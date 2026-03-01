Рынок сжимается незаметно: предложение квартир в Перми сократилось с 4 до 3,2 тысячи единиц

Снижение ключевой ставки Центробанком традиционно рассматривается как сигнал к оживлению потребительской активности. В Прикамье этот тренд спровоцировал волну интереса к жилищным займам: многие семьи, откладывавшие расширение площади, вновь вышли на рынок в поисках идеального варианта. Однако современный рынок недвижимости Перми демонстрирует сложную биохимию спроса и предложения, где психология ожидания борется с прагматичным ростом цен.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ новостройка

Сегодняшний ландшафт активов в краевой столице можно охарактеризовать как "рынок покупателя". Несмотря на то что рынок новостроек в ряде регионов показывает агрессивный рост, в Перми наблюдается избыток предложений, что дает будущим собственникам пространство для маневра. Тем не менее, этот период "затишья" перед возможным новым витком активности может оказаться коротким, так как объем экспозиции на вторичном рынке начал постепенно сокращаться.

Важно помнить, что любая продажа жилья требует тщательной подготовки, чтобы не потерять в ликвидности. Стандартная стоимость квадратного метра в "старом фонде" Перми зафиксировалась на отметке около 125 тысяч рублей, но эксперты предупреждают: завышенные ожидания или дефекты новостройки могут существенно удлинить срок поиска контрагента.

В этом материале:

Покупатель диктует правила

Ситуация в Перми сейчас парадоксальна: при формальном доминировании покупателя из-за большого выбора, количество реально доступных и качественных лотов на вторичном рынке снижается. Если осенью предложение составляло более 4 тысяч квартир, то к весне оно "сжалось" до 3,2 тысяч. Это создает давление на цены в сторону их повышения. Часто подготовка жилья к продаже становится решающим фактором: объекты с грамотной меблировкой уходят быстрее.

"Если у вас есть потребность в смене жилья, не стоит ждать 'идеального штиля'. Цены на качественный бетон в Перми не склонны к снижению, а выгодная рыночная цена недвижимости формируется здесь и сейчас", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Для тех, кто планирует проверку собственников перед сделкой, важно учитывать юридическую чистоту. Рынок "вторички" в Перми часто завязан на альтернативных сделках, когда продавцы одновременно становятся покупателями, используя доплату в размере 1-1,5 млн рублей. Любая ошибка в документах может разрушить всю цепочку.

Семейные ценности в кредитном договоре

Семейная ипотека остается главным драйвером спроса в регионе, обеспечивая до 80% всех сделок в сегменте новостроек. Но правила игры ужесточились. С февраля 2026 года кредит выдается строго один на семью, а в договор должны быть включены оба супруга. Это закрывает лазейку, когда муж и жена могли оформить две льготные программы параллельно.

Инвесторы, часто приобретающие компактные квартиры площадью до 46 метров, теперь вынуждены более тщательно подходить к выбору объекта. Средняя цена новостройки в Перми достигла 170 тысяч рублей за метр, что делает порог входа достаточно высоким. При этом важно заранее проверить объект на скрытые дефакты, чтобы инвестиция не потребовала капитальных вложений в ремонт сразу после сдачи.

Тип рынка Цена за кв. метр (средняя) Вторичное жилье ~125 000 руб. Новостройки ~170 000 руб.

Помимо финансовых условий, семьи обращают внимание на инфраструктуру. Новые ЖК часто предлагают современные эргономичные решения, но покупателям стоит внимательно изучать монтаж водопровода и инженерных систем еще на этапе приемки, чтобы избежать проблем с эксплуатацией в будущем.

Игра на понижение и инфляционные риски

Центробанк взял курс на смягчение политики, но коммерческие банки не торопятся зеркально снижать ставки. Сейчас ипотека на рыночных условиях стартует от 18%, что заставляет многих ждать рефинансирования. Психологически покупатель готов к сделке, если застройщик субсидирует ставку до 10-13% на первые несколько лет.

"При анализе девелоперских проектов мы видим, что снижение ставки — это работа на перспективу. Сейчас рынок 'остывает' после ажиотажа, и это лучшее время для спокойной экспертизы недвижимости и подбора ликвидных метров", — рассказал девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников.

Инфляция в Прикамье (7,43%) выше среднероссийской, что подстегивает рост стоимости стройматериалов. В таких условиях квадратный метр выступает защитным активом. Даже если вы покупаете старый фонд, его ценность в долгосрочной перспективе может обойти новостройки на окраинах за счет локации.

Строительный бум в цифрах

Статистика Пермьстата впечатляет: ввод жилья в январе 2026 года вырос на 73% по сравнению с прошлым годом. Активно строят как корпорации, так и частники. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) показало рост почти на 30%. Однако при покупке готового дома крайне важен технический надзор, чтобы убедиться в качестве теплоизоляции и инженерных сетей.

Высокие темпы строительства могут привести к кратковременному затовариванию рынка, но качественные предложения в центре города всегда находят своего владельца. Покупателям важно помнить, что ошибки ремонта в новых домах часто проявляются через год, поэтому гарантийные обязательства застройщика — важный пункт договора.

Почему Прикамье не попало в IT-топ

Несмотря на развитый технологический кластер, Пермский край не вошел в восьмерку регионов с самыми выгодными условиями IT-ипотеки. В топ попали регионы, где местные власти дополнительно субсидируют ставку за счет бюджета до уровня 3%. В Прикамье условия остаются стандартными для этой госпрограммы.

"При оформлении таких кредитов юристы рекомендуют обращать внимание на проверку обременений и риск повышения ставки при смене работодателя. Это тонкий момент, который может превратить льготу в финансовую ловушку", — подчеркивает юрист по недвижимости Анна Мороз.

Земля и долгострои: где появятся новые кварталы

Власти Перми активно вовлекают в оборот участки с бывшими долгостроями. Районы улиц Цимлянской, КИМ, Ушакова и поселок Кондратово вскоре изменят свой облик. Для покупателей это шанс приобрести жилье в уже обжитых районах с готовой инфраструктурой. При этом инвесторам стоит учитывать планировку жилья, так как современные нормы инсоляции и эргономики значительно выше стандартов прошлых лет.

Освоение таких участков позволяет снизить количество "белых пятен" на карте города. Но будущим жильцам стоит заранее предусмотреть способы экономии на коммунальных платежах, так как тарифы на отопление и воду продолжают расти. Установка индивидуальных приборов учета и проверка теплопотерь стен станут обязательными ритуалами после заселения.

Ответы на популярные вопросы о рынке недвижимости

Стоит ли сейчас продавать квартиру, чтобы положить деньги на вклад?

Если нет срочной необходимости в деньгах — нет. Инфляция в регионе остается высокой, а доходность вкладов постепенно снижается вслед за ключевой ставкой. Недвижимость как актив более устойчива в долгосрочной перспективе.

Как проверить квартиру на долги по ЖКХ перед покупкой?

Необходимо затребовать справку об отсутствии задолженности и выписку из лицевого счета. По закону, долги за коммунальные услуги не переходят на нового собственника (кроме взносов на капремонт), но лучше открыть новый лицевой счет сразу после сделки.

Что выгоднее: купить жилье на первом этаже или переплатить за вид?

В 2026 году первый этаж может стать спасением для бюджета, позволяя сэкономить существенную сумму. Современные технологии позволяют сделать такие квартиры теплыми и безопасными, а разница в цене может покрыть расходы на качественный ремонт.

Читайте также