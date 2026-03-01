Опыт оживает в Саранске: первый форум наставничества связывает поколения для кадрового прорыва

В Саранске состоялось знаковое событие для кадровой политики региона — первый форум "Знание. Наставничество". На базе Молодежного центра Республики Мордовия собрались представители власти, духовенства и различных профессиональных сообществ, чтобы обсудить формирование системы передачи опыта. Это мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику наставников, стало площадкой для диалога между поколениями и выработки новых стандартов обучения на рабочих местах.

Антропологически наставничество рассматривается как фундаментальный механизм выживания вида, основанный на трансляции неявного знания (tacit knowledge), которое невозможно передать через учебники. Глава Мордовии Артем Здунов акцентировал внимание на том, что для российского культурного кода такая преемственность является естественной формой социальной солидарности. В условиях дефицита квалифицированных кадров возрождение этих традиций становится стратегическим приоритетом для экономики республики.

Духовные основы и личный пример наставников

Наставничество в Мордовии сегодня обретает новые смыслы, объединяя светские образовательные практики с глубокими этическими ориентирами. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий отметил, что истинный наставник — это "благословенная личность", чья роль выходит далеко за рамки передачи технических навыков. Это процесс формирования характера, где личный пример стоит выше любых дидактических материалов. Подобная модель взаимодействия крайне важна, когда обсуждаются новые правила в России, меняющие привычный уклад жизни.

Особое внимание на форуме уделили спортивному наставничеству. Президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили в формате видеоконференции поделился историей своего становления. Олимпийский чемпион подчеркнул, что первый тренер Анатолий Ефремов стал для него не просто инструктором, а проводником в мир больших достижений. Именно такие связи создают "иммунитет" к трудностям, подобно тому как контролируемый шум делает искусственные системы более устойчивыми к внешним помехам.

"Наставничество — это не только обучение профессии, но и передача социальных кодов. В бизнесе и госсекторе это помогает минимизировать юридические риски и ошибки адаптации новых сотрудников", — в беседе с Pravda. Ru объяснила юрист по персональным данным (DPO/комплаенс) Алексей Кузьмин.

Профессиональные траектории и поддержка молодых специалистов

Проект Российского общества "Знание" направлен на создание бесшовной среды между школой, вузом и производством. В Мордовии эта инициатива получила практическое воплощение через Ассоциацию выпускников Республиканского лицея. Директор лицея Евгений Вдовин подчеркнул, что системная работа с выпускниками позволяет сохранять интеллектуальный капитал внутри региона, предотвращая "утечку мозгов". Это особенно актуально на фоне масштабных инфраструктурных изменений в соседних областях, таких как застройка в Прикамье или модернизация транспортных узлов.

Педагогический опыт также претерпевает цифровую трансформацию. Учитель Марина Слугина рассказала о применении творческих методов, которые позволяют вовлекать молодежь в образовательный процесс. Важно понимать, что современное наставничество — это двусторонний процесс (reverse mentoring), где опытные специалисты учатся у молодежи цифровой гибкости, а молодые перенимают фундаментальную экспертизу. Такая синергия необходима для развития высокотехнологичных отраслей производства.

Направление наставничества Ключевая цель в Мордовии Образовательное Создание ассоциаций выпускников и возврат кадров в школы Духовно-нравственное Трансляция традиционных ценностей через личный пример Социальное Развитие движения кадетов-ушаковцев и Центров пробации

Важным вектором развития является адаптация уязвимых категорий граждан. Мордовия планирует масштабировать уникальный опыт работы Центров пробации по трудоустройству бывших заключенных. Это требует высокого уровня социального наставничества и психологической поддержки, чтобы процесс ресоциализации прошел успешно. Эффективность таких программ напрямую зависит от прозрачности правил оплаты ЖКУ и других социальных стандартов для участников программы.

"Стабильность кадровой системы региона во многом зависит от того, насколько прозрачно выстроены финансовые и социальные лифты для молодых специалистов", — в разговоре с Pravda. Ru подметил финансовый аналитик Никита Волков.

Социальные аспекты и развитие кадрового потенциала

Форум затронул и тему семейного наставничества, которое было представлено на примере многодетной семьи Трубенковых. В семьях, где воспитывается восемь и более детей, старшие естественным образом становятся наставниками для младших, формируя навыки ответственности и командной работы. Это базовый уровень укрепления человеческого капитала, который поддерживается банковским сектором через специальные программы и ипотечные льготы, что подтвердил управляющий ВТБ в РМ Евгений Шишикин.

Региональные власти намерены развивать республиканское движение кадетов-ушаковцев до федерального уровня, создавая систему патриотического воспитания. В то же время промышленный сектор Мордовии ориентируется на внедрение систем безопасности, аналогичных тем, что используются на Абаканской ТЭЦ, где автоматизация минимизирует человеческий фактор. Наставничество здесь выступает как страховочный механизм, гарантирующий, что технологии будут использоваться во благо развития общества.

"Эффективная система наставничества способна существенно снизить уровень безработицы среди молодежи, обеспечивая быстрый переход от теории к практике", — в беседе с Pravda. Ru рассказала экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о форуме в Саранске

Какая главная цель форума "Знание. Наставничество"?

Основная цель заключается в укреплении института наставничества, создании системы поддержки для молодых специалистов и интеграции традиционных ценностей в процессы профессионального развития.

Какие ключевые проекты были представлены?

Среди значимых инициатив — Ассоциация выпускников Республиканского лицея, развитие движения кадетов-ушаковцев и распространение опыта Центров пробации для адаптации бывших заключенных.

Кто может стать наставником в рамках текущих программ?

Наставником может стать опытный специалист из любой сферы — от медицины и промышленности до образования и спорта, готовый делиться своим опытом и этическими ориентирами с молодым поколением.

