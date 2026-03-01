Сетчатка недоношенных крепнет лазером: новгородский кабинет останавливает слепоту в критические недели жизни

Зрение человека — это сложнейший биохимический и физический процесс, где сетчатка выступает в роли живой матрицы, преобразующей кванты света в электрические импульсы. Для детей, чья зрительная система находится в стадии активного формирования, любая патология может стать критическим барьером для развития мозга. В Новгородской области решение этой задачи вышло на новый уровень: в региональной детской клинической больнице (НОДКБ) функционирует специализированный кабинет охраны зрения.

Фото: https://unsplash.com by K8 is licensed under Free Очки на рабочем столе (символ усталости глаз)

Данное подразделение, открытое по инициативе родительского сообщества, стало технологическим хабом для профилактики и лечения офтальмологических нарушений. Здесь оказывается помощь пациентам не только из областного центра, но и из самых отдаленных округов Новгородчины. Антропологически доказано, что ранняя коррекция зрения напрямую влияет на когнитивные способности ребенка, поэтому доступность такой помощи в регионах является приоритетной задачей здравоохранения.

Важной особенностью работы центра является его интеграция в структуру консультативно-диагностического центра при больнице. Это позволяет проводить комплексную оценку здоровья, ведь часто проблемы с глазами являются следствием системных сбоев, таких как макросомия или эндокринные нарушения, требующие внимания смежных специалистов.

Как работает кабинет охраны зрения для жителей области

Основная миссия кабинета заключается в аппаратном лечении и тренировке глазного аппарата. Современное оборудование позволяет эффективно бороться с такими патологиями, как косоглазие, нарушения рефракции, близорукость и спазм аккомодации. При этом врачи учитывают, что зависимость от коротких видео и гаджетов сегодня значительно повышает нагрузку на детские глаза, провоцируя раннее ухудшение зрения.

Для обеспечения доступности помощи детям из районов в НОДКБ предусмотрены особые условия госпитализации. Как пояснила руководитель больницы Ерануи Барсегян, в учреждении пролицензированы койки круглосуточного и дневного стационара специально для офтальмологических пациентов. Это позволяет семьям из области приехать в Великий Новгород и пройти полный курс лечения, находясь под наблюдением специалистов.

"Для того, чтобы кабинет функционировал не только для городских детей, но и областных, у нас открыты койки круглосуточного пребывания. Люди из области записываются, приезжают, находятся на койке, и детки проходят необходимое лечение", — в разговоре с Pravda.Ru объяснила врач обшей практики Елена Морозова.

Спасение зрения недоношенных: борьба с ретинопатией

Особое внимание в клинике уделяется самым маленьким пациентам — грудничкам и недоношенным малышам. Для них оборудован отдельный специализированный кабинет. Одной из самых опасных патологий у таких детей является ретинопатия — заболевание, которое без своевременного вмешательства неизбежно ведет к слепоте. Своевременная расшифровка анализов и мониторинг состояния сетчатки позволяют вовремя провести операцию.

В НОДКБ успешно выполняют склерозирование сетчатки — высокотехнологичную операцию, которая останавливает процесс отслойки и сохраняет ребенку зрение. Этот метод является «золотым стандартом» в неонатальной офтальмологии. Врачи подчеркивают, что окно возможностей для такого вмешательства очень узкое, поэтому системный скрининг всех недоношенных детей является жизненно важным.

Заболевание Метод коррекции в НОДКБ Ретинопатия недоношенных Склерозирование сетчатки (операция) Нарушения рефракции Аппаратная тренировка глазного аппарата Косоглазие Комплексная терапия и плеоптика

Комплексный подход и катамнез: мониторинг развития

Развитие офтальмологической службы в регионе не ограничивается только лечебными процедурами. Важнейшим звеном является кабинет катамнеза, куда направляются дети после выписки из Перинатального центра или стационара НОДКБ. Это позволяет вести долгосрочное наблюдение за тем, как развиваются зрительные органы ребенка в динамике, что особенно важно в периоды межсезонья, когда весенние инфекции могут ослабить иммунитет и повлиять на течение хронических патологий.

Специалисты отмечают, что успех лечения зависит не только от врачей, но и от участия родителей в процессе реабилитации. Домашний режим, правильное питание, например, включающее пшенную кашу, богатую микроэлементами, и соблюдение зрительной гигиены играют ключевую роль в сохранении полученных результатов.

"Мы обязательно должны посмотреть, нет ли у ребенка ретинопатии, так как это риск слепоты в будущем. Наши специалисты консультируют всех новорожденных области, чтобы не упустить критический момент для начала терапии", — в беседе с Pravda.Ru подчеркнула педиатр Елена Сафонова.

Инфраструктура больницы продолжает совершенствоваться. Хотя офтальмологическое направление уже демонстрирует высокие результаты, руководство клиники планирует дальнейшую модернизацию оборудования. Важно помнить, что даже такие привычные вещи, как промывание носа водопроводной водой, могут косвенно влиять на здоровье глаз через инфекционные каналы, поэтому врачи НОДКБ ведут и активную просветительскую работу.

"Здоровье глаз неразрывно связано с общим состоянием организма. При выявлении патологий зрения важно исключить сопутствующие инфекционные процессы, которые могут обостряться в весенний период", — рассказала в разговоре с Pravda.Ru инфекционист Светлана Полякова.

Ответы на популярные вопросы о детском зрении

Как попасть на лечение в кабинет охраны зрения жителям отдаленных районов?

Необходимо получить направление от местного врача-офтальмолога в поликлинике по месту жительства. После этого можно записаться на прием в консультативно-диагностический центр НОДКБ, где при необходимости будет предложена госпитализация на круглосуточные или дневные койки.

С какого возраста нужно проверять зрение у недоношенного ребенка?

Первичный осмотр офтальмолога должен проводиться еще в стационаре или сразу после выписки. В дальнейшем такие дети наблюдаются в кабинете катамнеза по индивидуальному графику, так как риск развития патологий сохраняется в течение первого года жизни.

Помогает ли аппаратное лечение при врожденном астигматизме?

Да, аппаратные методики направлены на тренировку аккомодации и улучшение кровоснабжения тканей глаза, что позволяет компенсировать функциональные нарушения и повысить остроту зрения у ребенка.

Читайте также