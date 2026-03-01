Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Опыт оживает в Саранске: первый форум наставничества связывает поколения для кадрового прорыва

Россия » Поволжье » Саранск

В Саранске состоялось знаковое событие для кадровой политики региона — первый форум "Знание. Наставничество". На базе Молодежного центра Республики Мордовия собрались представители власти, духовенства и различных профессиональных сообществ, чтобы обсудить формирование системы передачи опыта. Это мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику наставников, стало площадкой для диалога между поколениями и выработки новых стандартов обучения на рабочих местах.

поступление
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
поступление

Антропологически наставничество рассматривается как фундаментальный механизм выживания вида, основанный на трансляции неявного знания (tacit knowledge), которое невозможно передать через учебники. Глава Мордовии Артем Здунов акцентировал внимание на том, что для российского культурного кода такая преемственность является естественной формой социальной солидарности. В условиях дефицита квалифицированных кадров возрождение этих традиций становится стратегическим приоритетом для экономики республики.

Духовные основы и личный пример наставников

Наставничество в Мордовии сегодня обретает новые смыслы, объединяя светские образовательные практики с глубокими этическими ориентирами. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий отметил, что истинный наставник — это "благословенная личность", чья роль выходит далеко за рамки передачи технических навыков. Это процесс формирования характера, где личный пример стоит выше любых дидактических материалов. Подобная модель взаимодействия крайне важна, когда обсуждаются новые правила в России, меняющие привычный уклад жизни.

Особое внимание на форуме уделили спортивному наставничеству. Президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили в формате видеоконференции поделился историей своего становления. Олимпийский чемпион подчеркнул, что первый тренер Анатолий Ефремов стал для него не просто инструктором, а проводником в мир больших достижений. Именно такие связи создают "иммунитет" к трудностям, подобно тому как контролируемый шум делает искусственные системы более устойчивыми к внешним помехам.

"Наставничество — это не только обучение профессии, но и передача социальных кодов. В бизнесе и госсекторе это помогает минимизировать юридические риски и ошибки адаптации новых сотрудников", — в беседе с Pravda. Ru объяснила юрист по персональным данным (DPO/комплаенс) Алексей Кузьмин.

Профессиональные траектории и поддержка молодых специалистов

Проект Российского общества "Знание" направлен на создание бесшовной среды между школой, вузом и производством. В Мордовии эта инициатива получила практическое воплощение через Ассоциацию выпускников Республиканского лицея. Директор лицея Евгений Вдовин подчеркнул, что системная работа с выпускниками позволяет сохранять интеллектуальный капитал внутри региона, предотвращая "утечку мозгов". Это особенно актуально на фоне масштабных инфраструктурных изменений в соседних областях, таких как застройка в Прикамье или модернизация транспортных узлов.

Педагогический опыт также претерпевает цифровую трансформацию. Учитель Марина Слугина рассказала о применении творческих методов, которые позволяют вовлекать молодежь в образовательный процесс. Важно понимать, что современное наставничество — это двусторонний процесс (reverse mentoring), где опытные специалисты учатся у молодежи цифровой гибкости, а молодые перенимают фундаментальную экспертизу. Такая синергия необходима для развития высокотехнологичных отраслей производства.

Направление наставничества Ключевая цель в Мордовии
Образовательное Создание ассоциаций выпускников и возврат кадров в школы
Духовно-нравственное Трансляция традиционных ценностей через личный пример
Социальное Развитие движения кадетов-ушаковцев и Центров пробации

Важным вектором развития является адаптация уязвимых категорий граждан. Мордовия планирует масштабировать уникальный опыт работы Центров пробации по трудоустройству бывших заключенных. Это требует высокого уровня социального наставничества и психологической поддержки, чтобы процесс ресоциализации прошел успешно. Эффективность таких программ напрямую зависит от прозрачности правил оплаты ЖКУ и других социальных стандартов для участников программы.

