ткань. Благодаря такому подходу удалось избежать осложнений, которые часто возникают при полноценном удалении всех слоев стенки кишки. Это особенно важно для детей, чей метаболизм и рост тканей находятся в активной фазе.

Восстановление и жизнь после вмешательства

Вопреки опасениям родителей, послеоперационный период прошел на удивление легко. Маленький Максим даже не потребовал перевода в реанимацию — его сразу вернули маме в обычную палату. Это стало возможным благодаря отсутствию болевого синдрома, характерного для разрезов на животе. Психологическое состояние ребенка и матери — важнейший фактор выздоровления, ведь отношения в семье стабилизируются, когда исчезает страх за жизнь малыша.

"Отсутствие послеоперационного стресса у младенца — залог его гармоничного развития в будущем. Когда ребенок не чувствует хронической боли, его нервная система восстанавливается гораздо быстрее", — рассказала Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Сегодня Максим уже дома, в Оренбургской области. Он ведет себя как обычный здоровый ребенок: активно интересуется миром, хорошо ест и прибавляет в весе. Специалисты продолжают наблюдать за такими пациентами дистанционно, корректируя питание и рацион по мере взросления, чтобы обеспечить идеальную работу восстановленного ЖКТ.

Ответы на популярные вопросы о хирургии новорожденных

Почему болезнь Гиршпрунга часто не находят сразу?

Симптомы заболевания могут маскироваться под обычные нарушения пищеварения. Часто врачи сначала пробуют консервативные методы, и только при их неэффективности проводят глубокие исследования биохимических показателей и биопсию тканей.

Остаются ли последствия после трансанальной операции?

При использовании методики Соаве риск осложнений минимален. В отличие от открытых операций, здесь исключены грыжи и грубые спайки. Ребенок растет и развивается без ограничений в физической активности.

Как подготовить ребенка к длительной поездке в федеральный центр?

Важно стабилизировать состояние малыша в местном стационаре. Также рекомендуется заранее проконсультироваться с узкими специалистами, чтобы не пропустить сопутствующие сезонные инфекции, которые могут стать противопоказанием к экстренному вмешательству.

