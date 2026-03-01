Зимой стройка замерла в ожидании: 'Елки-парк' в Ижевске меняет подрядчика ради мартовской сдачи

В Ижевске проект благоустройства "Елки-парка", ставший одним из самых масштабных в Устиновском районе, столкнулся с необходимостью смены подрядчика. Согласно данным портала госзакупок, объявлен новый конкурс на завершение работ с максимальной стоимостью контракта около 175 млн рублей. Это решение продиктовано срывом графиков предыдущим исполнителем, что ставит под угрозу финальную стадию создания рекреационной зоны в логу между улицами 40 лет Победы и Рупасова.

Фото: commons.wikimedia.org by Clever Life, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пригородный вокзал Ижевск

Объект, концепцию которого разработало архитектурное бюро "Сплайн", получил поддержку более 15,5 тысяч горожан в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Однако реализация столкнулась с трудностями: дефекты новостройки и затягивание сроков стали поводом для пересмотра соглашений. Ранее контракт был заключен с ООО "СиУ "Территория"", но компания не завершила первый этап в октябре 2025 года, продолжая стройку в зимний период.

На текущий момент готовность парка оценивается в 75%. Инженерные коммуникации и очистные сооружения уже функционируют, заложены основы для амфитеатра и скейт-площадки. Новый этап работ предполагает устройство троп, дорог с твердым покрытием, установку малых архитектурных форм и специализированной площадки для собак. Срок завершения всех манипуляций ограничен 16 марта, что требует от нового подрядчика высокой мобилизации ресурсов.

Инфраструктура и ключевые объекты "Елки-парка"

Проект "Елки-парк" задуман как мультифункциональное пространство, где природный ландшафт интегрирован в городскую среду. Центром притяжения должен стать спортивно-игровой комплекс "Русский ниндзя", ориентированный на развитие координации и силы. Антропологи отмечают, что подобные зоны снижают уровень стресса у горожан, блокируя избыточный кортизол через физическую активность на свежем воздухе. Однако важно, чтобы акустический комфорт сохранялся даже при массовом скоплении людей.

Для отдыха предусмотрена сеть лесных спусков и дорожек, связывающих различные зоны парка. Уже сейчас установлены навигационные стенды и скамейки, выполненные в едином дизайн-коде. Важным аспектом является экологическая составляющая: очистные сооружения для сточных вод защищают экосистему лога. Грамотное зонирование территории позволяет разделить потоки спортсменов, владельцев собак и любителей тихого отдыха.

"При проектировании общественных пространств такого уровня важна не только эстетика, но и качество материалов, устойчивых к агрессивной среде и износу", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил инженер-строитель Алексей Тихонов.

Проблемы с подрядчиком и экономические показатели

Ситуация с ООО "Территория" показательна для рынка госзакупок. При уставном капитале в 10 000 рублей компания взяла на себя обязательства по нескольким крупным объектам, включая эспланаду над улицей Горького. Резкое падение выручки в 2024 году на 61% стало тревожным сигналом для заказчика. Подобные риски часто встречаются и в жилищном строительстве, когда цены на недвижимость растут, но исполнители не справляются с операционной нагрузкой.

Новому подрядчику предстоит не только достроить объект, но и провести ревизию уже выполненных работ. Часто при зимнем строительстве возникают скрытые дефекты фундамента или покрытий, которые могут проявиться весной. В такой ситуации ошибки ремонта или благоустройства обходятся бюджету вдвое дороже из-за необходимости переделок. Особое внимание стоит уделить дорожному покрытию, которое должно выдерживать весенний паводок.

Параметр проекта Значение Общая стоимость порядка 175-179 млн рублей Текущая готовность 75% Срок сдачи 16 марта 2026 Главный аттракцион "Русский ниндзя"

"Для таких масштабных проектов критически важен технадзор. Незавершенные инженерные системы могут привести к просадке грунта и разрушению дорожек уже в первый сезон эксплуатации", — подметил инженер строительного контроля Роман Волков.

Тем не менее, Центр территориального развития региона настроен оптимистично. Ожидается, что парк станет зимней сказкой для жителей Ижевска. Важно, чтобы при завершении работ учитывались нормы безопасности, особенно в зоне выгула собак и на детских площадках. Иногда утепление стен временных построек или технические решения по освещению требуют корректировки прямо по ходу финализации контракта.

Ответы на популярные вопросы о строительстве парка

Почему меняют подрядчика в середине зимы?

Основная причина — срыв сроков по предыдущему этапу. Новый конкурс позволяет привлечь организацию с большими мощностями для завершения работ к середине марта.

Какие работы остались невыполненными?

Необходимо завершить укладку твердого покрытия дорог, установить малые архитектурные формы (урны, скамейки), обустроить подиумы и площадку для выгула домашних животных.

Как парк защищен от сточных вод?

В рамках проекта уже построены и запущены очистные сооружения, которые фильтруют ливневые стоки перед их попаданием в ландшафтную зону лога.

"Приемка таких объектов требует участия специалистов по эксплуатации, чтобы город не получил вместе с парком огромные счета за ремонт и обслуживание некачественных сетей", — рассказал специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

