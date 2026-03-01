Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Ледяные глыбы обретают полет: крыши Петрозаводска превратили улицы в зоны смертельного риска

Петрозаводск

Ситуация в Петрозаводске достигла критической отметки: городские службы спасения и надзорные органы бьют тревогу из-за состояния кровель. Несмотря на то что Государственный комитет по жилищному надзору Карелии установил жесткий дедлайн для очистки крыш от снежных масс и наледи до 1 марта, реальность на улицах города оказалась далека от нормативных требований. Игнорирование регламентов превратило обычную зимнюю прогулку в лотерею с высокими ставками.

Сосульки на крыше дома
Фото: commons.wikimedia.org by Natasha2006, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосульки на крыше дома

Данные Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) подтверждают: целый ряд управляющих компаний провалил выполнение предписаний. Физика процесса проста и беспощадна — чередование оттепелей и заморозков превращает рыхлый снег в монолитные ледяные глыбы. При потере сцепления с поверхностью кровли такая масса обретает сокрушительную кинетическую энергию, становясь прямой угрозой для жизни пешеходов. Безопасность в городе во многом зависит от оперативных служб, которые сейчас работают в усиленном режиме.

В условиях, когда коммунальщики не справляются с обязанностями, жителям приходится самостоятельно оценивать риски. Зоны повышенной опасности зафиксированы в разных районах города — от центральных магистралей до дворовых территорий. Из-за погодных аномалий часто страдает и транспортная инфраструктура, как это произошло, когда погодный коллапс парализовал работу аэропортов в других регионах.

Карта опасных адресов в Петрозаводске

Специалисты ЕДДС выделили несколько точек, где риск обрушения льда наиболее высок. На улице Красноармейской, у дома №20, зафиксированы падения массивных глыб непосредственно на пешеходную дорожку. Аналогичная критическая ситуация сложилась на улице Анохина, 37, где «ледяные сталактиты» угрожают со стороны тротуара. Не менее опасным стал Первомайский проспект, 51 — здесь тяжесть свисающих образований видна невооруженным глазом.

"Игнорирование очистки кровель — это не просто коммунальный проступок, а создание условий для техногенного травматизма. Снежная масса весом в 50 килограммов при падении с пятого этажа способна превратить припаркованный автомобиль в груду металла, а последствия для человека могут быть фатальными", — в беседе с Pravda.Ru объяснил специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Список продолжают дома на улице Герцена, 9, и Боровой, 14. В последнем случае ледяная угроза нависла прямо над входом во второй подъезд. Жителям рекомендуется не только смотреть под ноги, но и обращать внимание на предупреждающие ленты. В некоторых случаях халатность приводит к трагедиям, когда оксид углерода в салоне или падение наледи застают людей врасплох.

Юридическая ответственность и последствия халатности

За содержание кровель отвечают конкретные организации: ООО «Отич-Строй», ООО «УЮТ», ООО «Гарантия-Плюс», ООО «Партнер» и МУП «ПетроГИЦ». Каждое из этих предприятий уже получило повторные уведомления об устранении нарушений. Невыполнение законных требований жилищного надзора влечет за собой не только административные штрафы, но и уголовную ответственность в случае причинения вреда здоровью граждан.

Анализ показывает, что системные сбои в обслуживании зданий часто становятся предметом судебных разбирательств. Качество содержания жилого фонда — это сложная цепочка обязательств. Порой даже в сегменте сделок с недвижимостью покупатели обращают внимание на то, какая управляющая компания обслуживает дом, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Параметр риска Значение/Последствия
Крайний срок очистки 1 марта (установлен Госкомитетом)
Штрафы для юрлиц до 250 000 рублей
Критическая высота Свыше 2-го этажа (смертельная зона)

"Если вы видите, что крыша дома покрыта льдом, а УК бездействует, необходимо фиксировать нарушение на фото и отправлять жалобу в ГЖИ. В случае повреждения имущества, например автомобиля, грамотная фиксация поможет возместить ущерб через суд", — в разговоре с Pravda.Ru подметил судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Как обезопасить себя в период активного таяния

Главное правило антропологии выживания в городской среде — дистанция. Опасная зона составляет обычно 5-7 метров от фасада здания. При движении вдоль домов следует избегать использования наушников: характерный треск или шум сходящего снега может стать единственным сигналом, дающим секунду на спасение. Часто люди игнорируют риски, как в ситуациях с взрывом газа, полагаясь на авось.

Особое внимание стоит уделить местам парковки. Оставляя транспорт под карнизами, владельцы рискуют столкнуться со специфической реакцией страховых и сервисных компаний, как это порой бывает в случаях, когда происходит ДТП с такси. Лучше пройти лишние сто метров, чем обнаружить крышу авто вдавленной в салон.

"Своевременная подача заявок в управляющую компанию — это обязанность не только сотрудников, но и активных жильцов. Мы рекомендуем проверять наличие сигнальных лент и не заходить за них ни при каких обстоятельствах", — объяснила специалист управляющей компании Марина Иванова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности зимой

В этом разделе собраны краткие рекомендации по взаимодействию с коммунальными службами и личной безопасности.

Куда звонить, если я вижу опасную сосульку?

Первым делом необходимо сообщить в свою управляющую компанию. Если реакции не последовало в течение суток, звоните в ЕДДС города по номеру 051 или обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию. Помните, что безопасность — это общая ответственность.

Кто оплатит ремонт машины, если на нее упал снег с крыши?

Ущерб возмещает собственник здания или управляющая компания, ответственная за содержание дома. Для этого необходимо вызвать полицию для фиксации инцидента и провести независимую оценку повреждений. Важно, чтобы автомобиль не стоял в зоне действия предупреждающих знаков.

Как правильно обходить опасные участки?

Если вы видите сосульки, держитесь как можно дальше от стен здания. Если нет возможности обойти участок по проезжей части (соблюдая ПДД), ускорьте шаг, но не бегите, чтобы не поскользнуться. Всегда следите за тем, что находится над вашей головой.

Экспертная проверка: специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров, судебный строительный эксперт, специалист по строительным спорам и судебным экспертизам Сергей Поляков, специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов Марина Иванова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы зима петрозаводск
