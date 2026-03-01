Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спящий шифр внутри крови: томские учёные начали вскрывать тайные патологии у тысяч младенцев

Россия » Сибирь » Томск

Генетический мониторинг новорожденных в России выходит на новый технологический уровень. Томские генетики подвели итоги масштабного трехлетнего исследования, охватившего Сибирский федеральный округ и Якутию. Специалисты обследовали 375 тысяч младенцев, выявив группы риска и подтвердив редкие наследственные патологии у сотен детей, что позволяет начать терапию до появления необратимых симптомов.

детская поликлиника
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
детская поликлиника

Работа Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) РАН демонстрирует, как персонализированная медицина становится рутиной. Скрининг проводится по 36 наследственным заболеваниям, превращая Томск в один из десяти ключевых федеральных центров, ответственных за расшифровку биохимических показателей на государственном уровне. Особое внимание уделяется семьям с отягощенным анамнезом, где благодаря тестам уже рождено пятеро здоровых детей.

Параллельно с генетическим контролем, врачи напоминают о важности базовой профилактики. Например, обычная гигиена рта и нейроны связаны теснее, чем кажется: бактерии кариеса способны влиять на отдаленные системы организма. Комплексный подход к здоровью, от расшифровки генома до контроля микробиоты, становится золотым стандартом современной диагностики.

Масштабы генетического мониторинга в Сибири

За отчетный период медики выделили в группу риска 7784 ребенка. Глубокое тестирование позволило подтвердить наличие генетических отклонений у 221 новорожденного. Важно понимать, что ранняя диагностика — это не просто статистика, а возможность предотвратить инвалидизацию. Генетические материалы для тестов берутся не только у младенцев, но и у их родителей, что позволяет проследить пути наследования дефектных генов.

Система скрининга охватывает широкий спектр патологий — от нарушений обмена веществ до тяжелых иммунодефицитов. В условиях, когда вес плода и макросомия могут быть сигналами гормональных сбоев, генетическая проверка дает врачам точную дорожную карту для ведения пациента с первых дней жизни.

"Раннее выявление генетических аномалий позволяет нам выстраивать индивидуальный маршрут профилактики еще до того, как болезнь нанесет удар по органам и системам", — в разговоре с Pravda. Ru объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Новые технологии и преконцепционный скрининг

Директор Томского НИМЦ Вадим Степанов выделяет преконцепционный скрининг как одну из самых перспективных технологий. Это обследование, которое проводится еще на этапе планирования беременности. Оно позволяет выявить скрытое носительство мутаций у потенциальных родителей, которые могут никак не проявляться у них самих, но проявиться у детей или даже внуков. Такой метод значительно снижает риски наследственных болезней.

Кроме того, весенний период требует особого внимания к метаболизму. Генетическая предрасположенность часто проявляется при резкой смене биоритмов или дефицитных состояниях. Своевременное здоровое снижение веса и поддержка обмена веществ помогают организму справляться с нагрузками, заложенными в его "биологическом коде".

Параметр обследования Значение/Результат
Количество обследованных детей 375 000
Выявлено детей в группе риска 7 784
Подтвержденные диагнозы 221
Количество тестируемых заболеваний 36

"При планировании семьи крайне важно учитывать не только текущее состояние здоровья, но и генетический паспорт пары, чтобы минимизировать риски для будущего потомства", — в беседе с Pravda. Ru подчеркнула врач общей практики Елена Морозова.

Будущее генетики: искусственный интеллект и биобанки

В ближайшем будущем нейросети станут повседневным инструментом врача-генетика. Искусственный интеллект способен анализировать миллионы геномов за секунды, находя закономерности, невидимые глазу человека. Это позволит создавать персонализированные протоколы терапии, учитывая даже скрытые изменения в тканях и предрасположенность к тяжелым заболеваниям.

Важным вектором развития является биобанкирование. Сохранение биологических образцов позволяет ученым возвращаться к данным пациентов спустя годы, применяя новые методы диагностики. Это особенно актуально для борьбы с комплексными проблемами, такими как гормональный фон и его сезонные колебания, которые напрямую зависят от генетической экспрессии.

"Цифровизация медицины и использование ИИ в генетике открывают двери к лечению патологий, которые раньше считались фатальными", — подметила врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о генетическом обследовании

Зачем нужен скрининг, если в роду все здоровы?

Многие генетические заболевания являются рецессивными. Это значит, что родители могут быть здоровыми носителями поврежденного гена, и болезнь проявится только у ребенка при сочетании двух таких генов.

Как проходит процедура забора материала у младенца?

Обычно это "пяточный тест": у новорожденного в роддоме берут несколько капель крови из пятки на специальный фильтровальный тест-бланк.

Можно ли исправить генетическое заболевание?

Исправить сам ген в каждой клетке организма пока сложно, но ранняя диагностика позволяет скорректировать диету или назначить препараты, которые предотвратят развитие симптомов.

Экспертная проверка: врач-терапевт (доказательная профилактика, диспансеризация) Анна Кузнецова, врач общей практики (семейная медицина) Елена Морозова, врач-эндокринолог (диабет, ожирение) Екатерина Орлова.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
