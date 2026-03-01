Металл гнется как пластилин: УАЗ оснащает пресса роботами для кузовов без микротрещин и напряжений

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) совершил масштабный технологический рывок, запустив новую автоматизированную линию прессового производства. Модернизация площадки включает установку четырех мощных прессов с усилием от 1200 до 2000 тонн-сил, а также дополнительного автономного агрегата. Этот шаг знаменует переход предприятия на принципиально иной уровень антропоцентричного производства, где тяжелый физический труд полностью переложен на плечи машин.

Фото: https://chronograph.livejournal.com/208117.html by Вадим Кондратьев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ УАЗ-3165 Симба. Выставочный павильон-музей УАЗа

Процесс штамповки теперь контролируют шесть промышленных роботов, работающих с прецизионной точностью, недоступной человеческому глазу. Роль оператора свелась к интеллектуальному управлению и мониторингу систем. Подобная роботизация позволяет УАЗу не просто наращивать объемы, но и гарантировать идеальную геометрию кузовных деталей, что критически важно для долговечности и безопасности автомобиля в условиях агрессивной эксплуатации. Собственное производство крыльев, капотов и полов позволяет заводу минимизировать зависимость от импорта, формируя полноценный технологический суверенитет.

Локализация производства и новые стандарты качества

Переход на собственные мощности по изготовлению кузовных панелей — это не только вопрос логистики, но и биохимия металла. Контроль на каждом этапе штамповки снижает риск появления микротрещин и зон внутреннего напряжения в стали, что напрямую влияет на то, как кузов сопротивляется коррозии. Теперь на заводе производят полный цикл элементов: от боковин до панелей дверей. Это значительно упрощает последующее обслуживание авто, так как запчасти становятся доступнее и качественнее.

"Инвестиции в прессовое производство — это фундамент выживаемости завода. Собственные штампы позволяют оперативно вносить изменения в конструкцию и не ждать поставок из-за рубежа, что в конечном итоге делает отечественные внедорожники более конкурентоспособными", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил автоэксперт Антон Воробьев.

Помимо кузовщины, УАЗ активно внедряет производство критически важных систем безопасности. Речь идет о рулевых колесах, подушках и ремнях безопасности, а также электронных блоках управления (ЭБУ). Интеграция собственного производства электроники позволяет точнее настраивать автомобильный двигатель под российские условия, обеспечивая стабильную работу систем в экстремальных температурных режимах.

Будущее модельного ряда: от УАЗ до Sollers S9

Стратегический план развития предприятия рассчитан до конца десятилетия. Одной из самых ожидаемых новинок станет внедорожник Sollers S9, выпуск которого намечен на 2026–2027 годы. Планируется, что к этому времени производственная мощность завода достигнет 50 тысяч автомобилей в год. Линейка будет включать не только привычные модели УАЗ, но и современные пикапы серии ST (ST6, ST8, ST9), а также широкий спектр грузовой техники.

Показатель модернизации Значение/Детали Мощность прессов 1200 - 2000 тонн-сил Количество роботов 6 единиц на линии Прогноз выпуска (2026) 50 000 автомобилей/год Ключевая новинка Sollers S9 (внедорожник)

Для простых автолюбителей такая модернизация означает не только расширение выбора, но и потенциальное повышение надежности. Когда завод контролирует качество металла и сборки на роботах, риск купить машину с внутренними скрытыми дефектами падает до минимума. Это особенно важно для тех, кто планирует эксплуатировать технику в тяжелых лесных или экспедиционных условиях, где любая поломка может стать фатальной.

"Механизация процесса сборки и штамповки — это залог того, что технические неисправности кузова уйдут в прошлое. Робот не может 'недожать' или ошибиться в угле сгиба, что гарантирует стабильный ресурс конструкции", — подметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Внедрение новых технологий также затронет и рынок подержанных автомобилей в будущем: машины с более качественной антикоррозийной обработкой дольше сохранят свою ликвидность на вторичном рынке. Покупатели смогут увереннее выбирать отечественный продукт, зная, что он создан на оборудовании мирового уровня.

Ответы на популярные вопросы о внедорожниках УАЗ

Поможет ли новая прессовая линия снизить стоимость автомобилей?

В долгосрочной перспективе локализация производства позволяет сдерживать рост цен, так как снижаются затраты на логистику из Китая и таможенные пошлины. Однако на финальную цену сильно влияют общие рыночные факторы и стоимость сырья.

Какие модели будут собирать на новых мощностях?

В дополнение к классическим внедорожникам УАЗ, мощности будут задействованы для выпуска пикапов Sollers ST6, ST8, ST9 и нового флагманского внедорожника S9.

Гарантирует ли робототехника отсутствие коррозии?

Роботы обеспечивают точность деталей, что исключает зазоры и напряжения металла, провоцирующие ржавчину. Но долговечность также зависит от качества лакокрасочного покрытия и последующего ухода владельца.

"При выборе любого внедорожника, особенно нового поколения, важно помнить о правильной обкатке. Даже самое современное производство не отменяет физику притирки деталей в первые тысячи километров пробега", — рассказал автоэксперт Артем Николаев.

