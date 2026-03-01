Металл гнется как пластилин: УАЗ оснащает пресса роботами для кузовов без микротрещин и напряжений

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) совершил масштабный технологический рывок, запустив новую автоматизированную линию прессового производства. Модернизация площадки включает установку четырех мощных прессов с усилием от 1200 до 2000 тонн-сил, а также дополнительного автономного агрегата. Этот шаг знаменует переход предприятия на принципиально иной уровень антропоцентричного производства, где тяжелый физический труд полностью переложен на плечи машин.
Процесс штамповки теперь контролируют шесть промышленных роботов, работающих с прецизионной точностью, недоступной человеческому глазу. Роль оператора свелась к интеллектуальному управлению и мониторингу систем. Подобная роботизация позволяет УАЗу не просто наращивать объемы, но и гарантировать идеальную геометрию кузовных деталей, что критически важно для долговечности и безопасности автомобиля в условиях агрессивной эксплуатации. Собственное производство крыльев, капотов и полов позволяет заводу минимизировать зависимость от импорта, формируя полноценный технологический суверенитет.
В этом материале:
Переход на собственные мощности по изготовлению кузовных панелей — это не только вопрос логистики, но и биохимия металла. Контроль на каждом этапе штамповки снижает риск появления микротрещин и зон внутреннего напряжения в стали, что напрямую влияет на то, как кузов сопротивляется коррозии. Теперь на заводе производят полный цикл элементов: от боковин до панелей дверей. Это значительно упрощает последующее обслуживание авто, так как запчасти становятся доступнее и качественнее.
"Инвестиции в прессовое производство — это фундамент выживаемости завода. Собственные штампы позволяют оперативно вносить изменения в конструкцию и не ждать поставок из-за рубежа, что в конечном итоге делает отечественные внедорожники более конкурентоспособными", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил автоэксперт Антон Воробьев.
Помимо кузовщины, УАЗ активно внедряет производство критически важных систем безопасности. Речь идет о рулевых колесах, подушках и ремнях безопасности, а также электронных блоках управления (ЭБУ). Интеграция собственного производства электроники позволяет точнее настраивать автомобильный двигатель под российские условия, обеспечивая стабильную работу систем в экстремальных температурных режимах.
Стратегический план развития предприятия рассчитан до конца десятилетия. Одной из самых ожидаемых новинок станет внедорожник Sollers S9, выпуск которого намечен на 2026–2027 годы. Планируется, что к этому времени производственная мощность завода достигнет 50 тысяч автомобилей в год. Линейка будет включать не только привычные модели УАЗ, но и современные пикапы серии ST (ST6, ST8, ST9), а также широкий спектр грузовой техники.
|Показатель модернизации
|Значение/Детали
|Мощность прессов
|1200 - 2000 тонн-сил
|Количество роботов
|6 единиц на линии
|Прогноз выпуска (2026)
|50 000 автомобилей/год
|Ключевая новинка
|Sollers S9 (внедорожник)
Для простых автолюбителей такая модернизация означает не только расширение выбора, но и потенциальное повышение надежности. Когда завод контролирует качество металла и сборки на роботах, риск купить машину с внутренними скрытыми дефектами падает до минимума. Это особенно важно для тех, кто планирует эксплуатировать технику в тяжелых лесных или экспедиционных условиях, где любая поломка может стать фатальной.
"Механизация процесса сборки и штамповки — это залог того, что технические неисправности кузова уйдут в прошлое. Робот не может 'недожать' или ошибиться в угле сгиба, что гарантирует стабильный ресурс конструкции", — подметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Внедрение новых технологий также затронет и рынок подержанных автомобилей в будущем: машины с более качественной антикоррозийной обработкой дольше сохранят свою ликвидность на вторичном рынке. Покупатели смогут увереннее выбирать отечественный продукт, зная, что он создан на оборудовании мирового уровня.
В долгосрочной перспективе локализация производства позволяет сдерживать рост цен, так как снижаются затраты на логистику из Китая и таможенные пошлины. Однако на финальную цену сильно влияют общие рыночные факторы и стоимость сырья.
В дополнение к классическим внедорожникам УАЗ, мощности будут задействованы для выпуска пикапов Sollers ST6, ST8, ST9 и нового флагманского внедорожника S9.
Роботы обеспечивают точность деталей, что исключает зазоры и напряжения металла, провоцирующие ржавчину. Но долговечность также зависит от качества лакокрасочного покрытия и последующего ухода владельца.
"При выборе любого внедорожника, особенно нового поколения, важно помнить о правильной обкатке. Даже самое современное производство не отменяет физику притирки деталей в первые тысячи километров пробега", — рассказал автоэксперт Артем Николаев.
Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.