"Стабильность кадровой системы региона во многом зависит от того, насколько прозрачно выстроены финансовые и социальные лифты для молодых специалистов", — в разговоре с Pravda. Ru подметил финансовый аналитик Никита Волков.

Социальные аспекты и развитие кадрового потенциала

Форум затронул и тему семейного наставничества, которое было представлено на примере многодетной семьи Трубенковых. В семьях, где воспитывается восемь и более детей, старшие естественным образом становятся наставниками для младших, формируя навыки ответственности и командной работы. Это базовый уровень укрепления человеческого капитала, который поддерживается банковским сектором через специальные программы и ипотечные льготы, что подтвердил управляющий ВТБ в РМ Евгений Шишикин.

Региональные власти намерены развивать республиканское движение кадетов-ушаковцев до федерального уровня, создавая систему патриотического воспитания. В то же время промышленный сектор Мордовии ориентируется на внедрение систем безопасности, аналогичных тем, что используются на Абаканской ТЭЦ, где автоматизация минимизирует человеческий фактор. Наставничество здесь выступает как страховочный механизм, гарантирующий, что технологии будут использоваться во благо развития общества.

"Эффективная система наставничества способна существенно снизить уровень безработицы среди молодежи, обеспечивая быстрый переход от теории к практике", — в беседе с Pravda. Ru рассказала экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о форуме в Саранске

Какая главная цель форума "Знание. Наставничество"?

Основная цель заключается в укреплении института наставничества, создании системы поддержки для молодых специалистов и интеграции традиционных ценностей в процессы профессионального развития.

Какие ключевые проекты были представлены?

Среди значимых инициатив — Ассоциация выпускников Республиканского лицея, развитие движения кадетов-ушаковцев и распространение опыта Центров пробации для адаптации бывших заключенных.

Кто может стать наставником в рамках текущих программ?

Наставником может стать опытный специалист из любой сферы — от медицины и промышленности до образования и спорта, готовый делиться своим опытом и этическими ориентирами с молодым поколением.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист, специалист по персональным данным (DPO/комплаенс) Алексей Кузьмин, финансовый аналитик (отчетность компаний, прибыль/дивиденды) Никита Волков, экономист по рынку труда (зарплаты, безработица) Ирина Костина
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы саранск мордовия молодежь
Новости Все >
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Чужие небеса становятся прозрачными: аналитический прорыв ускоряет поиск воды на других планетах
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Пособия и пенсии пересчитают по новым формулам: март изменит привычные суммы
Пост без мяса может ударить по крови и гормонам: как перестроить рацион без потерь
Угольный якорь потопил отчёт: из-за чего ММК фиксирует убыток в 25,5 млрд рублей за квартал
Стены помнят всё, но не стареют: вековые дома внезапно обошли современные ЖК по цене и спросу
Сейчас читают
Вода в Оренбурге станет глотком свежести: городу готовят масштабную перезагрузку сетей
Новости Оренбурга
Вода в Оренбурге станет глотком свежести: городу готовят масштабную перезагрузку сетей
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Садоводство, цветоводство
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Ближний Восток
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Популярное
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.

Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Солнце швыряет разряд сквозь воздух: верхние слои атмосферы давят на трещины в земле силой приливов
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Последние материалы
Мини-мэры в Тольятти уходят в историю: громоздкая надстройка над городом не выдержала проверки временем
Металл гнется как пластилин: УАЗ оснащает пресса роботами для кузовов без микротрещин и напряжений
Хаос вместо порядка: контролируемый шум в Саратове превратил обычный интеллект в неуязвимую систему
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Скорость за полцены на восточном рубеже: новая система льгот на обходе Нижнекамска меняет правила
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Эффект «Серебряной Пензы» нарастает: масштабная сеть здоровья охватит даже отдалённые сёла
Летаргия в котловине закончилась: чёрное небо над Тувой скоро исчезнет благодаря газу и миллиардам
Спящий шифр внутри крови: томские учёные начали вскрывать тайные патологии у тысяч младенцев
Лекарственный триумф в Омске: производство медикаментов показало феноменальный взлёт на 81 процент
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.